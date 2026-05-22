A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutatjuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt.

Kevesebb mint egy hónap van hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A labdarúgó-világbajnokságok számtalan emlékezetes történettel szolgálnak, de olyan bravúrra, mint amit Luis Monti tett, más játékos nem volt képes. A legendás középpályás 1930-ban Argentína, 1934-ben pedig Olaszország színeiben játszhatott világbajnoki döntőt, színes élete önmagában is megérne egy hollywoodi filmet. Képzeljék el, mi történne, ha mondjuk az olasz felmenőkkel rendelkező, 2022-ben Argentínával világbajnok Paulo Dybala a 2026-os tornán Olaszország színeiben játszana vb-döntőt! (Ez persze azért sem lesz lehetséges, mert az olaszok megint nem jutottak ki a tornára, Dybala pedig nem lesz ott az argentin keretben).

🧱 Luis Monti is the only man to play in the #WorldCup Final for different nations – and incredibly he received death threats on both occasions 😱



🇦🇷🇮🇹 On what would have been his 120th birthday, we recall the @Argentina and @azzurri ace's unique tale ⬇️https://t.co/lQzbBBzjdi pic.twitter.com/X9DAWCoWIt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 15, 2021

Luis Monti, akitől rettegtek az ellenfelek

A Buenos Airesben született Montit már fiatal korában legendás keménysége miatt ismerték. Nem volt különösebben magas, alig 170 centiméterre nőtt, de olyan fizikai jelenléte volt, hogy ellenfelei rettegtek tőle. A „Doble Ancho”, vagyis „Dupla szélesség” becenevet kapta, mert egyszerűen lehetetlen volt félretolni a pályán.

Monti a San Lorenzo csapatában vált sztárrá, három bajnoki címet nyert, majd meghívót kapott az argentin válogatottba. Az 1930-as uruguayi világbajnokságon már a csapat egyik vezéregyéniségének számított. Olyan keményen futballozott, hogy a korabeli történetek szerint Argentínában azt mondogatták:

könnyebb szembenézni a legendás bokszolóval, Luis Ángel Firpóval a ringben, mint Montival a futballpályán.

Luis Monti kemény kötésű futballista volt

Fotó: thesefootballtimes.co/

Halálosan megfenyegették Luis Montit és a családját

Az első világbajnoki döntő előtt már forrt a levegő. A Rio de la Plata túlpartjáról tízezrek indultak útnak Montevideóba, hogy lássák az Uruguay–Argentína finálét. A két ország rivalizálása elképesztő méreteket öltött, a hangulat inkább emlékeztetett politikai konfliktusra, mint sporteseményre. A döntőben Argentína a szünetben 2–1-re vezetett, de végül Uruguay 4–2-re fordított és világbajnok lett.

A vereség mögött azonban egy olyan történet húzódik, amelyről évtizedekig csak suttogva beszéltek.

Monti családjának visszaemlékezése szerint a döntő alatt olyan üzenet érkezett, amelyben azt közölték: ha Argentína nyer, a játékos felesége és kislánya nem lesznek biztonságban. A fenyegetés annyira komoly volt, hogy a középpályás később is gyakran emlegette. A mérkőzés után ugyan csalódott volt a vereség miatt, de legalább tudta, hogy szerettei sértetlenek maradtak.