A híres dallasi bálna falfestményt az amerikai művész és természetvédő Robert Wyland készítette még 1999-ben. A világhírű tengeri élővilágot ábrázoló alkotás két belvárosi parkolóház falát borította, és az elmúlt közel három évtizedben a környezetvédelem, valamint az óceánok védelmének szimbólumává vált Dallasban. Most azonban a városvezetés úgy döntött, hogy egy teljesen új művészi alkotást helyez a bálnák helyére, ami jobban illik a nyári foci-vb arculatához.

A foci-vb miatt megsemmisítették Dallasban a közel három évtizedes műalkotást

Eltüntették a bálnákat a foci-vb miatt

Az óriási falfestményt az elmúlt hetekben fokozatosan fedték le, hogy elkészülhessen a 2026-os világbajnokságot népszerűsítő új alkotás. A döntés sok helyi lakosból és művészetkedvelőből felháborodást váltott ki, többen petíciót is indítottak a város részét képező ikonikus kép megmentéséért, miközben sokan attól tartanak, hogy a 48-csapatos világeseményre való készülés során több híres köztéri alkotás is hasonló sorsra juthat Dallasban.

„Szinte minden nap látom azt a falfestményt iskolába menet, aztán egyik napról a másikra átfestették. Hihetetlenül sokkoló volt, hogy ez ilyen gyorsan megtörténhetett” – mondta az ESPN-nek egy lakos.

Dallas painting over nearly 30-year-old Whaling wall mural gifted by conservationalist. pic.twitter.com/zRZDRExJq8 — Blake S. Taylor Investigations 🚫 (@YoungGun8140) May 16, 2026

A mű alkotója közleményben jelezte, hogy nem kapott érdemi tájékoztatást a döntésről, és rendkívül csalódott a történtek miatt. Szerinte a festmény nem csupán dekoráció volt, hanem egy fontos üzenetet hordozott az óceánok védelméről, amelyet most figyelmen kívül hagytak.

„Amikor egy olyan alkotás, amely generációk óta jelentéssel bírt, szó nélkül megsemmisíthető, az komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan értékeljük a köztéri művészetet, a művészeket és azokat a közösségeket, amelyek miatt az ilyen művek létrejöhettek” – mondta Wyland.

A világbajnokság szervezőbizottságának szóvivője hangsúlyozta, hogy a város több olyan új köztéri műalkotással készül a vb-re, amelyek a rendezvény szellemiségét és nemzetközi jellegét hivatottak bemutatni és már izgatottan várják, hogy leleplezhessék őket.

