A veterán katari támadó, a 42 éves Sebastián Soria bekerült Julen Lopetegui szövetségi kapitány 34 fős bő vb-keretébe. Amennyiben az uruguayi születésű futballista a végleges névsorban is helyet kap, és pályára lép a foci-vb-n, a világbajnokságok történetének legidősebb mezőnyjátékosa lehet.

A 2026-os foci-vb június 11-én rajtol, Lopeteguinek pedig közvetlenül a torna kezdete előtt kell 26 fősre szűkítenie Katar keretét. Ha Soria bekerül a végleges csapatba és játszik is a tornán, megdöntheti Roger Milla korrekordját.

Sebastián Soria a foci-vb-k legidősebb mezőnyjátékosa lehet, ha ott lesz a nyári eseményen Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto
Foci-vb: Roger Milla csúcsa kerülhet veszélybe

A kameruni legenda 1994-ben, az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon lépett pályára 42 évesen, ezzel ő lett a vb-k történetének legidősebb mezőnyjátékosa. Az 1983. november 8-án született Soria most ezt a rekordot írhatja át.

Katar a társházigazda Kanadával, valamint Svájccal és Bosznia-Hercegovinával találkozik a csoportkörben. 

A vb-k történetének legidősebb játékosa továbbra is az egyiptomi kapus, Eszám el-Hadari, aki 2018-ban 45 évesen és 161 naposan védett Szaúd-Arábia ellen.

A világbajnokság mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti. A 2026-os tornának Kanada mellett az Egyesült Államok és Mexikó ad otthont.

