A Fradi jelenleg egy pont hátránnyal követi a listavezető ETO FC Győrt, s az aranyérem megszerzéséhez a hátralévő két játéknapon legalább pontszámban utol kell érnie riválisát, pontazonosság esetén ugyanis a több győzelem már a fővárosi zöld-fehéreknek kedvezne.

A legnagyobb kérdés az NB I-ben: az ETO vagy a Fradi lesz a bajnok?

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Őrült küzdelem: elbukja a Fradi a bajnoki címet?

Vasárnap délután tehát győzelmi kényszerben lépnek pályára a ferencvárosi játékosok Újpesten, márpedig a legutóbbi két, a Szusza Ferenc Stadionban játszott bajnoki találkozó egyaránt döntetlennel végződött.

Az FTC szakmai stábjának eddig is különösen nagy problémát jelentett az úgynevezett magyarszabály betartása, vagyis, hogy öt magyar játékos folyamatosan a pályán legyen, de a múlt héten kiállított Corbu Marius pótlása újabb nehezítő körülmény. Amúgy a zöld-fehérek harminc bajnoki óta veretlenek az Újpest ellen, csupán hét döntetlennel veszítettek pontokat, de az újabb pontosztozkodás az aranyérembe kerülhet.

A listavezető ETO FC ugyanis a már kiesett Diósgyőrt fogadja szombat este, és októberben is legyőzte 3-1-re hazai pályán. Borbély Balázs vezetőedző öt sárga lapos eltiltása miatt nem számíthat Zeljko Gavricra, de csapata a támadó nélkül is esélyesebb a sikerre, mivel

a DVTK a sereghajtó Kazincbarcika után a második leggyengébb idegenbeli teljesítménnyel rendelkezik. A győriek a legutóbbi tizennyolc fordulóban csak egy zalaegerszegi vereség alkalmával nem szereztek pontot, egyébként pedig hatvan gólt értek el eddig az idényben, amely a legtöbb a mezőnyben, így bizakodva várhatják a mérkőzést.

Már csak azért is, mert egy újabb három ponttal négyre nőne az ETO előnye az üldöző Ferencvárossal szemben. Ez pedig azt jelentené a gyakorlatban, hogy a Fradi vasárnap annak a tudatában lépne pályára a derbin, hogy

amennyiben veszít, akkor az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már biztosan nem lehetne bajnok. Amennyiben nyer a Győr, míg az FTC esetleg döntetlent játszik, akkor még nem lehet bajnokot hirdetni a 32. fordulóban.

Ez ugyanis azt jelentené, hogy a két csapat között három pont lenne egy körrel a vége előtt úgy, hogy mindkét együttesnek 19 győzelme van (az MLSZ szabályzata szerint elsőként a több győzelem dönt pontazonosság esetén.) Viszont ha az utolsófordulóban a Győr kikapna a Kisvárda vendégeként, míg a Fradi legyőzne a ZTE-t, akkor ugyanannyi ponttal végeznének a csapatok, de a Fradinak már egy győzelemmel több lenne és sorozatban nyolcadszor ünnepelhetne a szezon végén.