Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sokkoló

Már biztos: pusztító természeti jelenség fog lecsapni a népszerű üdülőhelyre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó-világbajnokságok történetében számtalan rekord született, de van egy, amely immár közel száz éve érinthetetlen. Egyetlen játékos volt képes arra, hogy két világbajnoki döntőben lépjen pályára, méghozzá két különböző válogatott mezében. A zseniális Luis Monti nem mindennapi sztorija azért is emlékezetes, mert mindkét finálé előtt halálos fenyegetéseket kapott. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk második részében az 1934-es, második vb legendás sztoriját mutatjuk be.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutatjuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt.

Kevesebb mint egy hónap van hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig
Kevesebb mint egy hónap van hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A labdarúgó-világbajnokságok számtalan emlékezetes történettel szolgálnak, de olyan bravúrra, mint amit Luis Monti tett, más játékos nem volt képes. A legendás középpályás 1930-ban Argentína, 1934-ben pedig Olaszország színeiben játszhatott világbajnoki döntőt, színes élete önmagában is megérne egy hollywoodi filmet. Képzeljék el, mi történne, ha mondjuk az olasz felmenőkkel rendelkező, 2022-ben Argentínával világbajnok Paulo Dybala a 2026-os tornán Olaszország színeiben játszana vb-döntőt! (Ez persze azért sem lesz lehetséges, mert az olaszok megint nem jutottak ki a tornára, Dybala pedig nem lesz ott az argentin keretben).

Luis Monti, akitől rettegtek az ellenfelek

A Buenos Airesben született Montit már fiatal korában legendás keménysége miatt ismerték. Nem volt különösebben magas, alig 170 centiméterre nőtt, de olyan fizikai jelenléte volt, hogy ellenfelei rettegtek tőle. A „Doble Ancho”, vagyis „Dupla szélesség” becenevet kapta, mert egyszerűen lehetetlen volt félretolni a pályán.

Monti a San Lorenzo csapatában vált sztárrá, három bajnoki címet nyert, majd meghívót kapott az argentin válogatottba. Az 1930-as uruguayi világbajnokságon már a csapat egyik vezéregyéniségének számított. Olyan keményen futballozott, hogy a korabeli történetek szerint Argentínában azt mondogatták: 

könnyebb szembenézni a legendás bokszolóval, Luis Ángel Firpóval a ringben, mint Montival a futballpályán.

Luis Monti kemény kötésű futballista volt
Fotó: thesefootballtimes.co/

Halálosan megfenyegették Luis Montit és a családját

Az első világbajnoki döntő előtt már forrt a levegő. A Rio de la Plata túlpartjáról tízezrek indultak útnak Montevideóba, hogy lássák az Uruguay–Argentína finálét. A két ország rivalizálása elképesztő méreteket öltött, a hangulat inkább emlékeztetett politikai konfliktusra, mint sporteseményre. A döntőben Argentína a szünetben 2–1-re vezetett, de végül Uruguay 4–2-re fordított és világbajnok lett. 

A vereség mögött azonban egy olyan történet húzódik, amelyről évtizedekig csak suttogva beszéltek.

Monti családjának visszaemlékezése szerint a döntő alatt olyan üzenet érkezett, amelyben azt közölték: ha Argentína nyer, a játékos felesége és kislánya nem lesznek biztonságban. A fenyegetés annyira komoly volt, hogy a középpályás később is gyakran emlegette. A mérkőzés után ugyan csalódott volt a vereség miatt, de legalább tudta, hogy szerettei sértetlenek maradtak.

Vb-győzelem Mussolini fenyegetésének árnyékában

A vb-ezüst után Monti Európa felé vette az irányt. Olasz felmenői révén megszerezte az olasz állampolgárságot, és a Juventushoz igazolt. Torinóban hamar közönségkedvenc lett, a klubbal négy bajnoki címet nyert, miközben az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Vittorio Pozzo is felfigyelt rá.

Az 1934-es világbajnokságot Benito Mussolini Olaszországa rendezte, és a fasiszta diktátor számára a torna presztízskérdés volt. 

