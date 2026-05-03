Hatalmas bejelentés. A Fradihoz télen érkezett argentin hátvéd, Mariano Gómez szerdán letette az esküt, így az Újpest elleni vasárnapi derbin már megfelel a magyar szabálynak.
A nagy bejelentés után nőnek a Fradi ír edzőjének, Robbie Keane-nek a variációs lehetőségei.
A Fradi védője, Mariano Gómez magyar állampolgár lett
A Ferencváros címvédő férfi labdarúgócsapatának vezetőedzője
szerdától ugyanis magyarként számíthat a télen igazolt argentin védőre, Mariano Gómezre.
A kőkemény hátvéd a héten ugyanis ünnepélyes keretek között letette a magyar állampolgársági esküt az Aranytíz Kultúrházban.
A fradi.hu bejelentése szerint Mariano Gómez a mai, Újpest elleni derbin már magyarnak számít a pályán, és később a Fradi Zóna Értékelés Live by iFOREX Europe adásában elmondja, hogy mik a tervei a magyar válogatottal kapcsolatban.
