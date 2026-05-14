Dibusz Dénes a jelek szerint kiszorult a magyar válogatott keretéből. Kimaradt Marco Rossi márciusi keretéből, amikor Szoboszlai Dominikék Görögország és Szlovénia ellen játszottak felkészülési találkozót, illetve a legfrissebb, júniusi névsorban sem olvashatjuk a Fradi kapusának nevét.

Megszólalt a menedzser: már nem első számú a válogatottnál a Fradi kapusa?

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Megszólalt a menedzser: már nem első számú a válogatottnál a Fradi kapusa?

Dibuszt számos sérülés hátráltatta a szezon során, teljesítménye pedig kissé talán elmaradt a korábbi években megszokottól. A 35 éves kapus, legutóbb az Írország elleni világbajnoki selejtezős mérkőzésen játszott a magyar válogatottban, a 3–2-re elveszített sorsdöntő összecsapás emléke a mai napig rémálomként villan fel mindenki fejében.

Marco Rossi júniusi keretében Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers) és Yaakobishvili Áron (FC Andorra) neve szerepel a kapusok között. Az M4 Sport megkereste Dibusz menedzserét, mondja el véleményét a kialakult helyzetről. Schultz Levente szerint a szövetségi kapitány már megtalálta új első számú kapusát.

„Ahogy kivettem Marco Rossi szavaiból, a jövőre, a fiatalításra koncentrál a kapusposztot illetően, Dénes és a búcsúmeccsre készülő Péter helyett inkább az utódok megtalálását helyezi előtérbe a kapitány. Ráadásul Tóth Balázs személyében megtalálta az első számú kapusát” – magyarázta a helyzetet Dibusz Dénes menedzsere, Schultz Levente.