A Chelsea-Nottingham Forest focimeccs második félidejében csereként beálló Morgan Gibbs-White egy brutális fejpárbaj során ütközött a Chelsea kapusával, Robert Sánchezszel.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Horrosérülések sokkollták a szurkolókat a Chelsea-Nottingham focimeccsen

Az eset következtében mindkét játékos súlyos sérüléseket szenvedett, Gibbs-White arca pedig szó szerint varratokkal lett borítva: a homlokától egészen az orra tetejéig húzódó vágást kellett összeölteni.

ANOTHER awful clash between Robert Sanchez and Morgan Gibbs White..



Gibbs White is being assessed on the field…



Another 50/50 with two head injuries.



Forest still lead 3-0 and both players are up and walking..



Praying Gibbs White doesn’t miss Thursdays game away at Aston… pic.twitter.com/LKirVMspra — Kenzie Joyce (@JoyceOnFootball) May 4, 2026

A Forest középpályását a 66. percben le is kellett cserélni, helyére Chris Wood érkezett. A játékos később közösségi oldalán mutatta meg sérülését, de biztató üzenetet is küldött:

„Köszönöm az üzeneteket, micsoda győzelem!”

– írta, miközben egy feltartott hüvelykujjal jelezte, hogy jól van.

🚨 IMPACTANTE LESIÓN DE MORGAN GIBBS-WHITE



La estrella del Nottingham Forest sufrió un terrible corte en la frente, en la victoria contra el Chelsea, al chocar con Robert Sánchez 🤕



✍️ "Gracias por los mensajes, vaya victoria!", escribió.#PremierLeagueTelemundo pic.twitter.com/WNughLrsFe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 4, 2026

A másik oldalon Sánchez sem úszta meg következmények nélkül az ütközést: őt is le kellett cserélni, helyét Filip Jörgensen vette át a kapuban. A spanyol kapus szintén megosztotta sérülését, és sportszerű gesztust tett ellenfele felé: „Láttam, hogy te rosszabbul jártál, remélem, jól vagy, nagy harcos” – üzente Gibbs-White-nak.

🚨 PEAK SPORTSMANSHIP: Robert Sánchez JUST WISHED Morgan Gibbs-White A SPEEDY RECOVERY

HE ALSO HAD HIS FOREHEAD STITCHED UP💙 https://t.co/1TsPR0qUVW pic.twitter.com/yiTDkjBNOd — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) May 4, 2026

A találkozón egyébként már az első félidőben is történt egy aggasztó eset: Jesse Derry hordágyon hagyta el a pályát egy korábbi ütközés után.

A Forest menedzsere, Vítor Pereira a mérkőzés után bizakodóan nyilatkozott kulcsjátékosa állapotáról, különösen a közelgő Európa-liga-elődöntő kapcsán, ahol az ellenfél az Aston Villa lesz.

Beszéltem vele, normálisan kommunikál, mindenre emlékszik. A legnagyobb probléma a vágás és a fájdalom.

Harcos típus, erős mentalitással. Remélem az orvosi stáb csodát tesz, mert nagyon fontos játékos számunkra” – mondta Pereira.

Az UEFA szabályai szerint agyrázkódás esetén a játékosoknak hat napot ki kell hagyniuk, így egyelőre kérdéses Gibbs-White szereplése a csütörtöki rangadón.

A mérkőzés is izgalmasan alakult: a Nottingham már a második percben vezetést szerzett Taiwo Awoniyi fejesével. Később Igor Jesus büntetőből növelte az előnyt, miután Malo Gusto szabálytalankodott. A Chelsea részéről Cole Palmer kihagyott egy tizenegyest, így nem tudtak visszajönni a meccsbe. A második félidőben Awoniyi újabb gólt szerzett, végleg eldöntve a három pont sorsát, míg a hazaiak részéről Joao Pedro egy látványos ollózós góllal kozmetikázta az eredményt.