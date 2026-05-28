A 37 éves, korábban többek között a Chelsea-nél, a Manchester Citynél és az Aston Villánál is megfordult focista, Scott Sinclair szombat késő este barátaival töltötte az időt London belvárosában, a Ritz Hotel közelében.
Mi történt a sztárfocistával Londonban?
Szemtanúk szerint Sinclair jókedvűen érkezett egy elektromos biciklivel, majd egy elegáns helyszínen egy titokzatos szőke nővel kezdett beszélgetni.
A beszámolók alapján a páros között gyorsan kialakult a jó hangulat: ölelkeztek, nevetgéltek, Sinclair pedig igyekezett lenyűgözni a nőt. A helyzet azonban váratlanul drámai fordulatot vett.
Egy szemtanú szerint „a semmiből” odarontott hozzájuk egy Union Jack zászlóba (az Egyesült Királyság hivatalos nemzeti zászlaja) burkolózott férfi, aki dühösen azt állította, hogy Sinclair megégette őt a cigarettájával. A vita pillanatok alatt elfajult.
A jelenlévők szerint a korábbi futballista eleinte megpróbálta csillapítani a helyzetet, ám a másik férfi egyre agresszívebben lépett fel. A két férfi kiabálni kezdett egymással, lökdösődés alakult ki.
Egy szemtanú úgy fogalmazott, hogy Sinclair női barátja is próbálta visszatartani a sportolót, de nem járt sikerrel. A dulakodásnak végül egy közeli hotel biztonsági emberei vetettek véget, aki szétválasztották a feleket.
Az este Sinclair számára nem zárult túl fényesen: a nő, akivel korábban flörtölt, a balhé után inkább taxiba szállt és távozott. A beszámolók szerint a futballista láthatóan bosszús volt emiatt. Később visszament a hotelbe, majd négy barátjával együtt egy Range Roverrel hagyta el a helyszínt.
Az incidens különösen azért keltett figyelmet, mert ez volt az első alkalom, hogy Sinclair nyilvánosan megjelent azóta, hogy napvilágra került: továbbra is feszült a viszonya volt menyasszonyával, Helen Flanagannel.
A pár 2022-ben szakított, miután 13 évet töltöttek együtt, és három közös gyermekük született. Bár soha nem házasodtak össze, közös életük egyik fontos része volt a luxusingatlan, amelyet végül nemrég értékesítettek.
Az ingatlant Sinclair 2021 júniusában vásárolta meg 840 ezer fontért, ami mai árfolyamon nagyjából 400 millió forintnak felel meg. A házat később először 1,5 millió fontért, vagyis körülbelül 715 millió forintért hirdették meg, majd az árat 1,195 millió fontra (570 millió forint) csökkentették, végül 995 ezer fontért, nagyjából 475 millió forintért sikerült eladni.
A baráti kör állítása szerint Helen Flanagan mintegy 150 ezer fontot, vagyis körülbelül 72 millió forintot fordított saját pénzéből a háromszintes otthon felújítására, ezért különösen igazságtalannak érzi, hogy az eladásból állítólag nem részesül. Ha ez nem lenne elég, még egy luxus, 15 ezer fontos – azaz nagyjából 7,2 millió forint értékű – dizájnerkanapé is vitatéma lett.
Helen Flanagan korábban többször is nyilvánosan bírálta Sinclairt a közös gyermekekkel kapcsolatos ügyek miatt. Tavaly decemberben például dühösen reagált arra, hogy a volt futballista a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjról posztolt képeket, miközben állítása szerint kihagyta kisfiuk, Charlie karácsonyi iskolai fellépését.
A színésznő akkor kemény szavakkal támadta volt párját a közösségi médiában, és korábban egy podcastban azt is elárulta, hogy Sinclair egy időben még le is tiltotta a telefonszámát. Úgy tűnik, hogy a botrányok és a családi feszültségek továbbra sem kerülik el az egykori futballistát – most pedig egy londoni éjszaka eseményei miatt került ismét a címlapokra.
