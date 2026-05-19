A német Bild című napilap arról számolt be, hogy Julian Nagelsmann már közölte is döntését Oliver Baumannal, aki az elmúlt két évben a Nationalelf első számú kapusa volt, és sokáig abban a hitben volt, hogy ő lesz a német válogatott hálóőre a júniusi foci-vb-n.

Neuer a foci-vb-re visszatérhet a német válogatottba

​A német szövetségi kapitány a foci-vb előtt csinál bohócot magából?

A 40 éves Manuel Neuer a 2024-es Európa-bajnokság után lemondta a válogatottságot, utódja Marc-Andre ter Stegen lett, a Barcelona kapusának azonban több komoly sérüléssel is meg kellett küzdenie az utóbbi években, az idei szezonban is csak 270 percet tudott védeni.

Nagelsmann csütörtökön hozza nyilvánossága 26 fős vb-keretét. Ha Neuer neve szerepelne a listán, az óriási kommunikációs katasztrófának számítana, és aláásná a kapitány hitelességét is. Nagelsmann hónapokon át hangsúlyozta, hogy nincs értelme Neuerről beszélni, mert a világbajnok kapus visszavonult a német válogatottól, ő pedig Oliver Baumannt szánta első számú kapusnak a világbajnokságra.

A Hoffenheim kapusa számára Neuer visszatérése óriási csapás lenne. A 35 éves Baumann, mióta előlépett első számú kapussá, alig hibázott a német válogatottban. Kiemelkedően teljesített a vb-selejtező sorozatban, és kiszorította Alexander Nübelt, akit sokan Neuer utódjának tartottak.

A Bundesliga múlt hétvégi zárófordulója után Baumann elmondta, úgy készül a foci-vb-re, hogy ő lesz a német válogatott első számú kapusa.

Nagelsmann egy négyszemközti beszélgetés során világosan és egyértelműen a bizalmáról biztosított engem. Megvannak az információim. Pont”

– nyilatkozta a 35 éves kapus a Borussia Mönchengladbach elleni találkozó után.

Oliver Baumann az utolsó pillanatban szorulhat ki a német válogatott kezdőjéből

Ha ezek után Oliver Baumann hirtelen Neuer mögé szorulna, azzal a német válogatott szövetségi kapitánya bohócot csinálna saját magából és a játékosát is megalázná, ez pedig az öltözői légkörre is kihathat.

A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokságon az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak.