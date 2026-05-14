A brazilok már a világbajnokság előtt döntöttek Carlo Ancelotti sorsáról. Az olasz szakember tavaly nyáron vette át a brazil válogatott irányítását azzal a céllal, hogy a foci-vb-n győzelemre vezesse a Selecaót. A labdarúgó-világbajnokság kezdetéig ugyan még szűk egy hónap hátra van, de Ancelotti jövőjéről máris döntött a brazil szövetség.

A brazil labdarúgó-válogatott június 14-én Marokkó elleni játssza első mérkőzését a foci-vb-n, ennek ellenére a szövetség már most meghosszabbította a tavaly nyáron kinevezett Carlo Ancelotti szerződését. 

A foci-vb eredményétől függetlenül Ancelotti marad majd a brazil válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: AFP/Pablo Porciuncula

A Brazil Labdarúgó Szövetség azért hosszabbított 2030-ig szerződést az olasz szövetségi kapitánnyal, mert a stabilitást szeretné előtérbe helyezni, hogy elegendő időt biztosítson Ancelottinak egy olyan generáció felépítésére, amely képes lehet harcba szállni a Copa Américán és a 2030-as világbajnokságon is.

Ancelotti már a következő foci-vb-re épít csapatot?

A brazil válogatott legutóbb 2002-ben nyert világbajnokságot, 2014 óta viszont még az elődöntőig sem jutott el. Ennek ellenére a szövetség eltökéltnek tűnik abban, hogy hosszú távú projektben gondolkodjon, függetlenül attól, mi történik a most következő világbajnokságon.

  • Érkezése óta Ancelotti tíz mérkőzésen irányította a Selecaót, a mérlege öt győzelem, két döntetlen és három vereség. 

A szövetségen belül az a meggyőződés, hogy ha valaki visszavezetheti Brazíliát a futball elitjébe, az Carlo Ancelotti. A bizalom olyannyira erős az olasz mester felé, hogy Samir Xaud, a szövetségi elnöke is megerősítette a szerződéshosszabbítás tényét. 

Az új megállapodás fenntartaná Ancelotti évi 10 millió eurós fizetését, emellett fejlesztéseket biztosítana a szakmai stáb számára, valamint teljes autonómiát adna neki a játékoskeret kiválasztásában.

Ancelotti kényelmesen érzi magát Brazíliában, és teljes mértékben elkötelezett a projekt iránt. Célja egyértelmű: hosszú távon erős és versenyképes csapatot építeni. Brazíliában pedig – az azonnali eredmények iránti nyomás ellenére – egyre inkább kezd gyökeret verni az a gondolat, hogy a türelem kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy az ország ismét meghódítsa a világot.

