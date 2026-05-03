Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé! Egy hét után megtörte a csendet

Sport

Szoboszlai és Kerkez meglepő pillanata felrobbantotta az internetet – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas bejelentés. A Fradihoz télen érkezett argentin hátvéd, Mariano Gómez szerdán letette az esküt, így az Újpest elleni vasárnapi derbin már megfelel a magyar szabálynak.

A nagy bejelentés után nőnek a Fradi ír edzőjének, Robbie Keane-nek a variációs lehetőségei.

Magyar állampolgár lett a Fradi védője, Mariano Gómez
Magyar állampolgár lett a Fradi védője, Mariano Gómez
Fotó: fradi.hu

A Fradi védője, Mariano Gómez magyar állampolgár lett

A Ferencváros címvédő férfi labdarúgócsapatának vezetőedzője 

szerdától ugyanis magyarként számíthat a télen igazolt argentin védőre, Mariano Gómezre.

A kőkemény hátvéd a héten ugyanis ünnepélyes keretek között letette a magyar állampolgársági esküt az Aranytíz Kultúrházban.

A fradi.hu bejelentése szerint Mariano Gómez a mai, Újpest elleni derbin már magyarnak számít a pályán, és később a Fradi Zóna Értékelés Live by iFOREX Europe adásában elmondja, hogy mik a tervei a magyar válogatottal kapcsolatban.

„Egyedül bementem a Simon Sörözőbe, és beraktam az Újpest-indulót" – Véber György a Fradi bukását várja
Bajnoki cím kapujában a Győr, de az Újpest-Fradi helyett ezt tervezi Schön Szabolcs

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!