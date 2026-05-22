A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutatjuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A labdarúgó-világbajnokságok számtalan emlékezetes történettel szolgálnak, de olyan bravúrra, mint amit Luis Monti tett, más játékos nem volt képes. A legendás középpályás 1930-ban Argentína, 1934-ben pedig Olaszország színeiben játszhatott világbajnoki döntőt, színes élete önmagában is megérne egy hollywoodi filmet. Képzeljék el, mi történne, ha mondjuk az olasz felmenőkkel rendelkező, 2022-ben Argentínával világbajnok Paulo Dybala a 2026-os tornán Olaszország színeiben játszana vb-döntőt! (Ez persze azért sem lesz lehetséges, mert az olaszok megint nem jutottak ki a tornára, Dybala pedig nem lesz ott az argentin keretben).
Luis Monti, akitől rettegtek az ellenfelek
A Buenos Airesben született Montit már fiatal korában legendás keménysége miatt ismerték. Nem volt különösebben magas, alig 170 centiméterre nőtt, de olyan fizikai jelenléte volt, hogy ellenfelei rettegtek tőle. A „Doble Ancho”, vagyis „Dupla szélesség” becenevet kapta, mert egyszerűen lehetetlen volt félretolni a pályán.
Monti a San Lorenzo csapatában vált sztárrá, három bajnoki címet nyert, majd meghívót kapott az argentin válogatottba. Az 1930-as uruguayi világbajnokságon már a csapat egyik vezéregyéniségének számított. Olyan keményen futballozott, hogy a korabeli történetek szerint Argentínában azt mondogatták:
könnyebb szembenézni a legendás bokszolóval, Luis Ángel Firpóval a ringben, mint Montival a futballpályán.
Halálosan megfenyegették Luis Montit és a családját
Az első világbajnoki döntő előtt már forrt a levegő. A Rio de la Plata túlpartjáról tízezrek indultak útnak Montevideóba, hogy lássák az Uruguay–Argentína finálét. A két ország rivalizálása elképesztő méreteket öltött, a hangulat inkább emlékeztetett politikai konfliktusra, mint sporteseményre. A döntőben Argentína a szünetben 2–1-re vezetett, de végül Uruguay 4–2-re fordított és világbajnok lett.
A vereség mögött azonban egy olyan történet húzódik, amelyről évtizedekig csak suttogva beszéltek.
Monti családjának visszaemlékezése szerint a döntő alatt olyan üzenet érkezett, amelyben azt közölték: ha Argentína nyer, a játékos felesége és kislánya nem lesznek biztonságban. A fenyegetés annyira komoly volt, hogy a középpályás később is gyakran emlegette. A mérkőzés után ugyan csalódott volt a vereség miatt, de legalább tudta, hogy szerettei sértetlenek maradtak.
Vb-győzelem Mussolini fenyegetésének árnyékában
A vb-ezüst után Monti Európa felé vette az irányt. Olasz felmenői révén megszerezte az olasz állampolgárságot, és a Juventushoz igazolt. Torinóban hamar közönségkedvenc lett, a klubbal négy bajnoki címet nyert, miközben az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Vittorio Pozzo is felfigyelt rá.
Az 1934-es világbajnokságot Benito Mussolini Olaszországa rendezte, és a fasiszta diktátor számára a torna presztízskérdés volt.
A válogatottban több dél-amerikai születésű, olasz gyökerű futballista kapott helyet, köztük Monti is. A legendás futballistát sokan árulónak nevezték Argentínában, mások viszont úgy vélték, egyszerűen élt az előtte álló lehetőséggel. A történet legmegdöbbentőbb része azonban csak ezután következett.
A döntő előtt állítólag egy küldönc érkezett az öltözőbe Benito Mussolini üzenetével. A játékosok azt az egyértelmű figyelmeztetést kapták, hogy a vereségnek súlyos következményei lesznek.
Hogy pontosan milyen következményekre gondolt a diktátor, azt senki sem részletezte, de a korszakot ismerve senkinek nem kellett magyarázat. Monti később családjának gyakran mesélte, hogy másodszor is fenyegetések árnyékában készült vb-döntőre.
Monti legendás aranyköpése tökéletesen összefoglalta az abszurd helyzetet:
„1930-ban Uruguayban meg akartak ölni, ha nyerünk. Négy évvel később Olaszországban meg akartak ölni, ha veszítünk.”
A római döntőben a csehszlovákok szereztek vezetést, de az olaszok fordítottak, és hosszabbítás után 2–1-re győztek. Monti világbajnok lett, miközben sporttörténelmet írt. Ő lett az első – és mindmáig az egyetlen – futballista, aki két különböző ország válogatottjával játszott világbajnoki döntőt.
Luis Monti, a vb-k történetének egyik legnagyobb hőse
Miközben a futballvilág a rekordját ünnepelte, ő maga inkább a túlélésre emlékezett. A két döntő között ugyanis Monti nem csupán országot váltott, hanem két teljesen eltérő politikai és társadalmi közegben is a történelem viharába került.
Visszavonulása után visszatért Argentínába.
A vb-hős focista családja szerint szinte minden nap szóba került a futball, de a legnagyobb büszkeséget nem a trófeák jelentették számára, hanem az, hogy a sportág történetének része lett.
Unokája, Lorena Monti hosszú éveken át őrizte emlékeit, dokumentumait és személyes tárgyait. Köztük azt az argentin útlevelet is, amellyel világbajnoki ezüstérmesként elhagyta hazáját, majd vb-győztesként tért vissza.
Luis Monti felejthetetlen sztorija továbbra is különleges helyet foglal el a sportág történetében. Sokan nyertek világbajnokságot, sokan játszottak döntőt is. De csak egyetlen ember volt, aki két különböző ország nemzeti hőseként lépett pályára a futballvilág legnagyobb színpadán – miközben mindkét alkalommal attól kellett rettegnie, hogy a mérkőzés után talán nem is marad életben.
