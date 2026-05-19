Neymar vb-szereplésének bejelentése örömünnepet váltott ki Brazíliában, Joao Pedro lemaradása azonban nagy szomorúságot okozott, különösen a Chelsea-játékos családjának körében. Carlo Ancelotti nemrég kihirdette a foci-vb-re utazó 26 fős keretét, amelyben nem kapott helyet a londoniak 24 éves csatára.

Joao Pedro nem lesz ott a foci-vb-n

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Chelsea csatára kihagyja a foci-vb-t, a családja elszomorodott

A közösségi oldalakra felkerült egy érdekes felvétel, amelyen az látható, hogy Joao Pedro egész családja feszülten figyeli a tévében a kerethirdetést.

Carlo Ancelotti szép sorban olvasta fel a neveket, azonban a Chelsea futballistáját nem említette meg.

A klubvilágbajnok támadó vb-debütálása így még várat magára, a családtagok nagyon csalódottan vették tudomásul a szomorú döntést.

🇧🇷💔 João Pedro’s family waited all evening for Carlo Ancelotti to call up João Pedro for the World Cup… but in the end, his name was never announced.

pic.twitter.com/c2BneyUGZV — CentreGoals. (@centregoals) May 19, 2026

Joao Pedro ekképpen reagált arra, hogy nem lesz ott a tornán: „Mindig igyekeztem a legjobb formámat hozni.

Sajnos nem sikerült megvalósítanom azt az álmomat, hogy hazámat képviseljem a világbajnokságon,

de nyugodt és koncentrált maradok, ahogyan mindig. Az örömök és a csalódások a futball szerves részét képezik. Mostantól minden jót kívánok mindenkinek, aki ott van, és én is csak egy szurkoló leszek, aki drukkol nekik, hogy hazahozzák a hatodik bajnoki címet.”

🚨🇧🇷 João Pedro statement after being left out of the World Cup.



“I tried to give my best at all times. Unfortunately, it wasn’t possible to fulfill this dream of representing my country in a World Cup, but I remain calm and focused, as I always try to be”.



“Joys and… pic.twitter.com/1cSIYTbqAl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Joao Pedro tavaly nyáron igazolt a Brightontól a Chelsea-hez, amellyel rögtön klub-vb-t nyert. A brazil csatár a Premier League-ben 34 meccsen 15 gólig és 8 gólpasszig jutott, és a BL-ben is háromszor betalált, ám úgy tűnik, ez is kevés volt ahhoz, hogy Ancelotti bizalmat szavazzon neki a közelgő tornán.