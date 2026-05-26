A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett, majd jött a brazilok hihetetlen drámája az 1950-es fináléban és az Aranycsapat tragédiája. A hatodik részből kiderül, hogy az 1958-as svédországi világbajnokság döntőjében miért játszott a brazil válogatott kék mezében az ikonikus sárga szerelése helyett.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A brazil válogatott az egész világot lenyűgözte az 1958-as svédországi világbajnokságon, ami azért is sikerülhetett, mert a labdarúgás történetének ez volt az első foci-vb-je, amit szerte a világon közvetítettek, így sok ember ekkor látott először világsztárokat élőben futballozni.
A svédországi tornán a dél-amerikai válogatott elkápráztatta a nézőket, a csapat egyik legnagyobb sztárja Garrincha volt, akit csak „görbe lábú zseniként” becéztek. A brazilok játékosa fizikailag szinte alkalmatlan volt a profi sportra, mivel az egyik lába rövidebb volt, térdei pedig kifelé álltak. Ennek ellenére fantasztikusan cselezett, a szovjetek elleni 2-0-ra megnyert csoportmeccsen őrületbe kergette a védőket, és sokan azt mondják, ő indította el Brazília menetelését.
A brazilok figyelmetlensége miatt vált legendássá a 10-es mez?
A brazil válogatott tinédzser zsenije, a 17 éves Pelé 10-es mezben szerepelt a világbajnokságon, akkoriban ennek nem igazán volt jelentősége. A Santos játékosa gyakorlatilag véletlenül kapta meg a legendássá vált 10-es mezt..
A legenda szerint a brazil válogatott egyszerűen elmulasztotta időben leadni a FIFA-nak a játékosok mezszámait, ezért a szervezők véletlenszerűen osztották ki a számokat. Emiatt a brazilok teljesen szokatlan számozásban léptek pályára a foci-vb-n: a kapus Gilmar a 3-as, a hátvéd Zózimo a 9-es mezt kapta, Peléhez pedig véletlenül került a 10-es.
A 10-es mez még nem számított ikonikusnak. Pelé később maga is úgy nyilatkozott, hogy senki sem tulajdonított nagy jelentőséget ennek a számnak, egyszerűen hozzá került a vb alatt.
Ráadásul Pelé eleinte nem is volt biztos kezdő a brazil válogatottban: sérülés miatt kihagyta a csapat első két mérkőzését a világbajnokságon. Amikor azonban játékra jelentkezett, fantasztikusan játszott.
A 17 éves zseni győztes gólt lőtt a Wales elleni negyeddöntőben, majd mesterhármasig jutott a Franciaország ellen 5-2-re megnyert elődöntőben, a házigazda Svédország ellen pedig duplázott a szintén 5-2-es brazil győzelemmel záruló fináléban.
Pelé 17 évesen és 249 naposan találta be a svédek elleni fináléban, ezzel a mai napig ő a vb-döntők történetének legfiatalabb gólszerzője. Ettől kezdve a 10-es mez gyakorlatilag összeforrt Pelé nevével, és az egész futballvilágban a kreatív zseni, az irányító vagy a csapat sztárjának szimbóluma lett.
Miért játszottak kék mezben a brazilok a vb-döntőben?
A brazil válogatott az 50-es évek elején kezdett az ikonikus sárga-zöld szerelésében játszani. A dél-amerikai csapat azt megelőzően éveken át fehér szerelésben futballozott.
Az 1950-es világbajnokságot Brazíliában rendezték, a dél-amerikai válogatott toronymagasa esélyese volt a tornának, amely elképesztő végjátékkal zárult. Akkoriban még nem hagyományos döntőt játszottak, hanem egy négyesdöntőben dőlt el az aranyérem sorsa, Brazíliának a végén pedig egy döntetlen is elég lett volna Uruguay ellen.
A brazil lapok egy része már a találkozó előtt úgy írt a csapatról, mintha a trófea a vitrinben lenne, az utcákon pedig győzelmi mámor uralkodott. A brazilok végül 2-1-es vereséget szenvedtek a frissen épült Maracana Stadionban. A győztes gólt szerző Alcides Ghiggia később úgy fogalmazott, hogy a Maracanát csak három ember tudta elnémítani: a pápa, Frank Sinatra és ő.
A brazil szurkolók a kudarc után letargiába estek, többen öngyilkosok lettek az Uruguay elleni vereség után. Ez a vereség „Maracanazo” néven vonult be a történelembe, és a brazilok nemzeti traumájává vált.
A kudarc után a teljesen fehér szerelést sokan balszerencsésnek és nem eléggé hazafiasnak tartották, ezért 1953-ban országos pályázatot írtak ki egy új mez megtervezésére. A feltétel az volt, hogy a brazil zászló mind a négy színe – zöld, sárga, kék és fehér – szerepeljen benne. A győztes tervet egy fiatal illusztrátor, Aldyr Garcia Schlee készítette. Számos változat után arra jutott, hogy a meznek sárgának kell lennie, kék nadrággal kombinálva.
Az új mezben Brazília először 1954-ben lépett pályára, de a svájci torna még nem hozta meg az áttörést, négy évvel később viszont minden megváltozott.
A csapat fantasztikus játékkal jutott el a döntőig, a fináléban azonban nem játszhatott az ikonikus sárga szerelésében. A brazil válogatott ellenfele a házigazda svéd csapat volt, amely szintén sárgában futballozott, így a dél-amerikai együttesnek váltania kellett.
A „Maracanazo” miatt a fehér mez szóba sem jöhetett, ezért a brazilok a finálé előtti utolsó pillanatokban kék pólókat vásároltak Stockholm egyik boltjában, és rájuk varrták a címert.
Brazília szenzációs játékkal, 5-2-re legyőzte a házigazda svéd válogatottat. A mérkőzés elején a Rasunda Stadionba kilátogató 50 ezer szurkoló teli torokból pfujolta a brazil csapatot, azonban Garrincha lenyűgözte a cseleivel a svéd szurkolókat, Pelé pedig belőtte minden idők egyik legpimaszabb vb-döntős gólját, amit azóta csak „sombreróként” emlegetnek.
Bár a trófeát a brazilok kék mezben nyerték meg, az 1958-as foci-vb örökre halhatatlanná tette a legendás sárga szerelést.
- kapcsolódó cikkek: