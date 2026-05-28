Az 1966-os angliai világbajnokságon az angolok eddigi egyetlen világbajnoki címüket szerezték egy szellemgóllal. Sokáig úgy tűnt, a magyarok is nagyot alkothatnak, de nem így lett. A vb végül nemcsak az angolok világbajnoki címéről marad emlékezetes, hanem arról is, hogy Észak-Korea lett a Middlesbrough szurkolóinak kedvence és olyat tettek, amelyet ázsiai csapat korábban soha. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk nyolcadik részében jöjjön a KNDK csodája.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett, majd jött a brazilok hihetetlen drámája az 1950-es fináléban és az Aranycsapat tragédiája. A hatodik részből kiderült, hogy az 1958-as svédországi világbajnokság döntőjében miért játszott a brazil válogatott kék mezben az ikonikus sárga szerelése helyett, később megismerhettük a santiagói csatát, most pedig jöjjön a KNDK csodája.

Fotó: Ian Robles/Eyepix/NurPhoto via AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Az 1966-os világbajnokság egyik legnagyobb sztorija az volt, amikor Észak-Korea sokkolta az olaszokat. Az a stadion már nem létezik Middlesbrough-ban, ahol a csapat régi stadionja volt, de az új lakóparkban megőrizték azt a pontot, ahonnan állítólag Pak Du Jik leadta az olaszokat megsemmisítő lövést. Egészen pontosan egy bronzból készült focicipő-lenyomat őrzi ezt az emléket.

Az olaszok csúfosan leszerepeltek, Észak-Korea egy karnyújtásnyira volt a még nagyobb sikertől

Észak-Korea 1966-ban 1:0-s győzelmet ünnepelhetett Olaszország ellen, így az ázsiaiak az olaszok kárára jutottak be a legjobb nyolc közé. A mai napig ez az eredmény a vb-k történetének egyik legnagyobb szenzációja. Olaszország – amely akkoriban rekordnak számító két világbajnoki címmel rendelkezett – előzetesen sima továbbjutásra számított az ismeretlen újonc ellen.

„Hacsak a koreaiak nem valami artisták, akik valami váratlan trükkel rukkolnak elő, például a nyakuk hajlatában egyensúlyozva futnak a labdával, akkor úgy tűnik, Olaszország és a szovjetek könnyedén uralják majd ezt a csoportot” – írta a korabeli Times.

Az olaszok elleni siker után Észak-Korea lett az angolok egyik kedvence
Fotó: STAFF / AFP

Amikor az ázsiai újoncok az első meccsükön 3:0-ra kikaptak a Szovjetuniótól, úgy tűnt, jogos volt a kétkedés. A következő mérkőzésen azonban, Chile ellen, már megmutatták a tartásukat: hősies feltámadásuk után Pak Szong-Zin a 88. percben egyenlített, amivel kivívták az Ayresome Park közönségének elismerését.

Már az olaszok elleni történelmi győzelem előtt belopták magukat az északkelet-angliai szurkolók szívébe. Ebben szerepet játszott az is, hogy alacsonyak voltak – az átlagmagasságuk mindössze 165 centi körül mozgott –, és piros mezben játszottak, akárcsak a Middlesbrough. De a legfontosabb mégis a pályán mutatott bátorságuk és a pályán kívüli szerénységük volt.

Az Olaszország elleni siker végleg megpecsételte ezt a kapcsolatot. A 24 éves Pak Du Jik – a Daily Express szavaival élve – „a futball egyik legnagyobb robbanását idézte elő”. A gólszerző, aki később tornatanár lett, mégsem a győzelem nagyságát tartotta a legfontosabbnak. „Aznap tanultam meg, hogy a futball nem csak a győzelemről szól” – mondta 2002-ben, amikor az 1966-os észak-koreai csapat túlélő tagjaival visszatért Middlesbrough-ba. „Megtanultam, hogy a futball javíthatja a diplomáciai kapcsolatokat és elősegítheti a békét.”

A negyeddöntőben Észak-Korea ugyan 5:3-ra kikapott Portugáliától – pedig már 3:0-ra vezetett –, de a liverpooli Goodison Parkban 3000 Middlesbrough-szurkoló buzdította őket, akik keresztülutazták Angliát, hogy támogassák új kedvenceiket.

Pak és társai örökre nyomot hagytak egy városban, egy régióban és a világbajnokságok történetében is.

