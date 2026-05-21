A beszámolók szerint a balhé a VIP-szektorban robbant ki, ahol több palermói focidrukker került összetűzésbe a catanzaróiak sportigazgatójával, Ciro Politóval és a klub környezetéhez tartozó személyekkel. Az első információk alapján egyelőre nem tisztázott, mi váltotta ki a konfliktust, ám a helyzet percek alatt elszabadult.

Olasz focihorror: nőket és gyerekeket is bántalmaztak

Mi okozta az elképesztő focibotrányt?

A stadion biztonsági személyzete és a stewardok először megpróbálták megfékezni a dulakodást, de nem jártak sikerrel.

Később rendőrök is érkeztek a helyszínre, akiknek szintén nehéz dolguk volt a feldühödött tömeggel. A káosz közepette egy nő megsérült, őt mentő szállította kórházba.

A calabriai klubhoz közeli források szerint – amit a közösségi médiában terjedő videók is alátámasztanak – nemcsak a sportigazgatót, hanem a családját is bántalmazhatták. Úgy tudni, Polito felesége és fia is megsérült az incidens során, ezért a sportvezető a mérkőzés után kórházba vitte őket kivizsgálásra.

A brawl broke out at the Catanzaro vs Palermo Serie A promotion playoff match.



Why involve the military? 🤔 pic.twitter.com/Fmwi5EDX7P — ... (@officialffsnews) May 21, 2026

A történtek ráadásul a Catanzaro vezetőedzőjének családját sem kímélték.

Információk szerint az edző édesanyja sokkos állapotba került, és sírva fakadt a díszpáholyban látott erőszakos jelenetek után.

🚨🚨 فوضى واشتباكات في مدرجات رينزو باربيرا خلال مباراة باليرمو و كاتانزارو 😳🇮🇹



⚠️ تقارير إيطالية أكدت تعرض عائلة المدير الرياضي لكتانزارو تشيرو بوليتو ووالدي المدرب ألبرتو أكويلاني للاعتداء ، مع نقل بعضهم إلى المستشفى وسط حالة صدمة كبيرة ❌🚑



⚠️ جماهير باليرمو من جهتها نفت… pic.twitter.com/vfq9tgoYWi — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) May 20, 2026

Az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják az illetékes hatóságok, így egyelőre nem lehet pontosan tudni, mi vezetett a brutális összecsapáshoz,

illetve milyen felelősség terheli az érintett szurkolókat és résztvevőket. A történtek azonban komoly felháborodást váltottak ki Olaszországban, különösen azért, mert a botrány családtagokat és civil nézőket is érintett.

Ami a meccset illeti, a Palermo hiába nyert 2-0-ra kettős emberhátrányban, mivel az első mérkőzést 3-0-ra a Catanzaro nyerte, így a vendég együttes küzdhet meg a feljutásért a Monzával.