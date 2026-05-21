Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya pénteken, a Wembley-ben jelenti be hivatalos keretét a 2026-os foci-vb-re. A német szakembernek több nagy döntést is meg kellett hoznia a világesemény előtt, s értelemszerűen jócskán lesznek „nagy nevek” a kimaradók között.
Aki biztosan nem lesz ott a foci-vb-n
Sajtóhírek szerint a Real Madrid angol jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold és a Manchester City sztárja, Phil Foden helye sem biztosított a világbajnokságra utazó keretben, azonban egy játékos lemaradásáról biztosan tudunk. Ő Harry Maguire, aki remek idényt húzott le a Manchester Unitednél, s kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat a harmadik helyen fusson be a Premier League-ben.
A 33 éves védő 66 alkalommal húzhatta eddig magára az angol válogatott mezét, és ugyan Thomas Tuchel meghívta a márciusi felkészülési mérkőzésekre, a világbajnokságra már nem. Ezt az információt Maguire maga árulta el a közösség oldalán, ahol úgy fogalmazott, megdöbbentette a kapitány döntése.
Biztos vagyok benne, hogy sokat tudtam volna tenni idén nyáron az országomért, tekintve a szezont, amit letudtam. Megdöbbentett és szíven ütött ez a döntés. Az elmúlt években semmi sem okozott nagyobb örömet annál, mint felvenni ezt a mezt és képviselni az országomat. A játékosoknak minden jót kívánok a világbajnokságra”
− írta ki a Vörös Ördögök rutinos védője.
Maguire 2017-ben Gareth Southgate irányítása alatt debütált hazája válogatottjában, a Transfermarkt szerint pedig egy Írország elleni felkészülési mérkőzésen a csapatkapitányi karszalagot is viselhette.
Tuchel péntek délelőtt jelenti be az angol válogatott keretét, csapata a vb L jelű csoportjában Horvátország, Ghána és Panama ellen lép pályára.
- Kapcsolódó tartalom