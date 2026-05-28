A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett, majd jött a brazilok hihetetlen drámája az 1950-es fináléban és az Aranycsapat tragédiája. A hatodik részből kiderült, hogy az 1958-as svédországi világbajnokság döntőjében miért játszott a brazil válogatott kék mezben az ikonikus sárga szerelése helyett, később megismerhettük a santiagói csatát, most pedig jöjjön a KNDK csodája.

Már csak 14 nap van a foci-vb 2026-os mexikóvárosi rajtjáig

Fotó: Ian Robles/Eyepix/NurPhoto via AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Az 1966-os világbajnokság egyik legnagyobb sztorija az volt, amikor Észak-Korea sokkolta az olaszokat. Az a stadion már nem létezik Middlesbrough-ban, ahol a csapat régi stadionja volt, de az új lakóparkban megőrizték azt a pontot, ahonnan állítólag Pak Du Jik leadta az olaszokat megsemmisítő lövést. Egészen pontosan egy bronzból készült focicipő-lenyomat őrzi ezt az emléket.

Az olaszok csúfosan leszerepeltek, Észak-Korea egy karnyújtásnyira volt a még nagyobb sikertől

Észak-Korea 1966-ban 1:0-s győzelmet ünnepelhetett Olaszország ellen, így az ázsiaiak az olaszok kárára jutottak be a legjobb nyolc közé. A mai napig ez az eredmény a vb-k történetének egyik legnagyobb szenzációja. Olaszország – amely akkoriban rekordnak számító két világbajnoki címmel rendelkezett – előzetesen sima továbbjutásra számított az ismeretlen újonc ellen.

„Hacsak a koreaiak nem valami artisták, akik valami váratlan trükkel rukkolnak elő, például a nyakuk hajlatában egyensúlyozva futnak a labdával, akkor úgy tűnik, Olaszország és a szovjetek könnyedén uralják majd ezt a csoportot” – írta a korabeli Times.

Az olaszok elleni siker után Észak-Korea lett az angolok egyik kedvence

Fotó: STAFF / AFP

Amikor az ázsiai újoncok az első meccsükön 3:0-ra kikaptak a Szovjetuniótól, úgy tűnt, jogos volt a kétkedés. A következő mérkőzésen azonban, Chile ellen, már megmutatták a tartásukat: hősies feltámadásuk után Pak Szong-Zin a 88. percben egyenlített, amivel kivívták az Ayresome Park közönségének elismerését.