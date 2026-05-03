A forduló előtt a címvédő Fradi egypontos hátrányban volt a listavezető ETO FC Győrrel szemben, azonban Borbély Balázs együttese szombat este kiütötte a Diósgyőrt, így ideglenesen négy pontra növelte előnyét a fővárosi zöld-fehér csapat előtt.
Robbie Keane együttese így győzelmi kényszerben lépett pályára a Szusza Ferenc stadionban, ugyanis a Fradinak csak akkor marad esélye a bajnoki címre, ha megnyeri a 247. bajnoki derbit az Újpest ellen.
Az újpestieket több dolog is motiválta a fradisták elleni derbin
A címvédő Ferencváros harminc bajnoki mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől. A lila-fehérek legutóbb 2015 decemberében tudták legyőzni a zöld-fehéreket bajnoki derbin, vasárnap délután azonban rendkívül motiváltan léptek pályára, hiszen ennek a borzalmas sorozatnak a megszakítása egyet jelentene azzal, hogy az ősi rivális Fradi elbukja a bajnoki címet – ami sorozatban a nyolcadik lenne IX. kerületi klubnak.
Az Újpest nem mellesleg 1969 és 1975 között sorozatban hét bajnoki címet nyert az NB I-ben, csakúgy mint most a Ferencváros, ami rekord a magyar bajnokság történetében. A lila-fehéreket az is motiválhatta a derbin, hogy a fradisták ne lehessenek egyedüli rekorderek ebben a mutatóban.
A lila-fehérek bizakodhattak a mérkőzés előtt, ugyanis a legutóbbi hat hazai találkozójukon veretlenek maradtak, ezekből négyet megnyertek. Nem mellesleg a Fradi elleni legutóbbi két hazai meccsüket döntetlenre hozták a Szusza Ferenc Stadionban.
Robbie Keane sakkozhatott az összeállítással
A mérkőzés előtt a Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az argentin Mariano Gómez letette a magyar állampolgársági esküt, így a 194 centis játékos a derbin már magyar játékosként léphetett pályára, így Robbie Keane eggyel több légióst nevezhetett a Fradi kezdőjébe.
Az Újpest így a Banai – Bodnár, Fiola, Stronati, Gergényi – Fenyő, Maier – Sarkadi, Ljujics, Horváth K. – Matko összeállításban lépett pályára, míg a Ferencváros a Dibusz – Gómez, Raemaekers, Szalai G. – Osváth, Kanikovszki, Rommens, Zachariassen, O'Dowda – Gruber, Joseph kezdővel kezdte a találkozót a Szusza Ferenc Stadionban.
A vasárnap délutáni mérkőzés óriási hangulatban indult, a két csapat viszont láthatóan nagyon tisztelte egymást, így komoly helyzet sokáig nem alakult ki egyik oldalon sem.
A 10. percben aztán felforrtak az indulatok a pálya szélen.
Egy félpályánál lezajlott párharc végén a frissen honosított Gómez ütközte le az újpesti Alojsa Matkót, de Csonka Bence játékvezető sípja néma maradt. Ettől aztán az Újpest sportigazgatója, a kispadon helyet foglaló Dárdai Pál felpattant és vérvörös fejjel elkezdte osztani Antal Péter negyedik játékvezetőt.
Az Újpest első lehetőségére a 15. percig kellett várni. Ekkor Gergényi Bence óriási bedobása után Patrizio Stronati csúsztatta meg a labdát a kapu előterében, a hosszú érkező Matko pedig hét méterről Dibusz Dénes kezébe fejelt.
A 19. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Ferencváros.
Gavriel Kanikovszki bal oldali szabadrúgására Gruber Zsombor érkezett a hosszú oldalon, a magyar válogatott támadó átkanalazta a labdát a hosszúra, az érkező Kristoffer Zachariassen pedig három méterről az Újpest kapujába fejelt (0-1).
A bekapott gól után az Újpest feljebb tolta a védekezését, a 24. percben pedig kis híján kiegyenlített. Egy bal oldali szögletre Fiola Attila robbant be a rövid oldalon, a csúsztatott fejese pedig csak centikkel kerülte el a hosszú kapufát. Két perccel később már Dibusznak is védenie kellett. Ezúttal Horváth Krisztofer tologatta a labdát a Fradi kapuja előtt, majd 20 méterről megküldött egy nagy bombát, de a Fradi kapusa kitolta a léc alá tartó labdát.
A 32. percben már ziccere is volt az Újpestnek.
A leshatárról kilépő Matija Ljujics kapott egy remek labdát, 11 méterről lőhetett, azonban rosszul találta el a labdát, így az nem ment kapura, a berobbanó Matko pedig egy hajszállal lemaradt az egyenlítésről.
