Ilyet sem gyakran látni! Botrányos jelenetek zavarták meg a Palermo–Catanzaro rájátszás-elődöntő visszavágóját az olasz másodosztályban: a Renzo Barbera Stadion díszpáholyában tömegverekedés tört ki a félidőben, amelyben a Catanzaro focicsapatának klubvezetői és családtagjaik is érintettek voltak. Az incidens annyira elfajult, hogy rendőröknek és mentőknek is be kellett avatkozniuk.

A beszámolók szerint a balhé a VIP-szektorban robbant ki, ahol több palermói focidrukker került összetűzésbe a catanzaróiak sportigazgatójával, Ciro Politóval és a klub környezetéhez tartozó személyekkel. Az első információk alapján egyelőre nem tisztázott, mi váltotta ki a konfliktust, ám a helyzet percek alatt elszabadult.

Olasz focihorror: nőket és gyerekeket is bántalmaztak
Fotó: X

Mi okozta az elképesztő focibotrányt? 

A stadion biztonsági személyzete és a stewardok először megpróbálták megfékezni a dulakodást, de nem jártak sikerrel. 

Később rendőrök is érkeztek a helyszínre, akiknek szintén nehéz dolguk volt a feldühödött tömeggel. A káosz közepette egy nő megsérült, őt mentő szállította kórházba.

A calabriai klubhoz közeli források szerint – amit a közösségi médiában terjedő videók is alátámasztanak – nemcsak a sportigazgatót, hanem a családját is bántalmazhatták. Úgy tudni, Polito felesége és fia is megsérült az incidens során, ezért a sportvezető a mérkőzés után kórházba vitte őket kivizsgálásra.

A történtek ráadásul a Catanzaro vezetőedzőjének családját sem kímélték. 

Információk szerint az edző édesanyja sokkos állapotba került, és sírva fakadt a díszpáholyban látott erőszakos jelenetek után.

Az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják az illetékes hatóságok, így egyelőre nem lehet pontosan tudni, mi vezetett a brutális összecsapáshoz,

illetve milyen felelősség terheli az érintett szurkolókat és résztvevőket. A történtek azonban komoly felháborodást váltottak ki Olaszországban, különösen azért, mert a botrány családtagokat és civil nézőket is érintett.

Ami a meccset illeti, a Palermo hiába nyert 2-0-ra kettős emberhátrányban, mivel az első mérkőzést 3-0-ra a Catanzaro nyerte, így a vendég együttes küzdhet meg a feljutásért a Monzával.

