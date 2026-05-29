Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az 1970-es mexikói világbajnokság sok szempontból emlékezetes marad. A mostani cikkünkben azonban nem egy játékos vagy egy csapat lesz a főszereplő, hanem a körítés, azaz a közvetítés, a labda vagy éppen a bírók eszköztára. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk kilencedik részében jöjjön a futball-vb-k forradalma Amerikából.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Most azonban egy különleges utazást teszünk az 1970-es, mexikói világbajnokság kapcsán, ugyanis ez az esemény sorsfordító lett a vb-k történetében. Mellesleg 2026-ban, a Mexikói Városi Stadionban ismét meccset rendeznek, 1970 és 1986 után újra fogadhatja a létesítmény a világ legjobb játékosait.

Nyakunkon már a foci-vb 2026-os mexikóvárosi rajtja
Nyakunkon már a foci-vb 2026-os mexikóvárosi rajtja
Fotó: RICH FURY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Az 1970-es mexikói labdarúgó-világbajnokság nem egyszerűen egy torna volt a sok közül. Inkább egy korszakhatár: itt született meg a modern futball számos olyan eleme, amelyet ma már teljesen természetesnek veszünk. A színes televíziós közvetítések, a sárga és piros lapok, a cserék bevezetése vagy éppen az Adidas legendás Telstar-labdája mind Mexikóban debütáltak. A torna egyben Pelé koronázása is lett: Brazília harmadik világbajnoki címét szerezte meg, a játék pedig új dimenzióba lépett annak ellenére is, hogy a tengerszint feletti magasság és a pokoli hőség egyáltalán nem könnyítették meg a futballisták életét, sőt.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A műholdak kereskedelmi hasznosításával új korszak köszöntött be a sportot szeretők világában. Ma már teljesen magától értetődik az, hogy színesben, 4K-ban nézzük a focimeccseket, de ez korántsem volt mindig így. Konkrétan az 1970-es világbajnokság volt az első, amelyet színesben közvetítettek – annak ellenére, hogy a legtöbb néző akkor még nem férhetett hozzá a technológiához. 

Az Adidas ikonikus Telstar labdája, amely később az általánosan elfogadott futball labda-arculattá vált, szintén ezen a világbajnokságon debütált. Akkoriban mindössze 20 labdát állítottak elő a tornára, ami azt jelentette, hogy néhány mérkőzést az anakronisztikus barna bőrlabdával játszottak, amelyet a korábbi világbajnokságokon használtak. Ironikus módon, ahogy a torna belépett a színes tévék korába, a Telstart úgy tervezték, hogy optimális láthatóságot biztosítson a fekete-fehér díszleteken.

A TV-s közvetítés és a labda mellett a pályán szereplő játékosok kapcsán az az újítás született, hogy lehetett cserélni. A Szovjetunió játékosa, Anatolij Puzacs az első világbajnoki csereként vonult be a történelembe, aki Viktor Szerebrjanyikov helyére lépett a Mexikó elleni torna nyitómérkőzés 46. percében. Persze az első cserékkel jöttek az első kevésbé szerencsés húzások is, például a Nyugat-Németország elleni negyeddöntő második félidejében 2-1-es vezetésnél Alf Ramsey, az angol válogatott menedzsere Colin Bellt hívta be Bobby Charlton helyére – csakhogy a németek hat perccel később egyenlítettek. Aztán pedig Gerd Müller a hosszabbításban szerezte meg a győztes gólt. Ramsey taktikai döntését, amelyet feltehetően azért hozott, hogy pihentesse Charltont egy esetleges elődöntős mérkőzésre, széles körben okolják az angolok vereségéért. Ramsey, aki nem ismeri el a hibáit, azt mondta, hogy ha újra kellene kezdenie a mérkőzést, semmin sem változtatna.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 24: An aerial view of the Azteca Stadium during the renovation works ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico on June 24, 2025. Mexico City's iconic Azteca Stadium which hosted the 1970 and 1986 World Cup finals is expected to reopen in March next year and it will be the venue for the opening match of the FIFA World Cup 2026. The transformation of the stadium will include a hybrid field, new changing rooms, hospitality zones and new seats, among others. Daniel Cardenas / Anadolu (Photo by Daniel Cardenas / Anadolu via AFP)
A legendás mexikói stadion 1970 és 1986 után 2026-ban is szolgálatba áll (itt éppen 2025-ben dolgoztak rajta)
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

1970 előtt a nemzetközi mérkőzéseken a bíróknak gyakran gondot okozott a játékosok kiállítása a nyelvi akadályok miatt. Így az 1962-es hírhedt „santiagói csatában” a világbajnokság házigazdája, Chile és Olaszország, majd az 1966-os házigazda Anglia és Argentína között zajló ellenségeskedések idején egyértelművé vált, hogy szükség van egy jobb módszerre a fegyelmezési szabályok átadására. A híres angol játékvezető, Ken Aston, második világháborús veterán és egykori tanár, egyszerű céllal találta ki a büntetőlapok ötletét: Biztosítani kell, hogy kommunikálni tudjon azokkal a játékosokkal, akik nem ugyanazt a nyelvet beszélik, mint ő. Ugyanazt az elvet alkalmazta, mint a közlekedési lámpáknál, hogy a büntetés súlyosságát jelezze a vétkes félnek:

  • sárga a figyelmeztetést, 
  • piros a megállítást jelenti (focipályán kiállítást). 

A FIFA némi habozással ugyan, de tesztelte az új rendszert az 1970-es világbajnokságon. Az új rendszer kapcsán egyáltalán nem tartott sokáig, amíg hatályba lépett, és érdekes módon lelkes kritikákat kapott. A házigazda Mexikó és a Szovjetunió közötti nyitómérkőzésen öt játékos kapott sárga lapot, közülük pedig Jevgenyij Lovcsev kapta a történelmi első sárga lapos figyelmeztetést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!