Julian Nagelsmann is bejelentette hivatalos keretét a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, arra viszont csak kevesen számítottak, hogy a kapusok között Manuel Neuer neve is ott lesz. A Bayern München 40 éves kapuvédője a 2024-es Európa-bajnokság után döntött úgy, hogy többet nem húzza magára a Nationalelf mezét, viszont úgy tűnik, meg tudta győzni a nála fiatalabb tréner a foci-vb-re.

Ez lehet a foci-vb első nagy botránya?

A német Bild kedden már megszellőztette a hírt, miszerint Manuel Neuer bekerülhet a német válogatottba, s úgy lehet ott a világbajnokságon, hogy rendesen kitol poszttársával, Oliver Baumannal. A Hoffenheim kapusa remekül teljesít mióta Neuer lemondta a válogatottságot, és a Bundesliga utolsó fordulójában úgy fogalmazott, hogy a szövetségi kapitány már elígérkezett neki.

Nagelsmann könnyen bohócot csinálhat magából, ha Neuert teszi be a kapuba, de logikusan nézve valószínűleg ez fog történni, hiszen a tapasztalat a Bayern klasszisa mellett szól.

A 124-szeres német válogatott Neuer mellett még olyan sztárok kerültek be, mint Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala vagy éppen Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Florian Wirtz.

A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó-világbajnokságon az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador legjobbjaival mérkőznek meg a csoportkörben.

A német válogatott vb-kerete:

kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)



védők: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)



középpályások: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (Stuttgart)



támadók: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)