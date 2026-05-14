A brazil labdarúgó-válogatott június 14-én Marokkó elleni játssza első mérkőzését a foci-vb-n, ennek ellenére a szövetség már most meghosszabbította a tavaly nyáron kinevezett Carlo Ancelotti szerződését.
A Brazil Labdarúgó Szövetség azért hosszabbított 2030-ig szerződést az olasz szövetségi kapitánnyal, mert a stabilitást szeretné előtérbe helyezni, hogy elegendő időt biztosítson Ancelottinak egy olyan generáció felépítésére, amely képes lehet harcba szállni a Copa Américán és a 2030-as világbajnokságon is.
Ancelotti már a következő foci-vb-re épít csapatot?
A brazil válogatott legutóbb 2002-ben nyert világbajnokságot, 2014 óta viszont még az elődöntőig sem jutott el. Ennek ellenére a szövetség eltökéltnek tűnik abban, hogy hosszú távú projektben gondolkodjon, függetlenül attól, mi történik a most következő világbajnokságon.
- Érkezése óta Ancelotti tíz mérkőzésen irányította a Selecaót, a mérlege öt győzelem, két döntetlen és három vereség.
A szövetségen belül az a meggyőződés, hogy ha valaki visszavezetheti Brazíliát a futball elitjébe, az Carlo Ancelotti. A bizalom olyannyira erős az olasz mester felé, hogy Samir Xaud, a szövetségi elnöke is megerősítette a szerződéshosszabbítás tényét.
Az új megállapodás fenntartaná Ancelotti évi 10 millió eurós fizetését, emellett fejlesztéseket biztosítana a szakmai stáb számára, valamint teljes autonómiát adna neki a játékoskeret kiválasztásában.
Ancelotti kényelmesen érzi magát Brazíliában, és teljes mértékben elkötelezett a projekt iránt. Célja egyértelmű: hosszú távon erős és versenyképes csapatot építeni. Brazíliában pedig – az azonnali eredmények iránti nyomás ellenére – egyre inkább kezd gyökeret verni az a gondolat, hogy a türelem kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy az ország ismét meghódítsa a világot.