A brazil válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője eddig 79 találatot szerzett a nemzeti csapatban, ám az elmúlt időszakban komoly sérülések hátráltatták, így kérdéses volt, ott lehet a 2026-os foci-vb-n.

Neymar is utazik a foci-vb-re

Neymar ott lesz a foci-vb-n?

Neymar 2023 októberében súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt a bal térdének keresztszalagja, és hosszú kihagyás után tért vissza.

A támadó idén már nyolc mérkőzésen lépett pályára a Santos színeiben, ezeken négy gólt szerzett és két gólpasszt adott. Formája folyamatosan javul, ami meggyőzte a szövetségi kapitányt, Carlo Ancelottit is.

Az olasz szakember a kerethirdetéskor hangsúlyozta, hogy bizonyos posztokon a tapasztalat döntött Neymar javára. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a klasszis fizikailag még nincs százszázalékos állapotban, de a világbajnokság rajtjáig tovább javulhat az erőnléte. Carlo Ancelotti külön kiemelte azt is, hogy Neymar rendkívül népszerű az öltözőben, és fontos szerepet tölt be a csapaton belül.

Nem sokkal a kerethirdetés előtt Neymar egy apró, de sokatmondó változtatást hajtott végre Instagram-oldalán: profiljában Brazíliát is feltüntette a Santos mellett, amit sok szurkoló előjelnek tekintett.

A brazil keretben természetesen ott van a két másik világsztár, Vinicius Junior és Raphinha is,

ugyanakkor nagy meglepetésre kimaradt a Chelsea támadója, Joao Pedro.

Ancelotti 2025 májusában vette át Brazília irányítását, és mostanáig nem hívta meg Neymart a válogatottba. A kapitány nemrég 2030-ig meghosszabbította szerződését a brazil szövetséggel, ugyanakkor több sérült játékos hiánya is nehezíti a dolgát. A szakember elsősorban Rodrygo és Estevao kiesését sajnálja.

A brazilok június 13-án, New Jerseyben kezdik meg világbajnoki szereplésüket Marokkó ellen, majd Haiti és Skócia következik a csoportkörben.

A brazil válogatott vb-kerete:

Kapusok: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg)

Középpályások: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth)