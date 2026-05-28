Komoly vizsgálat indult a FIFA 2026-os labdarúgó-világbajnokságának jegyértékesítési gyakorlata miatt. New York és New Jersey főügyészei hivatalosan is eljárást kezdeményeztek, miután felmerült a gyanú, hogy a nemzetközi futballszövetség mesterségesen felverte a jegyárakat a foci-vb-re, illetve félrevezette a szurkolókat.

Botrány a foci-vb előtt: csalással vádolják a FIFA-t a horrorjegyárak miatt
Fotó: SCOTT STRAZZANTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért van botrány a foci-vb körül?

A New Jersey-i főügyész, 

Jennifer Davenport élesen bírálta a folyamatot, amelyet „a zűrzavar, a hamis hiányérzet és a megfizethetetlenül magas árak akadályversenyének” nevezett. Bejelentette: alapos vizsgálat indul a FIFA működésével kapcsolatban, a szervezetet pedig hivatalos adatszolgáltatásra kötelezték.

A New York-i főügyész, Letitia James, valamint a New York-i Fogyasztóvédelmi és Munkavállalói Hivatal (DCWP) vezetői is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Samuel Levine, a hivatal biztosa hangsúlyozta: rendkívül komolyan veszik azokat a vádakat, amelyek szerint a FIFA megtévesztő gyakorlatot folytatott, és tudatosan felfelé hajtotta az árakat.

A vizsgálat egyik kulcskérdése, hogy miért kerülnek a 2026-os vb-belépők többe, mint bármely korábbi világbajnokság jegyei.

A panaszok szerint több szurkolót félrevezettek az ülőhelyek pontos elhelyezkedésével kapcsolatban.

 Különösen sok kritikát kapott, hogy az első értékesítési hullám után új, drágább, úgynevezett „front” kategóriás jegyeket vezettek be. Emellett a FIFA több szakaszban változó árképzést alkalmazott, amelynek következtében a 104 mérkőzésből körülbelül 90 találkozó esetében átlagosan 34 százalékkal emelkedtek az árak.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a jegyek kibocsátási ütemezése és a FIFA nyilvános kommunikációja miként hathatott az árak alakulására. A FIFA egyelőre nem kívánt reagálni az ügyre.

An Anti-FIFA World Cup activist paints an X on a ball that reads FIFA during a protest outside the Azteca stadium that will host the opening ceremony of the World Cup in Mexico City on May 27, 2026. Mexico will co-host the biggest World Cup in history along with the United States and Canada from June 11 to July 19, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

„A vb nem felhívás a szurkolók kizsákmányolására”

A FIFA az elmúlt időszakban rendszeresen hangsúlyozta a hatalmas érdeklődést. A szervezet elnöke, Gianni Infantino korábban azzal védte a magas árakat, hogy azok a torna iránti „őrületes” keresletet tükrözik.

A számok azonban árnyalják a képet: szerdán még mindig 86 mérkőzésre lehetett névértéken jegyet vásárolni a 104 találkozóból, és a csoportkör meccseinek túlnyomó többségére is maradtak elérhető belépők. A főügyészek külön kiemelték nyolc mérkőzés – köztük a döntő – jegyárait.

Őszintének lenni a jegyértékesítésben nem bonyolult feladat” 

– fogalmazott Davenport. Hozzátette: bár megtiszteltetés világbajnokságot rendezni, ez nem jelenthet lehetőséget arra, hogy a helyi lakosokat és az odalátogató szurkolókat kihasználják.

Letitia James szerint a helyieknek „méltányos esélyt kell kapniuk a megfizethető árú jegyekre”. Úgy véli, senkit sem szabad manipulálni azért, hogy irreálisan magas összegeket fizessen egy olyan helyért, amely végül nem is azt nyújtja, amit megvásárolt.

Nemcsak a jegyek, a közlekedés ára is vitát kavart

A FIFA és a helyi szervezők között hónapok óta feszült a viszony a magas költségek miatt. New Jersey állam kormányzója, Mikie Sherrill korábban nyilvánosan bírálta a FIFA-t amiatt, hogy nem hajlandó támogatni a közlekedési költségeket, és kijelentette: az adófizetők nem fogják állni a számlát.

A vita egyik központi eleme a stadionhoz közlekedő vonatjegyek ára volt. 

Az illetékes közlekedési társaság először 150 dolláros jegyárat jelentett be, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 54 ezer forintnak felel meg. Később azonban visszakoztak, és 98 dollárra, vagyis körülbelül 35 ezer forintra csökkentették az árat.

Összehasonlításképpen: Manhattan Penn Station pályaudvara és a stadion közötti, nagyjából 29 kilométeres útvonalra normál esetben a retúrjegy mindössze 12,90 dollárba kerül, ami hozzávetőleg 4600 forintnak felel meg.

Nem ez az első figyelmeztetés a FIFA számára: a hónap elején Kalifornia főügyésze, Rob Bonta is levelet küldött a szervezetnek, amelyben „potenciálisan félrevezető jegyértékesítési gyakorlatokra” hívta fel a figyelmet.

A mostani vizsgálat így tovább növelheti a nyomást a FIFA-n, miközben a 2026-os világbajnokság rajtjáig egyre kevesebb idő marad. A torna ugyanis pár hét múlva, június 11-én veszi kezdetét a Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzéssel. 

