A Guardian beszámolója szerint az új ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, Ituri tartományban terjed, ahol már több tucat halálesetet regisztráltak. A WHO és az Africa CDC szakemberei attól tartanak, hogy a magas népmozgás és a nehézkes egészségügyi ellátás miatt a vírus könnyebben átterjedhet a szomszédos országokra is. Bár jelenleg nincs szó arról, hogy a FIFA bármilyen korlátozást vezetne be a világbajnokság kapcsán, a helyzet érzékenyen érintheti az afrikai válogatottak utazását, edzőtáborait vagy felkészülési mérkőzéseit a foci-vb előtt.

A kongói válogatott szereplésére lehet a éegnagyobb hatással az afrikai círus a foci-vb előtt

A foci-vb előtt ütötte fel a fejét a halálos vírus

A Focus.de arra emlékeztetett, hogy a sportvilág már korábban is találkozott hasonló problémával. A 2014-es nyugat-afrikai ebolajárvány idején több futballmérkőzést elhalasztottak vagy semleges helyszínen rendeztek meg, miközben több ország szigorú beutazási szabályokat vezetett be. A Covid-járvány óta ráadásul a FIFA és a nemzeti szövetségek sokkal érzékenyebben reagálnak minden olyan egészségügyi helyzetre, amely veszélyeztetheti a tornák lebonyolítását vagy a játékosok biztonságát.

Egyelőre ugyan nincs ok pánikra, de a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek. Ha a járványt sikerül helyben megfékezni, a világbajnokságot várhatóan semmilyen formában nem érinti majd az ügy. Amennyiben azonban a vírus továbbterjedne a régióban, elképzelhetőek szigorúbb egészségügyi protokollok, extra szűrések vagy akár utazási korlátozások is az érintett országokból érkező csapatok és szurkolók számára. A futballvilág ezért most feszült figyelemmel követi az afrikai eseményeket.