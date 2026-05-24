Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Pánik Washingtonban: Trump közelében kezdett lövöldözni egy férfi – videó

Figyelem!

Eddig ismeretlen veszélyre figyelmeztetnek a kutatók a D-vitaminnal kapcsolatban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Brazília már világbajnoknak hitte magát, Uruguay viszont nem kért a statisztaszerepből, és minden idők egyik legnagyobb futballdrámáját rendezte meg Rio de Janeiróban. A labdarúgó-világbajnokság 1950-es fináléjának beillő meccse 75 év után is olyan seb a brazil futball lelkén, amelyet azóta sem sikerült teljesen begyógyítani. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – sorozatunk negyedik részében az 1950-es, negyedik vb legendás sztoriját mutatjuk be.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett.

Kevesebb mint egy hónap van hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig
Kevesebb mint egy hónap van hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

1950. július 16-án minden készen állt a brazil ünnepre: a Maracana zsúfolásig megtelt, a sajtó már előre bajnokként kezelte a hazai válogatottat, a közönség pedig nem azt latolgatta, nyer-e Brazília, hanem azt, hány góllal söpri el Uruguayt. A labdarúgó-világbajnokság történetének egyik legkülönösebb végjátéka volt ez, hiszen nem hagyományos döntőt játszottak, hanem zárócsoport döntött az aranyéremről, és Brazíliának már egy döntetlen is elég lett volna.

Ademir, a brazil válogatott egyik legnagyobb sztárja a svédeknek is gólt lőtt a a Maracana-stadionban, az 1950-es labdarúgó-világbajnokságon. Fotó: STAFF / AFP
Ademir, a brazil válogatott egyik legnagyobb sztárja a svédeknek gólt lőtt a Maracana-stadionban, az 1950-es labdarúgó-világbajnokságon.
Fotó: STAFF / AFP

A labdarúgó-világbajnokság legnagyobb brazil sokkja

A hangulat ennek megfelelően nem is meccsnapra, hanem koronázásra emlékeztetett. A brazil lapok egy része már a találkozó előtt úgy írt a csapatról, mintha a trófea a vitrinben lenne, az utcákon pedig győzelmi mámor uralkodott. Uruguay eközben csendben készült arra, hogy elrontsa a világ legnagyobb futballbuliját.

A történet egyik legismertebb epizódja szerint az uruguayi kapitányt, Juan Lópezt felpaprikázta a brazilok elbizakodottsága. A hazai sajtó diadalittas hangvétele tökéletes motivációs eszköz lett: az uruguayi öltözőben mindenki pontosan érezhette, hogy Brazília nem ellenfélként, hanem legyőzött csapatként tekint rájuk.

Egy gól még belefért, kettő már összetörte Brazíliát

A pályán sokáig úgy tűnt, a forgatókönyv tényleg a braziloknak kedvez. Friaça góljával Brazília megszerezte a vezetést, a Maracana pedig robbant. A hazai szurkolók számára ekkor már szinte kézzelfogható volt az első világbajnoki cím.

Uruguayan former footballer Alcides Ghiggia, member of the national team that won the 1950 World Cup at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, gives an interview to AFP May 14, 2010 at Centenario stadium in Montevideo. Ghiggia scored the second and decisive goal against Brazil that gave the victory to Uruguay against all odds and cimented the legend of the "Maracanazo" among the Uruguayans of several generations. AFP PHOTO/PANTA ASTIAZARAN (Photo by PANTA ASTIAZARAN / AFP)
A Maracanát csak három ember tudta elnémítani: a pápa, Frank Sinatra és az uruguayi legenda Alcides Ghiggia (képünkön)
Fotó: PANTA ASTIAZARAN / AFP

Uruguay azonban nem esett szét. Juan Alberto Schiaffino egyenlített, majd Alcides Ghiggia a 79. percben bevitte azt a találatot, amely örökre átírta a futballtörténelmet. A stadion, amely addig ünnepi karneválként zúgott, hirtelen elnémult. A brazilok nemcsak egy meccset veszítettek el, hanem egy előre megírt nemzeti diadalt is.

Ghiggia örök mondata mindent elmondott

A győztes gól szerzője, Alcides Ghiggia később legendás mondattal foglalta össze, mit tett azon a napon. Úgy fogalmazott, a Maracanát csak három ember tudta elnémítani: a pápa, Frank Sinatra és ő.

A brazil szurkolók nem akarták elhinni, amit látnak. A lefújás után pedig többen öngyilkosok lettek a hatalmas országban. 

A Maracanazo azóta sem egyszerű vereség Brazíliában. Több annál: sporttörténelmi trauma, nemzeti emlék, futballmítosz. Brazília később ötször is világbajnok lett, de az 1950-es bukás árnyéka a mai napig ott húzódik a sárga mez mögött. Ez volt az a nap, amikor egy ünnepre készülő ország megtanulta, hogy a futballban a lefújásig semmi sincs megnyerve.

A brazilok 1930-ban még kékgalléros fehér mezben játszottak, amelyet az 1950-es vébé után cseréltek le, amikor hazai pályán bukták el az utolsó meccset Uruguay ellen, a babona pedig bejött. A zöld gallérral ellátott sárga mez az 1954-es vébén jelent meg, és azóta mindenki ezzel azonosítja a brazilokat, a váltás pedig bejött, hiszen Brazília az egyetlen ötszörös világbajnok a futballtörténelemben.

Piquével való kapcsolata miatt került célkeresztbe Shakira, most fordult a kocka
Most érkezett: a brazilok már a foci-vb előtt döntöttek Carlo Ancelotti sorsáról
A FIFA ledobta a popkultúra atombombáját a 2026-os foci-vb döntőjére

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!