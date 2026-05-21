Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya pénteken, a Wembley-ben jelenti be hivatalos keretét a 2026-os foci-vb-re. A német szakembernek több nagy döntést is meg kellett hoznia a világesemény előtt, s értelemszerűen jócskán lesznek „nagy nevek” a kimaradók között.

Harry Maguire 2022-ben ott volt a foci-vb-n

Aki biztosan nem lesz ott a foci-vb-n

Sajtóhírek szerint a Real Madrid angol jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold és a Manchester City sztárja, Phil Foden helye sem biztosított a világbajnokságra utazó keretben, azonban egy játékos lemaradásáról biztosan tudunk. Ő Harry Maguire, aki remek idényt húzott le a Manchester Unitednél, s kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat a harmadik helyen fusson be a Premier League-ben.

A 33 éves védő 66 alkalommal húzhatta eddig magára az angol válogatott mezét, és ugyan Thomas Tuchel meghívta a márciusi felkészülési mérkőzésekre, a világbajnokságra már nem. Ezt az információt Maguire maga árulta el a közösség oldalán, ahol úgy fogalmazott, megdöbbentette a kapitány döntése.

Biztos vagyok benne, hogy sokat tudtam volna tenni idén nyáron az országomért, tekintve a szezont, amit letudtam. Megdöbbentett és szíven ütött ez a döntés. Az elmúlt években semmi sem okozott nagyobb örömet annál, mint felvenni ezt a mezt és képviselni az országomat. A játékosoknak minden jót kívánok a világbajnokságra”

− írta ki a Vörös Ördögök rutinos védője.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

Maguire 2017-ben Gareth Southgate irányítása alatt debütált hazája válogatottjában, a Transfermarkt szerint pedig egy Írország elleni felkészülési mérkőzésen a csapatkapitányi karszalagot is viselhette.

Tuchel péntek délelőtt jelenti be az angol válogatott keretét, csapata a vb L jelű csoportjában Horvátország, Ghána és Panama ellen lép pályára.