Megszakadt a Ferencváros 2019 óta egyeduralkodása. Hét sorozatban megnyert aranyérem után a rekordbajnok Fradi a második helyre szorult az NB I-ben, a két éve még másodosztályú ETO FC letaszította a trónról. A Szpíker korner legújabb adásában P. Fülöp Gábor arról beszélgetett Novák Miklós sportfőszerkesztővel és Göbölyös András sportújságíróval, hogy csodának számít-e az ETO FC bajnoki címe, és az is szóba került, hogy hol bukta el a bajnoki címet a Fradi.

A Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után végezett a második helyen az NB I-ben. Hasonló bravúrral korábban csak az Újpesti Dózsa volt képes, amely 1969 és 1975 között szintén sorozatban hétszer diadalmaskodott a magyar bajnokságban. Borbély Balázs csapata a csodával határos bajnoki címével megakadályozta a Ferencváros rekorddöntését, és 13 év után került fel ismét az NB I trónjára. 

Az ETO hét év után taszította le a Fradit az NB I trónjáról
  • A Szpíker Korner eheti adásában megvitattuk, mekkora volt a különbség az ETO és a Fradi között.
  • Vajon bajnok lehetett volna-e a Fradi, ha megtartja Tóth Alexet és Varga Barnabást?
  • Az ETO és a Fradi magyarjai jelentették a valódi különbséget a két csapat között?
  • Vajon szétkapkodják-e a győri bajnokcsapatot a szenzációs szezon után?

​Az ETO nyerte a bajnoki címet vagy a Fradi bukta el?

A 2025/26-os NB I-es szezon végeztével a szurkolók még sokáig vitatkozni fognak arról, hogyan tudta az ETO letaszítani a trónról a Ferencvárost. Vagy hogy egyáltalán a Győr nyerte-e meg a bajnokságot, nem pedig a Fradi veszítette el. 

Az NB I-es záróforduló után Robbie Keane, a Ferencváros edzője ismét a „magyar szabályt” emlegette, ami véleménye szerint nagyban befolyásolta csapata szezonbeli teljesítményét. 

Ezekről beszélgettünk a Szpíker Korner legújabb adásában, melynek végén szóba került a magyar kézilabda-válogatott Szerbia elleni vb-selejtezős drámája is, amivel Chema Rodríguez együttese nem jutott ki a 2027-es németországi világbajnokságra, valamint a Los Angeles-i olimpiai szereplést is elbukja – nagy valószínűséggel. 

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.