A válogatottban több dél-amerikai születésű, olasz gyökerű futballista kapott helyet, köztük Monti is. A legendás futballistát sokan árulónak nevezték Argentínában, mások viszont úgy vélték, egyszerűen élt az előtte álló lehetőséggel. A történet legmegdöbbentőbb része azonban csak ezután következett.

A döntő előtt állítólag egy küldönc érkezett az öltözőbe Benito Mussolini üzenetével. A játékosok azt az egyértelmű figyelmeztetést kapták, hogy a vereségnek súlyos következményei lesznek. 

Hogy pontosan milyen következményekre gondolt a diktátor, azt senki sem részletezte, de a korszakot ismerve senkinek nem kellett magyarázat. Monti később családjának gyakran mesélte, hogy másodszor is fenyegetések árnyékában készült vb-döntőre.

Italian national soccer team players pose for a group picture, 10 June 1934 in Rome, before their World Cup final against Czechoslovakia. Italy won the title beating Czechoslovakia 2-1 in extra time. (From 2nd L : Luis Monti, and from 4th L : Angelo Schiavio, Raimundo Orsi, Giovanni Ferrari, Enrique Guaita, Giuseppe Meazza - with flag -, Giamperro Combi, Attilio Ferraris IV, Luigi Allemandi, Luigi Bertolini) (Photo by OFF / AFP)
Luis Monti (balról a második) az olasz válogatottal vb-t nyert
Fotó: STAFF / OFF

Monti legendás aranyköpése tökéletesen összefoglalta az abszurd helyzetet:

„1930-ban Uruguayban meg akartak ölni, ha nyerünk. Négy évvel később Olaszországban meg akartak ölni, ha veszítünk.”

A római döntőben a csehszlovákok szereztek vezetést, de az olaszok fordítottak, és hosszabbítás után 2–1-re győztek. Monti világbajnok lett, miközben sporttörténelmet írt. Ő lett az első – és mindmáig az egyetlen – futballista, aki két különböző ország válogatottjával játszott világbajnoki döntőt.

Luis Monti, a vb-k történetének egyik legnagyobb hőse

Miközben a futballvilág a rekordját ünnepelte, ő maga inkább a túlélésre emlékezett. A két döntő között ugyanis Monti nem csupán országot váltott, hanem két teljesen eltérő politikai és társadalmi közegben is a történelem viharába került.

Visszavonulása után visszatért Argentínába. 

A vb-hős focista családja szerint szinte minden nap szóba került a futball, de a legnagyobb büszkeséget nem a trófeák jelentették számára, hanem az, hogy a sportág történetének része lett. 

Unokája, Lorena Monti hosszú éveken át őrizte emlékeit, dokumentumait és személyes tárgyait. Köztük azt az argentin útlevelet is, amellyel világbajnoki ezüstérmesként elhagyta hazáját, majd vb-győztesként tért vissza.

The Italian football team is pictured in training on the 1930's. From left to right : Vittorio Pozzo (trainer), Luigi Bertolini, Giuseppe Meazza, Giovani Ferrari, Pietro Serantoni, Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Eraldo Monzeglio, Carlo Ceresoli, Alejandro Scopelli, Mario Gianni, Giovanni Vincenzi, Ricardo Faccio, Luis Monti and Carlo Carcano (trainer). (Photo by AFP)
Luis Monti (jobbról a második) a vb-k történetének egyik legnagyobb hőse
Fotó: AFP

Luis Monti felejthetetlen sztorija továbbra is különleges helyet foglal el a sportág történetében. Sokan nyertek világbajnokságot, sokan játszottak döntőt is. De csak egyetlen ember volt, aki két különböző ország nemzeti hőseként lépett pályára a futballvilág legnagyobb színpadán – miközben mindkét alkalommal attól kellett rettegnie, hogy a mérkőzés után talán nem is marad életben.

  • Kapcsolódó cikkek
A világbajnokság miatt eltüntették a legendás falfestményt
A német szövetségi kapitány már a foci-vb előtt bohócot csinál magából
A foci-vb-ről lemaradó sztár egész családja összeomlott Ancelotti döntése miatt – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!