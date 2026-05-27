A találkozónak már a felvezetése is rendkívül feszült volt, ugyanis két olasz újságíró, Antonio Ghirelli és Corrado Pizzinelli nem sokkal a világbajnokság kezdete előtt írt egy olyan riportot, amelyben nyomornegyednek nevezték az országot.

Alultápláltság, prostitúció, analfabetizmus, alkoholizmus, szegénység… ilyen szempontból Chile borzalmas. A telefonok nem működnek, a taxik olyan ritkák, mint a hűséges férjek, egy Európába küldött távirat vagyonokba kerül, egy levél pedig öt napig tart”

– idézi a Magyar Nemzet a 64 évvel ezelőtti riportot, ami óriási botrány kavart a dél-amerikai országban.

Ezt követően a chilei sajtó visszavágott, ahol lehetett, ott gyalázták az olaszokat, így mire eljött a mérkőzés napja, már mindkét oldalon forrtak az indulatok. A két olasz újságíró is úgy döntött, hogy inkább távoznak az országból, egy szerencsétlen argentin kollégájukat viszont azért verték meg egy kocsmában, mert összetévesztették az egyik olasz szerzővel.

Az első fordulóban az olaszok ikszeltek a németekkel, míg a chileiek 3-1-re legyőzték a svájciakat. A dél-amerikai csapatnak egy újabb győzelem a továbbjutást jelenthette volna, az olasz válogatott viszont az életben maradásért lépett pályára Santiago de Chilében.

A mérkőzést minden megfigyelő egyetértően a labdarúgás történetének legcsúnyább, legkegyetlenebb és legszégyenletesebb találkozójának tartja. Ha túlzásnak tartják, nézzék meg a filmet a tévében. De előbb küldjék ágyba a gyerekeket – ez horrorbesorolást érdemel!”

– írta az angol Mirror tudósítója a santiagói csatát jellemezve.

A meccs már az elejétől kezdve kaotikus volt, ugyanis az olasz szövetség azt találta ki, hogy a játékosaik a kezdő sípszót megelőzően virágokkal köszöntik majd a stadionban szurkoló chilei nőket, de az akció nem járt sikerrel, ugyanis a dél-amerikai hölgyek őrjöngtek és összetaposták az olaszoktól kapott virágokat.

Ilyen hangulatban kezdődött a mérkőzés, melyen az első szabálytalanságra egészen a 12. másodpercig kellett várni, a mérkőzést vezető Kenneth Aston pedig gyorsan elvesztette az irányítást az események fölött. Az angol bíró a negyedik percben kiállította az olasz Giorgio Ferrinit, aki hátulról kőkeményen megrúgta Honorino Landát. Az olasz játékos azonban nem volt hajlandó levonulni a pályáról, így a chilei rendőröknek kellett őt lekísérni a játéktérről.