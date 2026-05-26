A labdarúgó világbajnokságok történetében Brazília a legsikeresebb nemzet, a dél-amerikai válogatott ötször hódított el a vb-trófeát. A brazilok először az 1958-as svédországi foci-vb-n értek fel a csúcsra, ami azért is marad örökre emlékezetes, mert ez volt az első olyan torna, melyet világszerte közvetítettek. A svédországi világbajnokság főként a 17 éves Pelé berobbanásáról és a francia Just Fontaine 13 gólos rekordjáról marad a legemlékezetesebb, mi azonban most annak jártunk utána, hogy az első vb-trófeáját nyerő brazil csapat miért játszott kék mezben a svédek elleni vb-döntőben. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk hatodik részében az 1958-as vb legendás sztoriját mutatjuk be.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett, majd jött a brazilok hihetetlen drámája az 1950-es fináléban és az Aranycsapat tragédiája. A hatodik részből kiderül, hogy az 1958-as svédországi világbajnokság döntőjében miért játszott a brazil válogatott kék mezében az ikonikus sárga szerelése helyett. 

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A brazil válogatott az egész világot lenyűgözte az 1958-as svédországi világbajnokságon, ami azért is sikerülhetett, mert a labdarúgás történetének ez volt az első foci-vb-je, amit szerte a világon közvetítettek, így sok ember ekkor látott először világsztárokat élőben futballozni. 

Brazilian forward Garrincha (L) dribbles past Welsh defender Mel Hopkins during the World Cup quarterfinal soccer match between Brazil and Wales 19 June 1958 in Goteborg. Brazil advanced to the semifinals with a 1-0 victory on a goal by 17-year-old Pele.
A brazil Garrincha elkápráztatta a szurkolókat a svédországi foci-vb-n
A svédországi tornán a dél-amerikai válogatott elkápráztatta a nézőket, a csapat egyik legnagyobb sztárja Garrincha volt, akit csak „görbe lábú zseniként” becéztek. A brazilok játékosa fizikailag szinte alkalmatlan volt a profi sportra, mivel az egyik lába rövidebb volt, térdei pedig kifelé álltak. Ennek ellenére fantasztikusan cselezett, a szovjetek elleni 2-0-ra megnyert csoportmeccsen őrületbe kergette a védőket, és sokan azt mondják, ő indította el Brazília menetelését.

A brazilok figyelmetlensége miatt vált legendássá a 10-es mez?

A brazil válogatott tinédzser zsenije, a 17 éves Pelé 10-es mezben szerepelt a világbajnokságon, akkoriban ennek nem igazán volt jelentősége. A Santos játékosa gyakorlatilag véletlenül kapta meg a legendássá vált 10-es mezt..

A legenda szerint a brazil válogatott egyszerűen elmulasztotta időben leadni a FIFA-nak a játékosok mezszámait, ezért a szervezők véletlenszerűen osztották ki a számokat. Emiatt a brazilok teljesen szokatlan számozásban léptek pályára a foci-vb-n: a kapus Gilmar a 3-as, a hátvéd Zózimo a 9-es mezt kapta, Peléhez pedig véletlenül került a 10-es.

A 10-es mez még nem számított ikonikusnak. Pelé később maga is úgy nyilatkozott, hogy senki sem tulajdonított nagy jelentőséget ennek a számnak, egyszerűen hozzá került a vb alatt.

Ráadásul Pelé eleinte nem is volt biztos kezdő a brazil válogatottban: sérülés miatt kihagyta a csapat első két mérkőzését a világbajnokságon. Amikor azonban játékra jelentkezett, fantasztikusan játszott. 

World Cup 1958 Semifinal Brazil-France Pele left in front of France's goals.
Pelé triplázott a franciák elleni vb-elődöntőben
A 17 éves zseni győztes gólt lőtt a Wales elleni negyeddöntőben, majd mesterhármasig jutott a Franciaország ellen 5-2-re megnyert elődöntőben, a házigazda Svédország ellen pedig duplázott a szintén 5-2-es brazil győzelemmel záruló fináléban. 

