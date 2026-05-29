A friss bajnok Győr együttesétől távozik a vezetőedző, Borbély Balázs, a 46 éves szakember a Fradi csapatánál folytatja a munkáját. Az FTC-nél Robbie Keane távozása után felgyorsultak az események, majd pénteken érkezett a bejelentés, miszerint a dunaszerdahelyi születésű edző kerül a zöld-fehérek kispadjára.
A Fradi új edzőjére máris gyűlölelt zúdult
Az ETO-szurkolók közül sokan nehezen emésztették meg a váltást, nem sokkal a bejelentés után kemény kommentek érkeztek a klub közösségi oldalán.
„Élete döntése volt az ETO. Élete bukása lesz az FTC” – írta egy csalódott drukker. „A két évet köszönjük, az árulást nem felejtjük” – jegyezte meg egy másik győri szurkoló.
„A magyar labdarúgás történetének legnagyobb árulása”
– hangzott egy újabb kíméletlen ítélet. „Csak egy zsoldos” – írta egy ETO-szurkoló.
Borbély távozása után sokan elkezdtek hőbörögni, de szép számmal akadtak olyanok is, akik megköszönték a tréner munkáját és sok sikert kívántak neki az új kihíváshoz.
- Kapcsolódó cikkek