Egy labdarúgó-világbajnokság általában a győztesek, a drámai fordulatok, a bombagólok, vagy épp a csodák miatt válik felejthetetlenné. A pályán nyújtott teljesítmény mellett azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a megjelenés, így a legmenőbb, vagy épp legízléstelenebb mezek ugyanúgy kitörölhetetlenül beégnek a szurkolók emlékezetébe, mint egy klasszis megmozdulás. Nem lesz ez másként a 2026-os foci-vb-n sem, ahol először vesz részt 48 csapat – ami többek között a sportszergyártóknak is hatalmas üzletet jelent. Különösen, hogy a legtöbb csapat nemcsak hazai és idegenbeli mezzel utazik a labdarúgás legnagyobb seregszemléjére, hanem harmadik számú szereléssel is, így gyakorlatilag több mint száz különböző mezt vonultat majd fel az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett torna.
A modern futballban a mez már rég nem egyszerű sportfelszerelés. A válogatottak szerelései hatalmas üzletet jelentenek a sportszergyártóknak, de jelentős részesedést kapnak az eladásokból a szövetségek is, ráadásul a sikeres szereplés csak tovább növeli a mezek kereskedelmi értékét.
Egy-egy topválogatott évente több millió mezt ad el világszerte, pedig igencsak borsos áron mérik őket. A vb-re kijutott csapatok szerelései átlagosan 90 és 160 euró (32,4 ezer – 57,6 ezer forint) között mozognak. Viszont a mezek nem csak a torna előtt, vagy alatt fogynak jól, hosszú évekre ikonikus darabbá válhatnak, nem véletlen, hogy a brazil válogatott 1998-as, a német csapat 2006-os, vagy Lionel Messiék 2022-es argentin meze iránt még a ma napig hatalmas a kereslet a gyűjtők körében.
A 48 csapatosra bővített torna miatt minden eddiginél több válogatott mez került piacra, a Nike, az Adidas és a Puma dominanciája pedig az elmúlt évekhez képest is tovább erősödött. A három legnagyobb sportszergyártó birtokolja együttvéve a mezőny több mint háromnegyedét: Az előző vb-hez képest viszont az Adidas megduplázta az általa szponzorált csapatok számát, ugyanis idén 14 válogatottat öltöztet, míg a Nike „csak” 12 csapatot lát el, a Puma pedig 11-et. A maradék 11 nemzeti csapatot tíz különböző márka képviseli, így ebben a tekintetben is nőtt a választék.
- Adidas (14): Mexikó, Japán, Argentína, Kolumbia, Algéria, Dél-Afrika, Katar, Szaúd-Arábia, Németország, Belgium, Spanyolország, Skócia, Curacao, Svédország
- Nike (12): Egyesült Államok, Kanada, Dél-Korea, Ausztrália, Brazília, Uruguay, Anglia, Franciaország, Horvátország, Norvégia, Hollandia, Törökország
- Puma (11): Új-Zéland, Paraguay, Marokkó, Egyiptom, Ghána, Elefántcsontpart, Szenegál, Portugália, Ausztria, Svájc, Csehország
- Kelme: (2): Jordánia, Bosznia-Hercegovina
- 7Saber: Üzbegisztán
- Majid: Irán
- Marathon: Ecuador
- Kappa: Tunézia
- Capelli: Zöld-foki Köztársaság
- Reebok: Panama
- Saeta: Haiti
- Jako: Irak
- Umbro: Kongói Demokratikus Köztársaság
Retróban utazik az Adidas
Az Adidas idén nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre is nagy hangsúlyt fektetett. A német sportszergyártó legnagyobb húzása egyértelműen az, hogy a Trefoil, vagyis a három levelet formáló logó visszatért. Európa legnagyobb sportruházat-gyártója 36 év után használja ismét a klasszikus emblémát, amivel a mezek erősen a kilencvenes évekre emlékeztetnek.
Különösen nagy sikert aratott a szurkolók körében a társházigazda mexikói válogatott meze, amely az azték mintákkal, valamint a zöld, fehér, piros színkombinációval a mezőny egyik legkarakteresebb darabja. A címvédő argentin válogatott és német csapat mezei letisztult, kissé retró hatást keltenek, de hatalmas a kereslet az Egyesült Államok szerelései iránt is. Az USA hazai mezén fehér alapon hullámzó piros csíkok láthatóak, amik az amerikai zászlót idézik, míg az idegenbeli sötét alapú mezt csillagminták díszítik.
Már a kutyák is vb-lázban égnek
Az Adidas ráadásul nem csak a szurkolóknak, hanem az állatbarát drukkereknek is kedvezett idén, ugyanis piacra dobott egy különleges kollekciót, amely kizárólag háziállatok számára készült. Egyelőre négy nemzet – Argentína, Mexikó, Japán és Kolumbia – kapott saját kutyamezt, amelyek teljes egészében olyanok, mint a csapatok hivatalos mezei, így például a Messi-rajongók most már négylábú kedvenceiket is felöltöztethetik.
Botrányt okoztak a problémás Nike mezek
A Nike már március végén bemutatta a világbajnokságra szánt mezkollekcióját, a szurkolók és a szakértők pedig nagyrészt pozitívan fogadták. A világ legnagyobb sportszergyártó cége az Aero-FIT technológiára építette a 2026-os mezkollekcióját. Az innovatív fonal- és szövetszerkezettel tervezett, valamint újrahasznosított textilhulladékból készült anyag nem csak könnyű rugalmasságot biztosít, de kifejezetten az extrém hőségre optimalizálták – a vb több helyszínén is rendkívül meleg és magas páratartalom várható, így a légáteresztés és a hűtés kulcsszerepet kapott. A készítők azt állítják, hogy az új technológiával készült anyag több mint kétszer akkora légáramlást képes biztosítani, mint a korábbi anyagok.
A Nike világbajnoki mezeit azonban kritikák is érték. Több szurkoló is a vállrészek furcsa szabására panaszkodott. A gyártási hibát a mezek vállvarrásainál jelentkező feltűnő dudorodás okozza, amely esztétikailag rontja az összképet. Mindez akkora visszhangot kapott, hogy a Nike jelezte: megvizsgálják a módosítás lehetőségét. Különösen, hogy a probléma a szurkolóknak szánt változatokon is fellelhető, – ami az árazás tükrében különösen érzékeny pont – nem meglepő, hogy rengeteg vásárló fejezte ki már ki az elégedetlenségét az interneten.
Melyik lesz a vb legikonikusabb meze?
Ahogy több ország is esélyes a vb megyerésére, úgy mezfronton is nagy a tülekedés a világbajnokság legjobb mezének címére. Az előzetes szurkolói reakciók alapján abszolút favoritnak számít a mexikóiak kulturális motívumokkal díszített szerelése, de az argentinok klasszikus, már-már retró meze, a franciák minimalista dizájnja, vagy az amerikaiak merész hazai dressze is joggal pályázik a titulusra. Azonban teljesen szubjektív, hogy a mezháborúban melyik a legszebb, vagy épp legmenőbb darab, így ennek megítélését most az olvasóra bíznánk.
Bár a világbajnokságon csak egy csapat emelheti majd magasba a trófeát, üzleti szempontból az már most látszik, hogy a tornának a sportszergyártó cégek az egyik legnagyobb nyertesei. A vb ugyanis ma már nemcsak sportesemény, hanem globális divatbemutató, ahol egy jól sikerült mez akár milliárdokat hozhat a kasszára.
A világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik. A torna teljes programját ITT találja.
