A saját klubjuk tiltotta el vb-résztvevő focisztárokat a soha nem látott balhé után

A saját klubjuk, a Slavia Praha tiltotta el a foci-vb-résztvevő cseh válogaott sztárjait, Tomás Chory és David Douderát a soha nem látott balhé után.

Az év botránya után elúszhat két sztár foci-vb-je is

Fotó: Dominika Kortvelyesiova/Alamy

Veszélyben a két cseh sztár foci-vb-je?

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a találkozó a hosszabbításban, a 97. percben szabadult el teljesen. Több száz Slavia-drukker – sokan fáklyákkal a kezükben – özönlött a gyepre, miközben több Sparta-játékost is inzultáltak. A támadások célpontjai között volt a szlovák kapus, Jakub Surovcík, valamint Jakub Martinec és Matyás Vojta is.

Az események idején a Slavia 3-2-re vezetett, és már karnyújtásnyira volt attól, hogy három fordulóval a szezon vége előtt megvédje bajnoki címét. A káosz miatt azonban a mérkőzést végül félbeszakították.

Grubo w Pradze Slavia prawie wygrywa ze Spartą 3:2 wpadaja kibice Slavii i rzucają w twarz bramkarzowi racą efekt może być 0-3 w plecy walkower ale z drugiej strony niezła dzicz Ultras pic.twitter.com/1KUZzYeiST — Maćko z Bogdańca (@bogdanca_macko) May 9, 2026

A liga fegyelmi testülete közölte: az ilyen viselkedésnek nincs helye a profi futballban, ezért a Slavia komoly szankciókra számíthat.

A büntetések között szerepelhet a mérkőzés elvesztése, stadionbezárás, szurkolói kitiltások és pénzbírság is. A döntés várhatóan kedden születik meg.

Nemcsak a Slavia került célkeresztbe: a Sparta ellen is eljárás indult, mivel a vendégszurkolók pirotechnikai eszközöket használtak és károkat okoztak a stadionban. A Slavia vezérigazgatója, Jaroslav Tvrdík nyilvánosan elítélte a történteket. Közleményében „elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek” nevezte a szurkolók viselkedését, hangsúlyozva, hogy a klub értékei nem a gyűlöletre és az erőszakra épülnek. A vezető bocsánatot kért, és jelezte: a Slavia teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal és a szövetséggel.

A klub azonnali intézkedéseket is bejelentett. Bezárják az ultrák által használt északi lelátórészt addig, amíg minden elkövetőt azonosítanak és felelősségre vonnak. Tvrdík szerint akár az is elképzelhető, hogy a szektort a teljes 2026–27-es idényre lezárják. A rendbontók életre szóló kitiltást kapnak a Slavia stadionjából.

A Sparta közleményében azt írta: a szombati események nem elszigetelt kilengések voltak, hanem egy régóta épülő, a klub ellen irányuló gyűlölethullám csúcspontját jelentették.