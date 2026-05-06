Egészen elképesztő, már-már hihetetlen jelenetek játszódtak le az elmúlt napokban az idei foci-vb-n társházigazda Mexikó fővárosában.

A foci-vb egyik nagy kérdése, hogy sikerül-e időben befejezni a mexikói repülőtér felújítását

Fotó: Alfredo ESTRELLA / AFP

Brutális állapotok uralkodnak Mexikóban, hogy lesz így foci-vb

A Mexikóvárosi Nemzetközi Repülőtér – hivatalosan Benito Juárez Nemzetközi Repülőtér – egyik terminálját ugyanis szó szerint elöntötte a szennyvíz, miután a karbantartási és felújítási munkálatok következtében megrongálódott egy csővezeték. Az incidens következtében nemcsak a fekália ömlött szét az épületben, hanem a mennyezet egy része is beszakadt, így súlyos károkat okozott.

A szemtanúk szerint a bűzös áradat egy mozgáskorlátozottak számára kialakított rámpán keresztül zúdult le az alsó szintre, ahol percek alatt elárasztotta a terminált. Az utasok döbbenten figyelték, ahogy a szennyvíz egyre nagyobb területet borít be.

Mexico City airport flooded with poo as ceiling collapses weeks before World Cuphttps://t.co/92rNtPLV4N pic.twitter.com/PD4Dej0FoQ — Daily Star (@dailystar) May 5, 2026

A reptéri dolgozók kénytelenek voltak azonnali intézkedéseket hozni: leállították a mosdók vízellátását, hogy megfékezzék a további károkat. A helyreállítás azonban komoly kihívást jelent, és egyelőre nem világos, hogy sikerült-e teljesen elhárítani a problémát.

El AICM debería ser la primera impresión de México ante el mundo.



Hoy vuelve a ser vergüenza nacional.



Baños cerrados, cortes de agua, olores insoportables y reportes de aguas negras en el aeropuerto más importante del país.



No estamos hablando de una terminal abandonada en… pic.twitter.com/KxLGFFd2Ev — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 30, 2026

Az eset különösen kellemetlen, hiszen a Kanada és az Egyesült Államok mellett Mexikó is gőzerővel készül a jövő hónapban kezdődő labdarúgó-világbajnokságra. A torna nyitómérkőzését a legendás mexikóvárosi Azték Stadionban rendezik június 11-én, ám a fővárosi repülőterének felújítása még közel sincs kész. Tavaly májusban kezdődtek a munkálatok, és közel 9 milliárd mexikói pesóba (mintegy 6,7 milliárd forint) került a fejlesztés, azonban februárban még csupán a munkálatok 40 százaléka volt kész.

A botrányos incidens miatt most egyre nagyobb a nyomás a szervezőkön, akiknek eddig az országban uralkodó erőszakhullám miatt kellett nyugtatni a szurkolókat. Most viszont alig néhány héttel a labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt még mindig kérdéses, hogy sikerül-e időben befejezni az építkezést. Talán mondani sem kell, a félkész infrastruktúra nem vetne túl jó fényt a társházigazdára és meglehetősen kínos lenne, ha kezdettől fogva ilyen kínos probléma árnyékolná be a foci-vb-t.