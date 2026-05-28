Botrány a foci-vb előtt: csalással vádolják a FIFA-t a horrorjegyárak miatt

Miért van botrány a foci-vb körül?

A New Jersey-i főügyész,

Jennifer Davenport élesen bírálta a folyamatot, amelyet „a zűrzavar, a hamis hiányérzet és a megfizethetetlenül magas árak akadályversenyének” nevezett. Bejelentette: alapos vizsgálat indul a FIFA működésével kapcsolatban, a szervezetet pedig hivatalos adatszolgáltatásra kötelezték.

A New York-i főügyész, Letitia James, valamint a New York-i Fogyasztóvédelmi és Munkavállalói Hivatal (DCWP) vezetői is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Samuel Levine, a hivatal biztosa hangsúlyozta: rendkívül komolyan veszik azokat a vádakat, amelyek szerint a FIFA megtévesztő gyakorlatot folytatott, és tudatosan felfelé hajtotta az árakat.

A vizsgálat egyik kulcskérdése, hogy miért kerülnek a 2026-os vb-belépők többe, mint bármely korábbi világbajnokság jegyei.

A panaszok szerint több szurkolót félrevezettek az ülőhelyek pontos elhelyezkedésével kapcsolatban.

Különösen sok kritikát kapott, hogy az első értékesítési hullám után új, drágább, úgynevezett „front” kategóriás jegyeket vezettek be. Emellett a FIFA több szakaszban változó árképzést alkalmazott, amelynek következtében a 104 mérkőzésből körülbelül 90 találkozó esetében átlagosan 34 százalékkal emelkedtek az árak.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a jegyek kibocsátási ütemezése és a FIFA nyilvános kommunikációja miként hathatott az árak alakulására. A FIFA egyelőre nem kívánt reagálni az ügyre.

„A vb nem felhívás a szurkolók kizsákmányolására”

A FIFA az elmúlt időszakban rendszeresen hangsúlyozta a hatalmas érdeklődést. A szervezet elnöke, Gianni Infantino korábban azzal védte a magas árakat, hogy azok a torna iránti „őrületes” keresletet tükrözik.

A számok azonban árnyalják a képet: szerdán még mindig 86 mérkőzésre lehetett névértéken jegyet vásárolni a 104 találkozóból, és a csoportkör meccseinek túlnyomó többségére is maradtak elérhető belépők. A főügyészek külön kiemelték nyolc mérkőzés – köztük a döntő – jegyárait.

Őszintének lenni a jegyértékesítésben nem bonyolult feladat”

– fogalmazott Davenport. Hozzátette: bár megtiszteltetés világbajnokságot rendezni, ez nem jelenthet lehetőséget arra, hogy a helyi lakosokat és az odalátogató szurkolókat kihasználják.

Letitia James szerint a helyieknek „méltányos esélyt kell kapniuk a megfizethető árú jegyekre”. Úgy véli, senkit sem szabad manipulálni azért, hogy irreálisan magas összegeket fizessen egy olyan helyért, amely végül nem is azt nyújtja, amit megvásárolt.

Nemcsak a jegyek, a közlekedés ára is vitát kavart

A FIFA és a helyi szervezők között hónapok óta feszült a viszony a magas költségek miatt. New Jersey állam kormányzója, Mikie Sherrill korábban nyilvánosan bírálta a FIFA-t amiatt, hogy nem hajlandó támogatni a közlekedési költségeket, és kijelentette: az adófizetők nem fogják állni a számlát.