A svájci válogatott vasárnap Jordánia ellen lép pályára, majd ezt követően utazik San Diegóba, ahol a foci-vb előtti utolsó felkészülési mérkőzés gyanánt Ausztrália csapatával csap össze június 6-án.

A svájci válogatott játékosait eltiltották a biciklizéstől a foci-vb alatt

A svájciaknak egyébként a Kalifornia csendes-óceáni partvidékén fekvő városban lesz a bázisa a torna alatt, Murat Yakin szövetségi kapitány pedig eredetileg azt tervezte, hogy a szállás és az edzőközpont közötti nagyjából hét kilométeres távolságot kerékpárral teszik majd meg minden nap, ezzel is javítva a játékosok állóképességét. Az amerikai hatóságok azonban közbeléptek, és határozottan megtiltották ezt a svájciaknak.

A probléma ugyanis az, hogy a San Diegó-i Fairmont Hotel és az edzőközpont közötti útvonal mentén több helyen is mérges csörgőkígyók fordulhatnak elő, amelyek komoly életveszélyt jelenthetnek a játékosokra nézve. A svájci labdarúgó-válogatott ezért kénytelen lesz majd busszal közlekedni.

Svájc a világbajnokság B csoportjában szerepel, június 13-án Katar, öt nappal később Bosznia-Hercegovina, míg 24-én a társházigazda Kanada ellen lép pályára.