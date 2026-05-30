A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem és az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek. Mostani cikkünkben visszautazunk 1974-be, a Nyugat-Németország által rendezett tornára, amelyen összejött az a mérkőzés, ami 2026-ban még leírva is szürreális: németek futballoztak a németek ellen, ahol végül az egyik német válogatott nyert, hogy aztán később a vb végén a másik csapat ünnepeljen.

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Az 1974-es labdarúgó-világbajnokság egyik legkülönlegesebb és leginkább politikával átitatott mérkőzése kétségtelenül a Kelet-Németország és Nyugat-Németország közötti találkozó volt. A két ország válogatottja 1974. június 22-én, Hamburgban, a Volksparkstadionban találkozott egymással több mint 60 000 szurkoló előtt, és ez nemcsak sportesemény volt, hanem egy hidegháborús szimbolikus összecsapás is. A világ figyelme a pályára szegeződött, hiszen először és utoljára fordult elő, hogy a két német állam nemzeti csapata világbajnoki meccsen mérkőzzön meg egymással.

A második világháború után Németország kettészakadt: nyugaton létrejött az NSZK, vagyis Nyugat-Németország, keleten pedig a szovjet befolyás alatt álló NDK, azaz Kelet-Németország. A két ország között nemcsak politikai és gazdasági különbségek húzódtak, hanem a mindennapi emberek életében is hatalmas szakadék volt. Nyugat-Németország a nyugati világ egyik leggazdagabb államává vált, míg Kelet-Németország szocialista rendszerben működött, szigorú állami ellenőrzés alatt, ráadásul az itt található német fővárost, Berlint is kettéosztották (akkurátusan néggyé) a nagy hatalmak, sőt, 1961-ben rendkívül gyorsan megépült a legendássá vált berlini fal is, amely végképp elválasztotta a város német polgárait.