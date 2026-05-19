A brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretét. Carlo Ancelotti döntése értelmében Neymar ott lesz a foci-vb-n, Joao Pedro azonban nem. A Chelsea játékosáért az egész családja szorított, de végül mindenkinek csalódnia kellett.

Neymar vb-szereplésének bejelentése örömünnepet váltott ki Brazíliában, Joao Pedro lemaradása azonban nagy szomorúságot okozott, különösen a Chelsea-játékos családjának körében. Carlo Ancelotti nemrég kihirdette a foci-vb-re utazó 26 fős keretét, amelyben nem kapott helyet a londoniak 24 éves csatára.

Joao Pedro nem lesz ott a foci-vb-n
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Chelsea csatára kihagyja a foci-vb-t, a családja elszomorodott

A közösségi oldalakra felkerült egy érdekes felvétel, amelyen az látható, hogy Joao Pedro egész családja feszülten figyeli a tévében a kerethirdetést. 

Carlo Ancelotti szép sorban olvasta fel a neveket, azonban a Chelsea futballistáját nem említette meg. 

A klubvilágbajnok támadó vb-debütálása így még várat magára, a családtagok nagyon csalódottan vették tudomásul a szomorú döntést.

Joao Pedro ekképpen reagált arra, hogy nem lesz ott a tornán: „Mindig igyekeztem a legjobb formámat hozni. 

Sajnos nem sikerült megvalósítanom azt az álmomat, hogy hazámat képviseljem a világbajnokságon, 

de nyugodt és koncentrált maradok, ahogyan mindig. Az örömök és a csalódások a futball szerves részét képezik. Mostantól minden jót kívánok mindenkinek, aki ott van, és én is csak egy szurkoló leszek, aki drukkol nekik, hogy hazahozzák a hatodik bajnoki címet.”

Joao Pedro tavaly nyáron igazolt a Brightontól a Chelsea-hez, amellyel rögtön klub-vb-t nyert. A brazil csatár a Premier League-ben 34 meccsen 15 gólig és 8 gólpasszig jutott, és a BL-ben is háromszor betalált, ám úgy tűnik, ez is kevés volt ahhoz, hogy Ancelotti bizalmat szavazzon neki a közelgő tornán.

