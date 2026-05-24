A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első részben az 1930-as vb történelmi, első góljának legendás sztorijáról emlékeztünk meg, a második részben pedig bemutattuk a zseniális Luis Montit, aki két nemzet színeiben két világbajnoki döntőben is szerepelt. A harmadik felvonás főszereplője egy osztrák zseni volt, akivel a Gestapo végezhetett.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

1950. július 16-án minden készen állt a brazil ünnepre: a Maracana zsúfolásig megtelt, a sajtó már előre bajnokként kezelte a hazai válogatottat, a közönség pedig nem azt latolgatta, nyer-e Brazília, hanem azt, hány góllal söpri el Uruguayt. A labdarúgó-világbajnokság történetének egyik legkülönösebb végjátéka volt ez, hiszen nem hagyományos döntőt játszottak, hanem zárócsoport döntött az aranyéremről, és Brazíliának már egy döntetlen is elég lett volna.

Ademir, a brazil válogatott egyik legnagyobb sztárja a svédeknek gólt lőtt a Maracana-stadionban, az 1950-es labdarúgó-világbajnokságon.

Fotó: STAFF / AFP

A labdarúgó-világbajnokság legnagyobb brazil sokkja

A hangulat ennek megfelelően nem is meccsnapra, hanem koronázásra emlékeztetett. A brazil lapok egy része már a találkozó előtt úgy írt a csapatról, mintha a trófea a vitrinben lenne, az utcákon pedig győzelmi mámor uralkodott. Uruguay eközben csendben készült arra, hogy elrontsa a világ legnagyobb futballbuliját.

A történet egyik legismertebb epizódja szerint az uruguayi kapitányt, Juan Lópezt felpaprikázta a brazilok elbizakodottsága. A hazai sajtó diadalittas hangvétele tökéletes motivációs eszköz lett: az uruguayi öltözőben mindenki pontosan érezhette, hogy Brazília nem ellenfélként, hanem legyőzött csapatként tekint rájuk.

Egy gól még belefért, kettő már összetörte Brazíliát

A pályán sokáig úgy tűnt, a forgatókönyv tényleg a braziloknak kedvez. Friaça góljával Brazília megszerezte a vezetést, a Maracana pedig robbant. A hazai szurkolók számára ekkor már szinte kézzelfogható volt az első világbajnoki cím.

A Maracanát csak három ember tudta elnémítani: a pápa, Frank Sinatra és az uruguayi legenda Alcides Ghiggia (képünkön)

Fotó: PANTA ASTIAZARAN / AFP

Uruguay azonban nem esett szét. Juan Alberto Schiaffino egyenlített, majd Alcides Ghiggia a 79. percben bevitte azt a találatot, amely örökre átírta a futballtörténelmet. A stadion, amely addig ünnepi karneválként zúgott, hirtelen elnémult. A brazilok nemcsak egy meccset veszítettek el, hanem egy előre megírt nemzeti diadalt is.