Pelé 17 évesen és 249 naposan találta be a svédek elleni fináléban, ezzel a mai napig ő a vb-döntők történetének legfiatalabb gólszerzője. Ettől kezdve a 10-es mez gyakorlatilag összeforrt Pelé nevével, és az egész futballvilágban a kreatív zseni, az irányító vagy a csapat sztárjának szimbóluma lett.

Miért játszottak kék mezben a brazilok a vb-döntőben?

A brazil válogatott az 50-es évek elején kezdett az ikonikus sárga-zöld szerelésében játszani. A dél-amerikai csapat azt megelőzően éveken át fehér szerelésben futballozott. 

Az 1950-es világbajnokságot Brazíliában rendezték, a dél-amerikai válogatott toronymagasa esélyese volt a tornának, amely elképesztő végjátékkal zárult. Akkoriban még nem hagyományos döntőt játszottak, hanem egy négyesdöntőben dőlt el az aranyérem sorsa, Brazíliának a végén pedig egy döntetlen is elég lett volna Uruguay ellen. 

A brazil lapok egy része már a találkozó előtt úgy írt a csapatról, mintha a trófea a vitrinben lenne, az utcákon pedig győzelmi mámor uralkodott. A brazilok végül 2-1-es vereséget szenvedtek a frissen épült Maracana Stadionban. A győztes gólt szerző Alcides Ghiggia később úgy fogalmazott, hogy a Maracanát csak három ember tudta elnémítani: a pápa, Frank Sinatra és ő.

A brazil szurkolók a kudarc után letargiába estek, többen öngyilkosok lettek az Uruguay elleni vereség után. Ez a vereség „Maracanazo” néven vonult be a történelembe, és a brazilok nemzeti traumájává vált. 

A kudarc után a teljesen fehér szerelést sokan balszerencsésnek és nem eléggé hazafiasnak tartották, ezért 1953-ban országos pályázatot írtak ki egy új mez megtervezésére. A feltétel az volt, hogy a brazil zászló mind a négy színe – zöld, sárga, kék és fehér – szerepeljen benne. A győztes tervet egy fiatal illusztrátor, Aldyr Garcia Schlee készítette. Számos változat után arra jutott, hogy a meznek sárgának kell lennie, kék nadrággal kombinálva.

Az új mezben Brazília először 1954-ben lépett pályára, de a svájci torna még nem hozta meg az áttörést, négy évvel később viszont minden megváltozott.  

Brazil's national soccer team poses with the trophy after winning the 1958 FIFA World Cup final against Sweden, at Rasunda stadium in Stockholm, Sweden. Brazil won 5-2 and became World Champions for the first time.
A brazilok kényszerből kék szerelésben léptek pályára az 1958-as vb-döntőben
A csapat fantasztikus játékkal jutott el a döntőig, a fináléban azonban nem játszhatott az ikonikus sárga szerelésében. A brazil válogatott ellenfele a házigazda svéd csapat volt, amely szintén sárgában futballozott, így a dél-amerikai együttesnek váltania kellett. 

A „Maracanazo” miatt a fehér mez szóba sem jöhetett, ezért a brazilok a finálé előtti utolsó pillanatokban kék pólókat vásároltak Stockholm egyik boltjában, és rájuk varrták a címert.

Brazília szenzációs játékkal, 5-2-re legyőzte a házigazda svéd válogatottat. A mérkőzés elején a Rasunda Stadionba kilátogató 50 ezer szurkoló teli torokból pfujolta a brazil csapatot, azonban Garrincha lenyűgözte a cseleivel a svéd szurkolókat, Pelé pedig belőtte minden idők egyik legpimaszabb vb-döntős gólját, amit azóta csak „sombreróként” emlegetnek.

Bár a trófeát a brazilok kék mezben nyerték meg, az 1958-as foci-vb örökre halhatatlanná tette a legendás sárga szerelést.

