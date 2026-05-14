A 2018-ban győztes, legutóbbi foci-vb-n döntős fracia együttes keretében minden nagy sztár ott van, a legnagyobb meglepetést a Lens mindössze 21 éves kapusa, Robin Risser beválogatása okozta, aki újoncként utazhat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokság.

A kimaradók közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga, a Real Madrid kétszeres BL-győztes középpályása.

A francia nemzeti csapatot 2012 óta irányító, az idei torna után azonban búcsúzó szakember keretének legrutinosabb tagja a 96-szoros válogatott Kylian Mbappé, de Deschamps számít az aranylabdás Ouasmane Dembélére, vagy a szintén a budapesti BL-döntőbe jutott Paris Saint-Germain-es klubtársára, Désiré Douéra is. A jelenleg a török Fenerbahcéban futballozó N'Golo Kanté 35 évesen került a vb egyik legnagyobb esélyesének keretébe.

A franciák az I csoportban Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csatáznak majd a továbbjutásért. A vb július 19-ig tart.

A franciák vb-kerete:

kapusok: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

védők: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

támadók: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Internazionale)