Egy labdarúgó-világbajnokság általában a győztesek, a drámai fordulatok, a bombagólok, vagy épp a csodák miatt válik felejthetetlenné. A pályán nyújtott teljesítmény mellett azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a megjelenés, így a legmenőbb, vagy épp legízléstelenebb mezek ugyanúgy kitörölhetetlenül beégnek a szurkolók emlékezetébe, mint egy klasszis megmozdulás. Nem lesz ez másként a 2026-os foci-vb-n sem, ahol először vesz részt 48 csapat – ami többek között a sportszergyártóknak is hatalmas üzletet jelent. Különösen, hogy a legtöbb csapat nemcsak hazai és idegenbeli mezzel utazik a labdarúgás legnagyobb seregszemléjére, hanem harmadik számú szereléssel is, így gyakorlatilag több mint száz különböző mezt vonultat majd fel az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett torna.

A foci-vb-n társházigazda Mexikónak félelmetesen jó a hazai szerelése

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A modern futballban a mez már rég nem egyszerű sportfelszerelés. A válogatottak szerelései hatalmas üzletet jelentenek a sportszergyártóknak, de jelentős részesedést kapnak az eladásokból a szövetségek is, ráadásul a sikeres szereplés csak tovább növeli a mezek kereskedelmi értékét.

Egy-egy topválogatott évente több millió mezt ad el világszerte, pedig igencsak borsos áron mérik őket. A vb-re kijutott csapatok szerelései átlagosan 90 és 160 euró (32,4 ezer – 57,6 ezer forint) között mozognak. Viszont a mezek nem csak a torna előtt, vagy alatt fogynak jól, hosszú évekre ikonikus darabbá válhatnak, nem véletlen, hogy a brazil válogatott 1998-as, a német csapat 2006-os, vagy Lionel Messiék 2022-es argentin meze iránt még a ma napig hatalmas a kereslet a gyűjtők körében.

A története első vb-szereplésére készülő üzbég válogatott meze iránt nagy a kereslet

Fotó: IGOR IVANKO / AFP

A foci-vb egyik nagy csatája már javában zajlik

A 48 csapatosra bővített torna miatt minden eddiginél több válogatott mez került piacra, a Nike, az Adidas és a Puma dominanciája pedig az elmúlt évekhez képest is tovább erősödött. A három legnagyobb sportszergyártó birtokolja együttvéve a mezőny több mint háromnegyedét: Az előző vb-hez képest viszont az Adidas megduplázta az általa szponzorált csapatok számát, ugyanis idén 14 válogatottat öltöztet, míg a Nike „csak” 12 csapatot lát el, a Puma pedig 11-et. A maradék 11 nemzeti csapatot tíz különböző márka képviseli, így ebben a tekintetben is nőtt a választék.

Kit suppliers for each team at the 2026 World Cup. 👕🌍 pic.twitter.com/beQzL4mGuD — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 13, 2026