Az egyik oldalon hősök, a másikon bűnbakok születtek

Az olaszok a vb előtt természetesen „álomsorsolásról” beszéltek, a kapitány szerette volna megszerezni a csoportelsőséget, hogy a magyarokat kaphassák továbbjutás esetén, de korántsem alakult így a forgatókönyv. A kétszeres világbajnok a Szovjetunió, Chile, Észak-Korea hármas mellől volt képtelen továbbjutni, ráadásul 1963-ban, 1964-ben és 1965-ben a Milan vagy az Internazionale nyerte a BEK-et, és olyan klasszisok voltak a csapatban, mint Facchetti, Mazzola vagy Rivera. Az első körben Olaszország 2:0-ra nyert Chile ellen, ám a szovjetektől 1:0-s vereséget szenvedett. Közben nagy meglepetésre Chile 1:1-re végzett Észak-Koreával, így Korea egy győzelemmel továbbjuthatott.

Portuguese forward Eusebio (L) scores the opening goal for his team past North Korean goalkeeper Lee Chang Myung during their quarterfinal match on July 23, 1966 in Liverpool. Down 3-0 after 25 minutes, Portugal came back to beat North Korea 5-3 as Eusebio scored four goals in a row, two in each half. (Photo by AFP)
A portugálok ellen 3:0-ra is vezettek, de nem bírtak az Eusébio vezette csapattal
Fotó: STRINGER / AFP

A KNDK elleni meccsre Giacomo Bulgarelli térdsérülése nem jött rendbe, ám Fabbri kapitány kockáztatott. Végül csúnyán megfizette az árát a döntésének: Bulgarellit a 34. percben hordágyon vitték le a pályáról, és már nem is tudott visszajönni.  Akkoriban még nem volt csere, így az olasz válogatott tíz emberrel játszott a folytatásban.

A 42. percben Pak Du Jik ragyogó labdát kapott Kim Szjung Jiltől, kitört, és a 11-es pont környékéről hatalmas lövést küldött az olasz kapura. A labda védhetetlenül vágódott a kapu bal alsó sarkába, és később hiába támadtak sokat az olaszok, semmi nem ment be, így a KNDK lett az első ázsiai válogatott, amely a világbajnokságok történetében eljutott a kieséses szakaszba.

A hazatérés nem volt könnyű, Genovában a feldühödött tömeg rohadt paradicsommal dobálta meg a játékosokat és itt még nem volt vége a történetnek: Edmondo Fabbri különös történetekkel rukkolt elő, közleményt adott ki, amit több játékossal aláíratott, miszerint a csapatorvos negatív doppinggal gyengítette a csapatot. Bulgarelli és Fachetti injekciókat említett, Mazzola pedig piros, sárga és fehér pirulákról beszélt.

Miután az anyag nyilvánosságra került, több játékos cserben hagyta a kapitányt, mások a válogatottságot is lemondták. A csapatvezető, Artemio Franchi állítólag a KNDK elleni meccs előtt beszédet tartott az öltözőben, és azt mondta, nem kell túlértékelni és komolyan venni a koreaiakat. Franchi a jelentésében minden felelősséget Edmondo Fabbrira tolt rá, többek között gyávának is nevezte őt, majd persze ki is rúgták és el is tiltották.

Az eltiltása után visszatért, és a Torino, valamint a Bologna is Olasz Kupát nyert az irányításával. Artemio Franchi 1967-ben az olasz szövetség, majd 1973-ban az UEFA elnöke lett. Olaszország válogatottja pedig négy évvel története legszégyenletesebb meccse és vb-szereplése után Mexikóban ezüstérmet nyert a világbajnokságon.

Szellemgól a fináléban

1966-ban a futball „hazatért” és a „sportág feltalálói” világbajnoki címet szereztek a Wembleyben. Anglia és az NSZK játszotta a döntőt és a rendes játékidő 2:2 lett. A hosszabbításban Geoff Hurst lövése a lécről lefelé pattant, a svájci bíró pedig nem látta biztosan, hogy hol pattant le a labda, ezért kikérte a partjelző véleményét. Az azeri/szovjet Tofik Bahramov gólt jelzett, de a labda valószínűleg nem haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon.

Anglia végül 4:2-re nyert, megszerezte története máig egyetlen világbajnoki címét, de Németországban a mai napig: „Wembley-gólnak” hívják ezt az igazságtalannak tartott találatot.

A magyar válogatott a brazilokat verve továbbjutott a csoportjából, de a szovjetek utána egyből kiejtettek minket.

