A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as világbajnokság történelmi, első góljának legendás sztorija következik, de az is kiderül, miért játszották két labdával a finálét.

Már csak 22 nap van a foci-vb 2026-os rajtjáig

Fotó: JOSH EDELSON / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A világbajnokságok történetének első gólszerzőjét emberek milliói ismerik név szerint. A foci-vb leges legelső gólját mégsem látta olyan ember, aki még most is él. Az 1930. július 13-i pillanatról nem maradt fenn felvétel — csak néhány szemcsés fotó és az emlékezet. A gólszerző, Lucien Laurent története viszont valami egészen egyedülálló. Az pedig aligha elképzelhető, hogy a 2026-os világbajnokságon egy gyári dolgozó szerezze a torna első gólját.

Peugeot gyárban dolgozott és hajóval utazott a foci-vb első gólszerzője

Fotó: X

Peugeot gyárban dolgozott és hajóval utazott a foci-vb első gólszerzője

Uruguayi fővárosában, Montevideóban született meg a világbajnokságok történetének első gólja. A korabeli leírások szerint a francia válogatott szélsője, Lucien Laurent a 19. percben talált be Mexikó ellen. A mérkőzést Franciaország 4–1-re nyerte.

„Liberati beadta a labdát” – ennyit mondott a szerény gólszerző, ha előkerült a téma. Mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne.

Laurent a beadást egy kapáslövéssel fejezte be, de valójában nagyon keveset beszélt a góljáról. A világ sokáig nem is foglalkozott azzal, ki szerezte a történelmi gólt: Laurent játékos és edzői pályafutása után megvásárolt egy bárt, de még a kocsmából sem terjedt szájhagyomány útján a legendája. Aztán elérkezett az 1998-as franciaországi világbajnokság, a korábbi sochaux-i játékos pedig nemzeti hőssé vált. Hosszú interjúkat adott az újságoknak és a tévétársaságoknak, és felidézte, elmesélte az 1930-as vb történeteit.

Ben Youssef anotó el gol 2500 en WC.

Un recuento del gol 1, 500, 1000, 1500, 2000 y 2500



1 Lucien Laurent #FRA vs #Mex 1930 (tiro dentro del área)

500 Bobby Collins #Esc vs #Par 1958 (disparo dentro del área)

1000 Robert Rensenbrink #Hol 1978 vs #Esc, 1978 (Penal)

Continúa... pic.twitter.com/2vmOXmlxY9 — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) June 28, 2018

Akkoriban a légiközlekedés még korántsem volt elterjedt és szokványos utazási lehetőség, mint most. Az első világbajnokságra az országoknak nem kellett selejtezőket játszania, Európából négy válogatott utazott el a tornára. Belgium, Franciaország, Jugoszlávia és Románia csapata a Conte Verde nevű olasz hajó fedélzetén utazta át az óceánt, hogy eljusson Uruguayba.

Tizenöt napba telt, ameddig odaértünk, és 15 nap volt a visszaút is”

– emlékezett vissza a vb első gólszerzője, Laurent. Nem is csoda, hogy a július 13-án kezdődő világbajnokságra már június 19-én elindultak a francia Riviéráról, a festői tengerparti kisvárosból, Villefranche-sur-Merből.