A Fradi elleni rendszeresen parádézó Szappanos Péter jelenleg a Puskás Akadémia kapusa, azonban a csakfoci.hu értesülései szerint a magyar válogatott kapus a nyári átigazolási időszakban távozhat Felcsútról.

Szappanos Péter volt a Paks hőse a Fradi elleni tavalyi kupadöntőben is

Azt írják, hogy a pénzügyi feltételekről még meg kell állapodniuk a feleknek, de komoly az érdeklődés az Újpest részéről, az egyeztetések már zajlanak, és jó esély van a megegyezésre.

A Fradi legnagyobb mumusa Újpestre igazolhat?

A sajtóértesülést megerősítette az Újpest egyik szurkolói portálja, a Lila Sector is. Kiemelik, hogy Szappanos a távozó Riccardo Piscitelli helyére érkezhet a IV. kerületbe.

A 35 éves Szappanos esetleges Újpestre igazolása azért is lenne rendkívül pikáns, mert a magyar válogatott kapus az utóbbi években rendre a Fradi elleni meccseken parádézott.

Szappanos 2024-ben és 2025-ben is Magyar Kupát nyert a Paks együttesével, nem mellesleg csapata mindkét fináléban a Fradival találkozott, a kapus pedig mindkét találkozón elévülhetetlen érdemeket szerzett a tolnai csapat győzelmében.

Szappanos Péter búcsúzik a válogatottól

A 35 éves Szappanos Péter ugyan csak kétszer lépett pályára a magyar válogatottban, azonban már hosszú évek óta a keret tagja és rendkívül fontos szerepet tölt be az öltözőben.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden kihirdette keretét a finnek és a kazahok elleni júniusi barátságos meccsekre. Az olasz-magyar szakember bejelentette, hogy Szappanos valószínűleg utoljára kapott meghívót nemzeti csapatba, ezért szeretné értékelni, amit harmadik számú kapusként tett a válogatottért, ezért megérdemli a színpadot a második meccsen.