A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett, majd jött a brazilok hihetetlen drámája az 1950-es fináléban.

Kevesebb mint egy hónap van hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Az 1954-es vb legnagyobb sztorija sajnos nem lehet más, mint az Aranycsapat drámája, ami a németek számára a berni csoda volt. Ez a torna nem a győztes Nyugat-Németországról maradt igazán emlékezetes, hanem a berni döntő tragédiájáról: a magyar válogatott négy éven át veretlen volt, a csoportkörben 8:3-ra gázolta el a németeket, a döntőben 8 perc után 2:0-ra vezetett, végül mégis 3:2-es vereséget szenvedett. Ez az egyetlen esemény örökre megváltoztatta a magyar sportpszichét, és a futballtörténelem legnagyobb, legfájdalmasabb rejtélye maradt.

Az Aranycsapat, amely a "megérdemelt" világbajnoki trófea nélkül tért haza

Fotó: STAFF / AFP

A berni csoda, avagy az Aranycsapat tragédiája

Ez nemcsak futballtörténeti, hanem kulturális és nemzeti trauma is Magyarországon. Az elveszített döntőre rengeteg magyarázat akadt az elmúlt évtizedekben, de a sok, különböző narratíva ellenére is feldolgozhatatlan emléket jelent a legtöbb magyar drukkernek.

Mint múlt a döntő kimenetele?

eső

sáros pálya

német stoplis cipők

vitatott bírói döntések

Puskás meg nem adott gólja

doppinggyanú?

Lehet mind, lehet egyik sem, de örökre mély nyomot hagyott az elveszett „megérdemelt” világbajnoki cím. Sokan a fáradtság számlájára írták a dolgot, mondván, a brazil és az uruguayi meccs többet kivett a magyarokból, illetve olyan vélemények is napvilágot láttak, hogy a német játékosok a döntő előtt – akkor még legálisan – metamfetamint kaptak.

Hazánkban az Aranycsapat által elveszített összecsapást manapság is nemzeti tragédiaként emlegetik, miközben a győztes fél, azaz az NSZK számára a meccs egyszerűen csak a "berni csoda", és úgy tartják, hogy a német diadalnak szinte beláthatatlan következményei voltak.