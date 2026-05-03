A forduló előtt a címvédő Fradi egypontos hátrányban volt a listavezető ETO FC Győrrel szemben, azonban Borbély Balázs együttese szombat este kiütötte a Diósgyőrt, így ideglenesen négy pontra növelte előnyét a fővárosi zöld-fehér csapat előtt.

A Fradi tavaly októberben parázs meccset játszott Újpesten

Robbie Keane együttese így győzelmi kényszerben lépett pályára a Szusza Ferenc stadionban, ugyanis a Fradinak csak akkor marad esélye a bajnoki címre, ha megnyeri a 247. bajnoki derbit az Újpest ellen.

Az újpestieket több dolog is motiválta a fradisták elleni derbin

A címvédő Ferencváros harminc bajnoki mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől. A lila-fehérek legutóbb 2015 decemberében tudták legyőzni a zöld-fehéreket bajnoki derbin, vasárnap délután azonban rendkívül motiváltan léptek pályára, hiszen ennek a borzalmas sorozatnak a megszakítása egyet jelentene azzal, hogy az ősi rivális Fradi elbukja a bajnoki címet – ami sorozatban a nyolcadik lenne IX. kerületi klubnak.

Az Újpest nem mellesleg 1969 és 1975 között sorozatban hét bajnoki címet nyert az NB I-ben, csakúgy mint most a Ferencváros, ami rekord a magyar bajnokság történetében. A lila-fehéreket az is motiválhatta a derbin, hogy a fradisták ne lehessenek egyedüli rekorderek ebben a mutatóban.

Az újpestiek nagyon készültek a derbire

A lila-fehérek bizakodhattak a mérkőzés előtt, ugyanis a legutóbbi hat hazai találkozójukon veretlenek maradtak, ezekből négyet megnyertek. Nem mellesleg a Fradi elleni legutóbbi két hazai meccsüket döntetlenre hozták a Szusza Ferenc Stadionban.

​Robbie Keane sakkozhatott az összeállítással

A mérkőzés előtt a Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az argentin Mariano Gómez letette a magyar állampolgársági esküt, így a 194 centis játékos a derbin már magyar játékosként léphetett pályára, így Robbie Keane eggyel több légióst nevezhetett a Fradi kezdőjébe.

Az Újpest így a Banai – Bodnár, Fiola, Stronati, Gergényi – Fenyő, Maier – Sarkadi, Ljujics, Horváth K. – Matko összeállításban lépett pályára, míg a Ferencváros a Dibusz – Gómez, Raemaekers, Szalai G. – Osváth, Kanikovszki, Rommens, Zachariassen, O'Dowda – Gruber, Joseph kezdővel kezdte a találkozót a Szusza Ferenc Stadionban.