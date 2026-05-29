A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Most azonban egy különleges utazást teszünk az 1970-es, mexikói világbajnokság kapcsán, ugyanis ez az esemény sorsfordító lett a vb-k történetében. Mellesleg 2026-ban, a Mexikói Városi Stadionban ismét meccset rendeznek, 1970 és 1986 után újra fogadhatja a létesítmény a világ legjobb játékosait.

Az 1970-es mexikói labdarúgó-világbajnokság nem egyszerűen egy torna volt a sok közül. Inkább egy korszakhatár: itt született meg a modern futball számos olyan eleme, amelyet ma már teljesen természetesnek veszünk. A színes televíziós közvetítések, a sárga és piros lapok, a cserék bevezetése vagy éppen az Adidas legendás Telstar-labdája mind Mexikóban debütáltak. A torna egyben Pelé koronázása is lett: Brazília harmadik világbajnoki címét szerezte meg, a játék pedig új dimenzióba lépett annak ellenére is, hogy a tengerszint feletti magasság és a pokoli hőség egyáltalán nem könnyítették meg a futballisták életét, sőt.

A műholdak kereskedelmi hasznosításával új korszak köszöntött be a sportot szeretők világában. Ma már teljesen magától értetődik az, hogy színesben, 4K-ban nézzük a focimeccseket, de ez korántsem volt mindig így. Konkrétan az 1970-es világbajnokság volt az első, amelyet színesben közvetítettek – annak ellenére, hogy a legtöbb néző akkor még nem férhetett hozzá a technológiához.

Az Adidas ikonikus Telstar labdája, amely később az általánosan elfogadott futball labda-arculattá vált, szintén ezen a világbajnokságon debütált. Akkoriban mindössze 20 labdát állítottak elő a tornára, ami azt jelentette, hogy néhány mérkőzést az anakronisztikus barna bőrlabdával játszottak, amelyet a korábbi világbajnokságokon használtak. Ironikus módon, ahogy a torna belépett a színes tévék korába, a Telstart úgy tervezték, hogy optimális láthatóságot biztosítson a fekete-fehér díszleteken.