A találkozó hajrájában drámai fordulat történt: a vendégek játékosa, Razvan Gunie keményen beleszállt a hazaiak focistájába, Alexandru Gitbe a tizenhatoson belül. Az ütközés következtében Git azonnal a földre került, és fájdalmas kiáltások közepette maradt a gyepen.

A román focista, Alexandru Gît sérülése az FC Voluntari - FC Bihar meccsen

Hihetetlen bizarr: mi történt a román focimeccsen?

A beszámolók szerint a játékos súlyos,

kettős lábszártörést szenvedett, mind a sípcsontja, mind a szárkapocscsontja eltört.

A sokkoló sérülés után azonban még ennél is furcsább jelenetek következtek.

A pályára érkező mentőautó ugyanis a felázott, vízzel telített talajon egyszerűen elakadt. A jármű már eleve nehezen jutott el a sérülthöz, végül a játékosoknak kellett betolniuk a pályára.

Miután Gitet sikerült a mentőbe helyezni, az újabb akadályba ütközött: a jármű nem tudott elindulni a sártól nehéz pályán. Ekkor mindkét csapat játékosai és stábtagjai összefogtak, és közösen, több mint tízen tolták ki a mentőt a gyepről, miközben a sziréna is megszólalt. A szokatlan jelenet során szinte egy egész „menet” kísérte a járművet, amíg az végül meg tudott fordulni és elhagyta a pályát.

A sérült futballistát ezt követően kórházba szállították. Az első hírek szerint hosszú kihagyás vár rá, akár kilenc hónapnál is több időre kieshet a játékból.

Gunie azonnali piros lapot kapott a belépőért. Csapata végül 2–1-re vereséget szenvedett, míg a Voluntari ezzel a sikerrel továbbra is veretlen maradt csoportjában, és a második helyen áll.