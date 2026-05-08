Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Ezt látnia kell!

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros szombaton a Zalaegerszeg ellen lép pályára a MOL Magyar Kupa döntőjében. A közelgő meccs és az utolsó NB I-es forduló előtt a Fradi kapusa, Dibusz Dénes az Origo Sportnak nyilatkozott.

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes hangsúlyozta, hogy nagyon kiélezett a szezon végjátéka, hiszen a kupadöntő mellett a bajnokságban az utolsó forduló dönt az aranyérem sorsáról, úgyhogy ez a bő egy hét meghatározza a teljes idény sikerességét. A zöld-fehérek ráadásul a kupadöntőben és az NB I záró fordulójában is a Zalaegerszeg ellen lépnek majd pályára.

Ferencvárosi TC – Nyíregyháza, FTC, Fradi, Ferencváros, FerencvárosiTCNyíregyháza, NB I, 14. forduló, Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.22., Dibusz
A Fradi kapusa, Dibusz Dénes
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi kapusa „bosszút állna” az elveszített döntőkért

„Egyértelmű, hogy a bajnokságban rajtunk kívülálló szereplők is vannak, és ott nem a mi kezünkben van az aranyérem sorsa. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni. A kupában viszont egy mérkőzésen dől el minden, 0–0-ról indul a találkozó, és az a célunk, hogy újra meg tudjuk nyerni a kupát. 

Van két elveszített döntőnk az elmúlt szezonokból, úgyhogy eléggé éhesek vagyunk” 

– nyilatkozta a Ferencváros kapusa az Origo Sportnak.

A Fradi a Magyar Kupa döntőjében szombaton 18 órától lép pályára a ZTE ellen a Puskás Arénában. A bajnoki címvédő az utolsó fordulóban szintén a Zalaegerszeget fogadja, az éllovas ETO pedig a Kisvárda ellen, idegenben zárja a szezont.

A teljes interjú a linkre kattintva megtekinthető.

  • Kapcsolódó cikkek
A Fradi még az érettségi előtt megbuktatta az Újpestet
Révész Attila: Nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet
Ezt üzente Kubatov Gábor az Újpest elleni 5-0-s gála után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!