A friss bajnok Győr együttesétől távozik a vezetőedző, Borbély Balázs, a 46 éves szakember a Fradi csapatánál folytatja a munkáját. Az FTC-nél Robbie Keane távozása után felgyorsultak az események, majd pénteken érkezett a bejelentés, miszerint a dunaszerdahelyi születésű edző kerül a zöld-fehérek kispadjára.

A Fradi új edzőjére máris gyűlölelt zúdult

Az ETO-szurkolók közül sokan nehezen emésztették meg a váltást, nem sokkal a bejelentés után kemény kommentek érkeztek a klub közösségi oldalán.

„Élete döntése volt az ETO. Élete bukása lesz az FTC” – írta egy csalódott drukker. „A két évet köszönjük, az árulást nem felejtjük” – jegyezte meg egy másik győri szurkoló.

„A magyar labdarúgás történetének legnagyobb árulása”

– hangzott egy újabb kíméletlen ítélet. „Csak egy zsoldos” – írta egy ETO-szurkoló.

Borbély távozása után sokan elkezdtek hőbörögni, de szép számmal akadtak olyanok is, akik megköszönték a tréner munkáját és sok sikert kívántak neki az új kihíváshoz.