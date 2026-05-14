A FIFA ledobta a popkultúra atombombáját a 2026-os foci-vb döntőjére: a nemzetközi szövetség (FIFA) szerdán jelentette be, hogy a két popsztár, a 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes, a BTS szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét.
Soha nem látott show lesz a foci-vb döntőjének szünetében?
A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.
Lesz ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk"
- jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay popcsapat énekese, hozzátéve, a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is - írja az MTI.
A vb-történelemben először kerül sor - az NFL-finálék mintájára - félidei show-ra.