Úgy tűnt, az Újpest közel áll az egyenlítéshez, a 35. percben mégis majdnem a Fradinak sikerült növelnie az előnyét, de a gólpasszt adó Gruber Zsombor nagy helyzetben, öt méterről a bal felső sarok mellé fejelt.
A 40. percben aztán egy bombagóllal növelte előnyét a Fradi.
Egy labdaszerzés után Gavriel Kanikovszki kapta meg a játékszert, az izraeli válogatott játékos senkitől sem zavartatva cipelhette a labdát, majd 21 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba (0-2).
A félidő vége előtt még visszajöhetett volna a meccsbe az Újpest. Egy szépen akció végén a második hullámban berobbanó Arne Maier kapott egy remekül visszakészített labdát, a német középpályásnak 11 méterről kellett volna Dibusznak gólt lőnie, de nem találta el a Fradi kapuját, így a címvédő kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.
A második félidő borzalmasan kezdődött az Újpest számára, ugyanis a 48. percben eldöntötte a meccset a Fradi.
Gruber bal oldali beadásra Lenny Joseph teljesen egyedül érkezett a hosszú oldalon, és kapásból védhetetlen gólt lőtt az 150. NB I-es meccsén védő Banai Dávidnak (0-3).
A bekapott gól után az újpesti szurkolók elveszítették a türelmüket, elkezdték skandálni a „k*rva gyenge, k*rva gyenge” rigmust.
Ezt követően az Újpest magához ragadta a kezdeményezést, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani Fradi kapuja előtt, a vendégcsapat pedig nem szakadt meg az újabb találatért. Ennek ellenére a 65. percben egy újabb gyönyörű góllal növelte előnyét a Ferencváros. Egy előre lőtt labdát Gruber remekül tartott meg a félpályánál, majd kiugratta Lenny Joseph-et, aki egyedül törhetett kapura, majd ziccerből védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba (0-4).
A negyedik bekapott gól után az újpesti szurkolók levették a drapériákat a kerítésről, a fradisták pedig elkezdték nekik skandálni a „hova mentek, hova mentek” rigmust.
A találkozó utolsó 20 percében már nem a pályán történtek voltak érdekesek. Az újpesti szurkolók egy nagyobb csoportja elhagyta az ultra-szektort, és megpróbálták megközelíteni a ferencvárosiakat, szerencsére azonban a rendőrség még időben közbelépett, így megakadályoztak egy hatalmas balhét. Ennek ellenére hosszú percekig állt a játék, ugyanis a rendőrök által visszaszorított újpestiek tűzijátékokat és egyéb pirotechnikai dolgokat dobáltak a fradisták felé.
Szűk negyedórás kényszerszünet után folytatódott a mérkőzés, a negyedik játékvezető pedig tízperces hosszabbítást mutatott fel, de érezhető volt, hogy ehhez igazából már senkinek nem volt kedve. A meccs már rég eldőlt, a Fradi hozta a kötelezőt, az Újpest játékosai pedig már csak a meccs végét jelző hármas sípszót várták.
Az újpestiek azonban nem úszták meg bekapott gól nélkül a ráadást.
A 99. percben a csereként beállt Mohamed Abu Fani egy bal oldali szabadrúgást gyönyörűen betekert a bal felső sarokba a beadásra számító Banai Dávidnak (0-5), ezzel a Fradi ötgólos győzelmet aratott a Szusza Ferenc Stadionban.
Ezzel a győzelemmel a címvédő Ferencváros továbbra is egy pontra van a listavezető ETO FC Győrtől, így Robbie Keane együttese életben tartotta bajnoki reményeit.
Az utolsó fordulóban a Ferencváros a Magyar Kupa-döntős Zalaegerszeget fogadja majd a Groupama Arénában, míg az ETO a Kisvárda vendége lesz.
Fizz Liga, 32. forduló:
Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-5 (0-2)
Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. v.: Csonka
Újpest FC: Banai - Bodnár (Nunes, 69.), Fiola, Stronati, Gergényi - Sarkadi (Vlijter, 58.), Maier (Ademi, 72.), Fenyő, Horváth Kr. (Beridze, 58.) - Ljujic, Matko (Gradisar, 69.)
Ferencvárosi TC: Dibusz - Gómez, Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 71.) - Osváth, Zachariassen (Abu Fani, 66.), Rommens, Kanikovszki (Levi, 88.), O'Dowda - Joseph (Yusuf, 71.), Gruber (Lisztes, 71.)
gólszerzők: Zachariassen (19.), Kanichowsky (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (99.)
sárga lap: Bodnár (27.), Fiola (42.), Ljujic (45.), Horváth Kr. (51.), Vlijter (70.), illetve Szalai G. (30.)
