A Reuters híre szerint a találkozóra Isztambulban kerül sor, és azt várják tőle, hogy a nemzetközi szövetség képviselője „garantálja” az iráni labdarúgó-válogatott gondmentes indulását a 2026-os foci-vb-n.

Irán a G-csoportba került a foci-vb sorsolásán

Megoldatlan a foci-vb egyik legnagyobb kérdése

Az együttes részvétele a vb-n azóta bizonytalan, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, s a háborús helyzet azóta sem szűnt meg. Az ország futballszövetsége elnökének bő két héttel ezelőtt megtagadták a belépést a Kanadában rendezett FIFA-kongresszusra azzal a hivatkozással, hogy Mehdi Taj kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával, amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek. Irán a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a FIFA-nak a döntési körébe adta, egyszersmind egy hete a jelenleg törökországi edzőtáborban készülő válogatott vb-részvételét feltételekhez kötötte.

Ezek között szerepel az amerikai vízumok kiadása az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgáló játékosok és edzői stábtagok számára, továbbá a személyzetnek, az iráni zászlónak és himnusznak a tiszteletben tartása, valamint a magas szintű biztonság garantálása a repülőtereken, szállodákban és azokon az útvonalakon, amelyek a csapat mérkőzéseinek helyszínéül szolgáló stadionokhoz vezetnek.

A június 11. és július 19. között sorra kerülő vb-n az iráni válogatott mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játssza, a G jelű kvartett tagja még Belgium, Egyiptom és Új-Zéland.