A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett, majd jött a brazilok hihetetlen drámája az 1950-es fináléban és az Aranycsapat tragédiája. A hatodik részből kiderül, hogy az 1958-as svédországi világbajnokság döntőjében miért játszott a brazil válogatott kék mezében az ikonikus sárga szerelése helyett.

Már csak 16 nap van a foci-vb 2026-os mexikóvárosi rajtjáig

Fotó: Ian Robles/Eyepix/NurPhoto via AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A brazil válogatott az egész világot lenyűgözte az 1958-as svédországi világbajnokságon, ami azért is sikerülhetett, mert a labdarúgás történetének ez volt az első foci-vb-je, amit szerte a világon közvetítettek, így sok ember ekkor látott először világsztárokat élőben futballozni.

A brazil Garrincha elkápráztatta a szurkolókat a svédországi foci-vb-n

Fotó: Intercontinentale/AFP

A svédországi tornán a dél-amerikai válogatott elkápráztatta a nézőket, a csapat egyik legnagyobb sztárja Garrincha volt, akit csak „görbe lábú zseniként” becéztek. A brazilok játékosa fizikailag szinte alkalmatlan volt a profi sportra, mivel az egyik lába rövidebb volt, térdei pedig kifelé álltak. Ennek ellenére fantasztikusan cselezett, a szovjetek elleni 2-0-ra megnyert csoportmeccsen őrületbe kergette a védőket, és sokan azt mondják, ő indította el Brazília menetelését.

A brazilok figyelmetlensége miatt vált legendássá a 10-es mez?

A brazil válogatott tinédzser zsenije, a 17 éves Pelé 10-es mezben szerepelt a világbajnokságon, akkoriban ennek nem igazán volt jelentősége. A Santos játékosa gyakorlatilag véletlenül kapta meg a legendássá vált 10-es mezt..

A legenda szerint a brazil válogatott egyszerűen elmulasztotta időben leadni a FIFA-nak a játékosok mezszámait, ezért a szervezők véletlenszerűen osztották ki a számokat. Emiatt a brazilok teljesen szokatlan számozásban léptek pályára a foci-vb-n: a kapus Gilmar a 3-as, a hátvéd Zózimo a 9-es mezt kapta, Peléhez pedig véletlenül került a 10-es.

A 10-es mez még nem számított ikonikusnak. Pelé később maga is úgy nyilatkozott, hogy senki sem tulajdonított nagy jelentőséget ennek a számnak, egyszerűen hozzá került a vb alatt.

Ráadásul Pelé eleinte nem is volt biztos kezdő a brazil válogatottban: sérülés miatt kihagyta a csapat első két mérkőzését a világbajnokságon. Amikor azonban játékra jelentkezett, fantasztikusan játszott.