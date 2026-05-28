Vigyázat!

Milliók szedik naponta ezt a gyógyszert; most kiderült, hogy demenciát okozhat

BL-döntő

Mutatjuk, mekkora lehúzás zajlik Budapesten - ennyibe kerülnek a kiadó lakások a BL-döntő idején

Kellemetlen helyzetbe kerülhet az angol labdarúgó-válogatott. Thomas Tuchel együttese a nyári foci-vb rajtja előtt Új-Zéland ellen lép pályára Floridában, ám a mérkőzést hatalmas érdektelenség övezi.

A találkozót a tampai Raymond James Stadionban rendezik, amely közel 69 ezer néző befogadására alkalmas. Eddig azonban csupán 13 ezer jegy fogyott el, ami azt jelenti, hogy több mint 50 ezer hely maradhat üresen. Az angolok június 6-án játszanak Új-Zélanddal, néhány nappal később pedig Costa Rica ellen is pályára lépnek a 2026-os foci-vb főpróbájaként.

Harry Kane-ék kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a foci-vb előtt
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A foci-vb előtt senki sem kíváncsi az angolokra?

A helyzet azért is kínos, mert az angol válogatott hagyományosan a világ egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzeti csapata, ráadásul Florida államban több százezer brit él. Ennek ellenére a drukkerek egyelőre nem mozdultak meg tömegesen. 

A háttérben elsősorban a brutális árak állhatnak: a legolcsóbb belépők is 54 font (több mint 22 ezer forint) körül mozognak, 

miközben a vb-meccsek jegyárai sok esetben az egekbe szöktek. Több szakértő szerint a FIFA dinamikus árazási rendszere és az amerikai piacra szabott árpolitika sok szurkolót elriasztott.

Az sem javítja a hangulatot, hogy a 2026-os világbajnokság kapcsán egyre több helyről érkeznek hírek gyenge jegyeladásokról. Dallasban például több százezer belépő maradt a rendszerben, és több stadion esetében sem beszélhetünk teltházközeli állapotokról.

Az angol szövetség ugyan próbálja bagatellizálni a problémát, de egy félházas – vagy még rosszabb esetben szinte üres – stadion rendkívül rosszul venné ki magát a vb egyik favoritjának tartott sztárcsapat esetében. Thomas Tuchel együttese így könnyen kellemetlen légkörben kezdheti meg az utolsó felkészülést a világbajnokság előtt.

