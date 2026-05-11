A saját klubjuk tiltotta el vb-résztvevő focisztárokat a soha nem látott balhé után

A saját klubjuk, a Slavia Praha tiltotta el a foci-vb-résztvevő cseh válogaott sztárjait, Tomás Chory és David Douderát a soha nem látott balhé után.
Veszélyben a két cseh sztár foci-vb-je?
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a találkozó a hosszabbításban, a 97. percben szabadult el teljesen. Több száz Slavia-drukker – sokan fáklyákkal a kezükben – özönlött a gyepre, miközben több Sparta-játékost is inzultáltak. A támadások célpontjai között volt a szlovák kapus, Jakub Surovcík, valamint Jakub Martinec és Matyás Vojta is.
Az események idején a Slavia 3-2-re vezetett, és már karnyújtásnyira volt attól, hogy három fordulóval a szezon vége előtt megvédje bajnoki címét. A káosz miatt azonban a mérkőzést végül félbeszakították.
A liga fegyelmi testülete közölte: az ilyen viselkedésnek nincs helye a profi futballban, ezért a Slavia komoly szankciókra számíthat.
A büntetések között szerepelhet a mérkőzés elvesztése, stadionbezárás, szurkolói kitiltások és pénzbírság is. A döntés várhatóan kedden születik meg.
Nemcsak a Slavia került célkeresztbe: a Sparta ellen is eljárás indult, mivel a vendégszurkolók pirotechnikai eszközöket használtak és károkat okoztak a stadionban. A Slavia vezérigazgatója, Jaroslav Tvrdík nyilvánosan elítélte a történteket. Közleményében „elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek” nevezte a szurkolók viselkedését, hangsúlyozva, hogy a klub értékei nem a gyűlöletre és az erőszakra épülnek. A vezető bocsánatot kért, és jelezte: a Slavia teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal és a szövetséggel.
A klub azonnali intézkedéseket is bejelentett. Bezárják az ultrák által használt északi lelátórészt addig, amíg minden elkövetőt azonosítanak és felelősségre vonnak. Tvrdík szerint akár az is elképzelhető, hogy a szektort a teljes 2026–27-es idényre lezárják. A rendbontók életre szóló kitiltást kapnak a Slavia stadionjából.
A Sparta közleményében azt írta: a szombati események nem elszigetelt kilengések voltak, hanem egy régóta épülő, a klub ellen irányuló gyűlölethullám csúcspontját jelentették.
A cseh szövetség elnöke, David Trunda szerint az incidens súlyosan rombolja a cseh labdarúgás, a klubok és a tisztességes szurkolók megítélését.
A botrány sportszakmai következményekkel is jár. A derbin kiállított két Slavia-játékost, a bajnokság góllövőlistáját vezető Tomás Choryt és David Douderat a szezon hátralévő részére eltiltották, a klub pedig később átadólistára tette őket. Különösen fájó lehet ez a cseh válogatottnak is, hiszen mindketten tagjai annak a nemzeti csapatnak, amely húsz év után jutott ki újra a világbajnokságra.