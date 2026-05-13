A legfrissebb sajtóértesülések szerint a Chelsea 19 éves támadója nem került be Brazília kibővített, 55 fős világbajnoki keretébe, így szinte biztosan lemarad az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű foci-vb-ről. A brazilok szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti elsősorban Estevao makacs combhajlítóizom-sérülése miatt hagyta ki a szélsőt az előzetes névsorból. A fiatal játékos áprilisban sérült meg a Manchester United elleni mérkőzésen, és azóta sem tudott visszatérni a pályára.

Estevao nem lesz ott a foci-vb-n

A kezdeti optimizmus ellenére a rehabilitáció nem úgy haladt, ahogy Brazíliában remélték. Több forrás szerint Estevao visszatért a hazájába, ahol korábbi klubjánál, a SE Palmeirasnál folytatta a kezeléseket, miközben a műtéti beavatkozást egyelőre elutasította. A tehetséges a támadó az elmúlt hónapokban robbanásszerű fejlődést mutatott, debütáló szezonjában nyolc gólig és négy gólpasszig jutott a Chelsea színeiben, többek között a Barcelona és a Liverpool ellen is emlékezetes teljesítményt nyújtott.

Több brazil sztár is lemarad a foci-vb-ről

A világ egyik legnagyobb futballtehetségének tartott Estevao a brazil válogatottban is gyorsan alapemberré vált: 11 mérkőzésen 5 gólt szerzett nemzeti csapatban, és sokan a torna egyik lehetséges felfedezettjeként tekintettek rá.

Brazília számára különösen fájó lehet Estevao kiesése, hiszen rajta kívül több kulcsjátékos is sérüléssel küzd,

a Real Madrid játékosai közül Rodrygo és Éder Militao is lemaradnak a tornáról. Mindeközben Neymar bekerült az előzetes keretbe, bár a Santos sztárjának vb-részvétele még közel sem biztos.

A brazilok végleges, 26 fős világbajnoki keretét május 18-án hirdeti ki Carlo Ancelotti szövetségi kapitány Rio de Janeiróban.