Az olasz válogatott sorozatban harmadszor maradt le a foci-vb-ről, miután a Bosznia-Hercegovina tizenegyesekkel kiejtette a nyári labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjében. Ennek ellenére a Sassuolo 22 éves olasz középpályása, Cristian Volpato ott lesz az alig két hét múlva kezdődő tornán, ugyanis Tony Popovic szövetségi kapitány beválogatta az ausztrálok bő, 29 fős keretébe.

Cristian Volpato (b) az ausztrál válogatott színeiben utazhat a foci-vb-re

Fotó: LORIS ROSELLI / NurPhoto

Országváltás után utazhat a foci-vb-re az olaszok egyik legnagyobb tehetsége

Mindez úgy lehetséges, hogy Sydney-ben született játékos kettős álompolgársággal rendelkezik, s noha korábban végigjárta az olasz korosztályos csapatokat, a felnőttek között eddig még nem mutatkozott be, és nagyon úgy fest, hogy már nem is fog, mivel úgy döntött, inkább Ausztrália színeiben szeretne játszani.

A fiatal futballista döntése azért is váratlan, mert az elmúlt években többször is visszautasította az ausztrálok megkeresését, még a 2022-es katari világbajnokság előtt is nemet mondott, mondván nem szeretne elhamarkodottan dönteni. Az ausztrál szövetség viszont már benyújtotta a szükséges dokumentumokat a FIFA-nak, így nincs akadálya, hogy Volpato ott legyen a 2026-os világbajnokságon és képviselje szülőföldjét.

Volpato ebben a szezonban a Sassuolóban 24 bajnokin szerepelt az olasz élvonalban, ezeken két gólt szerzett, emellett kiosztott még négy gólpasszt is. Az ausztráloknál komoly erősítésként tekintenek rá, különösen azután, hogy a Middlesbrough-t erősítő Riley McGree sérülés miatt kidőlt a vb előtt.

Az ausztrál válogatott a vb-előtt két felkészülési mecset játszik, vasárnap a társházigazda Mexikó ellen, június 7-én San Diegóban pedig Svájc ellen lépnek pályára. Popovic szövetségi kapitány vélhetően ezt követően véglegesíti a keretet. Ausztrália a világbajnokság D csoportjában június 13-án Törökország ellen kezdi meg szereplését, majd az Egyesült Államok (június 19.) és Paraguay (június 6.) következik.