A foci-vb-re készülő dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője, Neymar eddig nem szerepelt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között, az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó lajstromában azonban, amelyet most nyújtott be a nemzetközi szövetségnek, ő is helyet kapott.

Neymar bekerült a foci-vb-re készülő bővített keretbe

Fotó: DANIEL DUARTE / AFP

Neymar akkor ott lehet a foci-vb-n?

A 34 éves Neymar, aki 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával brazil csúcstartó, legutóbb 2023 októberében szerepelt a Selecaóban, akkor az Uruguay elleni vb-selejtezőn szalagszakadást szenvedett. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, a térdét műteni is kellett.

A támadó 2017-ben 222 millió euróért szerződött a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez, amivel azóta is a világ legdrágább futballistájának számít.

Tavaly januárban igazolt vissza a szaúdi al-Hilaltól nevelőklubjához, a Santoshoz. Februárban úgy nyilatkozott, lehet, hogy ez év végén visszavonul.

A vébét június 11. és július 19. között rendezik meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A csoportkörben a brazilok Marokkó, Haiti és Skócia csapataival játszanak.

🚨🇧🇷 Brazil have announced their 55 man preliminary World Cup squad. pic.twitter.com/hIfcrDMhzM — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 11, 2026

Mióta a Santos újra leigazolta Neymart, a 34 éves támadó 41 tétmérkőzésen 17 alkalommal volt eredményes. Nagy kérdés, hogy Ancelotti terve mi lenne az egykori világsztárral, ha a végleges keretbe is bekerülne, hiszen 2023 októbere óta nem húzhatta magára a brazil válogatott mezt.