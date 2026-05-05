Durva jelenetek árnyékolták be a Chelsea-Nottingham Forest mérkőzést, amelyet végül a vendégek 3–1-re nyertek meg a londoni Stamford Bridge-en. A focimeccs sajnos nemcsak az eredményről, hanem több ijesztő sérülésről is emlékezetes marad.

A Chelsea-Nottingham Forest focimeccs második félidejében csereként beálló Morgan Gibbs-White egy brutális fejpárbaj során ütközött a Chelsea kapusával, Robert Sánchezszel.

Horrorsérülés történt a Chelsea-Nottingham focimeccsen
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az eset következtében mindkét játékos súlyos sérüléseket szenvedett, Gibbs-White arca pedig szó szerint varratokkal lett borítva: a homlokától egészen az orra tetejéig húzódó vágást kellett összeölteni.

A Forest középpályását a 66. percben le is kellett cserélni, helyére Chris Wood érkezett. A játékos később közösségi oldalán mutatta meg sérülését, de biztató üzenetet is küldött: 

„Köszönöm az üzeneteket, micsoda győzelem!” 

– írta, miközben egy feltartott hüvelykujjal jelezte, hogy jól van.

A másik oldalon Sánchez sem úszta meg következmények nélkül az ütközést: őt is le kellett cserélni, helyét Filip Jörgensen vette át a kapuban. A spanyol kapus szintén megosztotta sérülését, és sportszerű gesztust tett ellenfele felé: „Láttam, hogy te rosszabbul jártál, remélem, jól vagy, nagy harcos” – üzente Gibbs-White-nak.

A találkozón egyébként már az első félidőben is történt egy aggasztó eset: Jesse Derry hordágyon hagyta el a pályát egy korábbi ütközés után.

A Forest menedzsere, Vítor Pereira a mérkőzés után bizakodóan nyilatkozott kulcsjátékosa állapotáról, különösen a közelgő Európa-liga-elődöntő kapcsán, ahol az ellenfél az Aston Villa lesz.

Beszéltem vele, normálisan kommunikál, mindenre emlékszik. A legnagyobb probléma a vágás és a fájdalom. 

Harcos típus, erős mentalitással. Remélem az orvosi stáb csodát tesz, mert nagyon fontos játékos számunkra” – mondta Pereira.

Az UEFA szabályai szerint agyrázkódás esetén a játékosoknak hat napot ki kell hagyniuk, így egyelőre kérdéses Gibbs-White szereplése a csütörtöki rangadón.

A mérkőzés is izgalmasan alakult: a Nottingham már a második percben vezetést szerzett Taiwo Awoniyi fejesével. Később Igor Jesus büntetőből növelte az előnyt, miután Malo Gusto szabálytalankodott. A Chelsea részéről Cole Palmer kihagyott egy tizenegyest, így nem tudtak visszajönni a meccsbe. A második félidőben Awoniyi újabb gólt szerzett, végleg eldöntve a három pont sorsát, míg a hazaiak részéről Joao Pedro egy látványos ollózós góllal kozmetikázta az eredményt.

 

 

