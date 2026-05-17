Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Kettészakítja Magyarországot az időjárás – sokaknál jöhet migrén, rosszullét

Ettől hangos a sajtó. Botrányos jelenetek árnyékolták be a skót fociszezont: a Hearts együttese élesen bírálta a glasgow-i eseményeket, miután a Celtic szurkolói a mindent eldöntő mérkőzés lefújását megelőző pillanatokban elözönlötték a pályát. Az edinburgh-i klub „mélységesen felkavarónak” nevezte a történteket, és közleményében hangsúlyozta: teljesen elfogadhatatlan, hogy játékosaiknak és a stábtagoknak ilyen fenyegető helyzetben kellett helytállniuk.

A Hearts focicsapata szerint a stadionban uralkodó ellenséges és fenyegető légkör miatt a klub alkalmazottainak nem maradt más választásuk, mint azonnal elhagyni a pályát és a stadion környékét, ezért a találkozó utáni sajtókötelezettségeiket sem tudták teljesíteni.

Dermesztő jelenetek a stadionban: az év bukása után mezben, zokogva menekültek a Hearts focistái
Botrányos jelentek a Celtic-Hearts focimeccsen?

A klub egyúttal elnézést kért médiapartnereitől, ugyanakkor leszögezte: 

az elsődleges szempont a játékosok és a stáb biztonsága volt. A játékosok ritkán látható módon, mezekben, zokokgva hagyták el a stadiont és mentek haza.

Az erről készült fotók bejárták a világhálót. 

A káoszt tovább fokozta, hogy a Hearts állítása szerint sokáig senki sem tudta biztosan, hivatalosan véget ért-e a mérkőzés. 

A Celtic drukkerei ugyanis közvetlenül a harmadik hazai gól után özönlöttek a pályára, miközben az órán még maradt játékidő. Bár később úgy értesültek, hogy a játékvezető lefújta a mérkőzést, mielőtt a futballisták levonultak volna, a helyszínen percekig teljes volt a bizonytalanság.

Nem ez az első hasonló incidens a skót futballban az idény során. Korábban az Ibrox Stadionban, a skót kupa negyeddöntőjét követően a Celtic és a Rangers szurkolói is berohantak a pályára, ami már akkor komoly vitákat indított el a biztonsági intézkedésekről.

A Hearts most azt várja, hogy a skót futball illetékesei a lehető legszigorúbb lépéseket tegyék meg az ügyben, hogy megvédjék a sportág hitelességét. A klub hangsúlyozta: 

a csapat ebben a szezonban nemcsak Skóciában, hanem világszerte felkeltette a futballszurkolók figyelmét, ezért különösen fájdalmas, hogy ilyen „szégyenteljes jelenetek” zárták az idény egyik fontos mérkőzését.

A közleményben külön kiemelték Derek McInnes vezetőedző, a szakmai stáb, az első csapat játékosai és a szurkolók egész éves munkáját és hozzáállását, hozzátéve: egyikük sem érdemelte meg, hogy ilyen körülmények között érjen véget az összecsapás.

A Skót Profi Labdarúgó Liga (SPFL) egyelőre nem kívánt hivatalosan reagálni az incidensre, amíg nem kapják meg a mérkőzés delegáltjának jelentését. A háttérből származó információk szerint azonban a játékvezetők megerősítették, hogy a lefújás még azelőtt megtörtént, hogy a játékosok elhagyták volna a pályát.

