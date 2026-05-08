A Fradi kapusa, Dibusz Dénes hangsúlyozta, hogy nagyon kiélezett a szezon végjátéka, hiszen a kupadöntő mellett a bajnokságban az utolsó forduló dönt az aranyérem sorsáról, úgyhogy ez a bő egy hét meghatározza a teljes idény sikerességét. A zöld-fehérek ráadásul a kupadöntőben és az NB I záró fordulójában is a Zalaegerszeg ellen lépnek majd pályára.

A Fradi kapusa „bosszút állna” az elveszített döntőkért

„Egyértelmű, hogy a bajnokságban rajtunk kívülálló szereplők is vannak, és ott nem a mi kezünkben van az aranyérem sorsa. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni. A kupában viszont egy mérkőzésen dől el minden, 0–0-ról indul a találkozó, és az a célunk, hogy újra meg tudjuk nyerni a kupát.

Van két elveszített döntőnk az elmúlt szezonokból, úgyhogy eléggé éhesek vagyunk”

– nyilatkozta a Ferencváros kapusa az Origo Sportnak.

A Fradi a Magyar Kupa döntőjében szombaton 18 órától lép pályára a ZTE ellen a Puskás Arénában. A bajnoki címvédő az utolsó fordulóban szintén a Zalaegerszeget fogadja, az éllovas ETO pedig a Kisvárda ellen, idegenben zárja a szezont.

