A svájci labdarúgó-válogatott hétvégén kezdi meg felkészülését a június 11-én kezdődő világbajnokságra, ahol nem kizárt, hogy át kell szervezniük néhány dolgot. Az amerikai hatóságok ugyanis megtiltották a svájci válogatott játékosainak, hogy kerékpárral járjanak edzésre a foci-vb alatt.

A svájci válogatott vasárnap Jordánia ellen lép pályára, majd ezt követően utazik San Diegóba, ahol a foci-vb előtti utolsó felkészülési mérkőzés gyanánt Ausztrália csapatával csap össze június 6-án.

A svájci válogatott játékosait eltiltották a biciklizéstől a foci-vb alatt
Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

Csörgőkígyók miatt riadót fújtak a foci-vb-n

A svájciaknak egyébként a Kalifornia csendes-óceáni partvidékén fekvő városban lesz a bázisa a torna alatt, Murat Yakin szövetségi kapitány pedig eredetileg azt tervezte, hogy a szállás és az edzőközpont közötti nagyjából hét kilométeres távolságot kerékpárral teszik majd meg minden nap, ezzel is javítva a játékosok állóképességét. Az amerikai hatóságok azonban közbeléptek, és határozottan megtiltották ezt a svájciaknak. 

A probléma ugyanis az, hogy a San Diegó-i Fairmont Hotel és az edzőközpont közötti útvonal mentén több helyen is mérges csörgőkígyók fordulhatnak elő, amelyek komoly életveszélyt jelenthetnek a játékosokra nézve. A svájci labdarúgó-válogatott ezért kénytelen lesz majd busszal közlekedni.

Svájc a világbajnokság B csoportjában szerepel, június 13-án Katar, öt nappal később Bosznia-Hercegovina, míg 24-én a társházigazda Kanada ellen lép pályára. 

