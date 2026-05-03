A nagy bejelentés után nőnek a Fradi ír edzőjének, Robbie Keane-nek a variációs lehetőségei.

Magyar állampolgár lett a Fradi védője, Mariano Gómez

A Ferencváros címvédő férfi labdarúgócsapatának vezetőedzője

szerdától ugyanis magyarként számíthat a télen igazolt argentin védőre, Mariano Gómezre.

A kőkemény hátvéd a héten ugyanis ünnepélyes keretek között letette a magyar állampolgársági esküt az Aranytíz Kultúrházban.

A fradi.hu bejelentése szerint Mariano Gómez a mai, Újpest elleni derbin már magyarnak számít a pályán, és később a Fradi Zóna Értékelés Live by iFOREX Europe adásában elmondja, hogy mik a tervei a magyar válogatottal kapcsolatban.