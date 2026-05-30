A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem és az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek. Mostani cikkünkben visszautazunk 1974-be, a Nyugat-Németország által rendezett tornára, amelyen összejött az a mérkőzés, ami 2026-ban még leírva is szürreális: németek futballoztak a németek ellen, ahol végül az egyik német válogatott nyert, hogy aztán később a vb végén a másik csapat ünnepeljen.
Az 1974-es labdarúgó-világbajnokság egyik legkülönlegesebb és leginkább politikával átitatott mérkőzése kétségtelenül a Kelet-Németország és Nyugat-Németország közötti találkozó volt. A két ország válogatottja 1974. június 22-én, Hamburgban, a Volksparkstadionban találkozott egymással több mint 60 000 szurkoló előtt, és ez nemcsak sportesemény volt, hanem egy hidegháborús szimbolikus összecsapás is. A világ figyelme a pályára szegeződött, hiszen először és utoljára fordult elő, hogy a két német állam nemzeti csapata világbajnoki meccsen mérkőzzön meg egymással.
A második világháború után Németország kettészakadt: nyugaton létrejött az NSZK, vagyis Nyugat-Németország, keleten pedig a szovjet befolyás alatt álló NDK, azaz Kelet-Németország. A két ország között nemcsak politikai és gazdasági különbségek húzódtak, hanem a mindennapi emberek életében is hatalmas szakadék volt. Nyugat-Németország a nyugati világ egyik leggazdagabb államává vált, míg Kelet-Németország szocialista rendszerben működött, szigorú állami ellenőrzés alatt, ráadásul az itt található német fővárost, Berlint is kettéosztották (akkurátusan néggyé) a nagy hatalmak, sőt, 1961-ben rendkívül gyorsan megépült a legendássá vált berlini fal is, amely végképp elválasztotta a város német polgárait.
A sorsolás különös fintora volt, hogy a két német válogatott ugyanabba a csoportba került a hazai rendezésű vb-n. A nyugatnémetek a torna egyik legnagyobb favoritjának számítottak olyan legendákkal, mint Franz Beckenbauer, Gerd Müller vagy Paul Breitner. A keletnémet csapat ezzel szemben kevésbé volt ismert nemzetközileg, bár fizikailag rendkívül erős és fegyelmezett együttest alkotott. A mérkőzés előtt elképesztő politikai feszültség uralkodott, ahol az NDK vezetése propagandalehetőséget látott a meccsben: egy győzelem bizonyíthatta volna a szocialista rendszer fölényét. Több száz Stasi-ügynök is jelen volt Hamburgban, és a keletnémet szurkolókat külön instrukciókkal látták el. A nyugatnémetek számára ugyanakkor presztízskérdés volt, hogy ne kapjanak ki „a másik Németországtól”.
Érdekes kérdés, hogy kinek szurkoltak a németek. Nyugat-Németországban természetesen a legtöbben az NSZK csapatának drukkoltak, de sokan kíváncsian figyelték a keletnémeteket is. Kelet-Németországban viszont jóval bonyolultabb volt a helyzet. Bár hivatalosan mindenki az NDK-nak szurkolt, sok keletnémet titokban a nyugatnémet futballistákat csodálta, hiszen a Bundesligát sokan nyugati televízióadásokon keresztül követték. Ennek ellenére a történelmi meccsen rengeteg keletnémet ember óriási büszkeséget érzett saját válogatottja iránt.
A találkozó maga feszült és óvatos játékot hozott. A nyugatnémetek birtokolták többet a labdát, de a keletnémet csapat rendkívül szervezetten védekezett. A nyugatiak legnagyobb helyzetét Gerd Müller hagyta ki, amikor a lövése a kapufán csattant. Úgy tűnt, a meccs gól nélküli döntetlennel zárul, amikor a 77. percben jött a történelmi pillanat. Egy gyors keletnémet kontra végén Jürgen Sparwasser kilépett a védők között, majd közelről a hálóba emelt. A stadion megdöbbent, az NDK játékosai pedig eksztázisban ünnepeltek. Kelet-Németország 1–0-ra győzött.
Sparwasser azonnal nemzeti hős lett Kelet-Németországban. A gólját évtizedeken át egyszerűen csak „a Sparwasser-gólként” emlegették. Később maga a játékos viccesen azt mondta: „Ha egyszer csak annyi áll majd a sírkövemen, hogy Hamburg ’74, mindenki tudni fogja, ki fekszik alatta.” A történet különös csavarja, hogy a vereség végül jót tett Nyugat-Németországnak. A csapat felébredt a sokkból, rendezte sorait, és később megnyerte az egész világbajnokságot, a döntőben legyőzve a korszak zseniális holland válogatottját. Franz Beckenbauer később úgy fogalmazott, hogy Sparwasser gólja „ébresztő volt”, amely nélkül talán nem lettek volna világbajnokok.
A meccs azóta is a futballtörténelem egyik legkülönlegesebb mérkőzéseként él. Nem pusztán sportesemény volt, hanem a hidegháború egyik ikonikus pillanata, ahol két rendszer, két társadalom és egy megosztott nemzet nézett farkasszemet egymással kilencven percen keresztül.