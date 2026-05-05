A Chelsea-Nottingham Forest focimeccs második félidejében csereként beálló Morgan Gibbs-White egy brutális fejpárbaj során ütközött a Chelsea kapusával, Robert Sánchezszel.
Horrosérülések sokkollták a szurkolókat a Chelsea-Nottingham focimeccsen
Az eset következtében mindkét játékos súlyos sérüléseket szenvedett, Gibbs-White arca pedig szó szerint varratokkal lett borítva: a homlokától egészen az orra tetejéig húzódó vágást kellett összeölteni.
A Forest középpályását a 66. percben le is kellett cserélni, helyére Chris Wood érkezett. A játékos később közösségi oldalán mutatta meg sérülését, de biztató üzenetet is küldött:
„Köszönöm az üzeneteket, micsoda győzelem!”
– írta, miközben egy feltartott hüvelykujjal jelezte, hogy jól van.
A másik oldalon Sánchez sem úszta meg következmények nélkül az ütközést: őt is le kellett cserélni, helyét Filip Jörgensen vette át a kapuban. A spanyol kapus szintén megosztotta sérülését, és sportszerű gesztust tett ellenfele felé: „Láttam, hogy te rosszabbul jártál, remélem, jól vagy, nagy harcos” – üzente Gibbs-White-nak.
A találkozón egyébként már az első félidőben is történt egy aggasztó eset: Jesse Derry hordágyon hagyta el a pályát egy korábbi ütközés után.
A Forest menedzsere, Vítor Pereira a mérkőzés után bizakodóan nyilatkozott kulcsjátékosa állapotáról, különösen a közelgő Európa-liga-elődöntő kapcsán, ahol az ellenfél az Aston Villa lesz.
Beszéltem vele, normálisan kommunikál, mindenre emlékszik. A legnagyobb probléma a vágás és a fájdalom.
Harcos típus, erős mentalitással. Remélem az orvosi stáb csodát tesz, mert nagyon fontos játékos számunkra” – mondta Pereira.
Az UEFA szabályai szerint agyrázkódás esetén a játékosoknak hat napot ki kell hagyniuk, így egyelőre kérdéses Gibbs-White szereplése a csütörtöki rangadón.
A mérkőzés is izgalmasan alakult: a Nottingham már a második percben vezetést szerzett Taiwo Awoniyi fejesével. Később Igor Jesus büntetőből növelte az előnyt, miután Malo Gusto szabálytalankodott. A Chelsea részéről Cole Palmer kihagyott egy tizenegyest, így nem tudtak visszajönni a meccsbe. A második félidőben Awoniyi újabb gólt szerzett, végleg eldöntve a három pont sorsát, míg a hazaiak részéről Joao Pedro egy látványos ollózós góllal kozmetikázta az eredményt.