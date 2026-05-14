A brazil labdarúgó-válogatott június 14-én Marokkó elleni játssza első mérkőzését a foci-vb-n, ennek ellenére a szövetség már most meghosszabbította a tavaly nyáron kinevezett Carlo Ancelotti szerződését.

A foci-vb eredményétől függetlenül Ancelotti marad majd a brazil válogatott szövetségi kapitánya

A Brazil Labdarúgó Szövetség azért hosszabbított 2030-ig szerződést az olasz szövetségi kapitánnyal, mert a stabilitást szeretné előtérbe helyezni, hogy elegendő időt biztosítson Ancelottinak egy olyan generáció felépítésére, amely képes lehet harcba szállni a Copa Américán és a 2030-as világbajnokságon is.

Ancelotti már a következő foci-vb-re épít csapatot?

A brazil válogatott legutóbb 2002-ben nyert világbajnokságot, 2014 óta viszont még az elődöntőig sem jutott el. Ennek ellenére a szövetség eltökéltnek tűnik abban, hogy hosszú távú projektben gondolkodjon, függetlenül attól, mi történik a most következő világbajnokságon.