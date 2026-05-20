Petr Vlachovskyt tavaly már elítélte egy cseh bíróság, miután bebizonyosodott, hogy négy éven keresztül összesen 14 játékosáról készített rejtett kamerás felvételeket. A 42 éves fociedzőt öt évre eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, emellett egy év felfüggesztett börtönbüntetést is kapott.

Rejtett kamerás felvételeket készítettek a cseh Slovacko női focicsapatának játékosairól

A női focistáknak évekig fogalmuk sem volt róla, hogy titokban figyelik őket

Az UEFA fegyelmi és etikai bizottsága az ügyben saját vizsgálatot rendelt el, és most úgy döntött, hogy Vlachovskyt örökre eltiltja minden futballal kapcsolatos tevékenységtől. Az európai szövetség szerint a tréner súlyosan megsértette a sportág etikai szabályait, valamint szégyent hozott a labdarúgásra. Az UEFA emellett arra kérte a nemzetközi szövetséget (FIFA), hogy terjessze ki az eltiltást, a cseh szövetséget pedig felszólította, hogy vonja vissza Vlachovsky edzői engedélyét.

A férfi közel 15 éven át dolgozott a cseh női első osztályban szereplő FC Slováckónál, emellett korábban a cseh női U19-es válogatott szövetségi kapitánya is volt. Egy időben még az ország legjobb női edzőjének is megválasztották.

Vlachovskyt a rendőrség még 2023 szeptemberében tartóztatta le, miután az internetre felkerültek a titokban készített felvételek. A nyomozás során az is kiderült, hogy a futballedző gyermekpornográf tartalmakat is birtokolt.

A nemzetközi játékosszervezet (Fifpro) szerint

az érintett futballisták csak az edző letartóztatása után tudták meg, hogy éveken keresztül titokban filmezték őket. A játékosokat egy hátizsákba rejtett kamerával vették fel, a legfiatalabb áldozat pedig mindössze 17 éves volt.

Az ügy több áldozata idén nyilvánosan is megszólalt. A cseh sajtónak azt mondták, a történtek után sokan féltek egyedül aludni, és állandó szorongással küzdöttek.