A Fradit a nyolcaddöntőben búcsúztató portugál csapat remek szezont fut az Európa-ligában. Carlos Vicens együttese az alapszakaszt a hatodik helyen zárta, így automatikusan a 16 közé került, ahol 4-2-es összesítéssel kiejtette Robbie Keane együttesét.

A Braga a Fradit búcsúztatta az Európa-liga nyolcaddöntőjében

Ezt követően a portugál csapat a nyolcaddöntőben a spanyol Betis gárdáját búcsúztatta, mindezt úgy, hogy 1-1-es hazai mérkőzést követően 4-2-re nyerni tudott Sevillában.

A Fradit búcsúztató Braga korán bajba került

Az Európa-liga elődöntőben a portugál csapat a Bundesligában szereplő Freiburg együttesével került össze, és hazai pályán 2-1-es előnyre tett szert.

A portugál csapat nagy reményekkel lépett pályára, azonban a találkozó 6. percében óriási bajba került.

Egy gyönyörű támadás végén Jan-Niklas Beste lépett ki ziccerben, a visszasprintelő Mario Dorgeles viszont hátulról felborította a német támadót, így a Braga már a meccs elején emberhátrányba került.

Mario Dorgeles rendkívül nehéz helyzetbe hozta a csapatát

Ezt követően a Freiburg óriási mezőnyfölényben játszott, majd a 19. percben a szezon egyik legkomikusabb góljával került előnybe. Egy beadás után nem tudtak felszabadítani a vendégcsapat védői, a rossz helyre kifejelt labdát Lukas Kübler gyűjtötte be, aki lőhetett volna, de érkezett Gorby, a Braga francia játékosa, aki a felszabadítási kísérlete közben rárúgta a labdát a német támadó lábára, róla pedig egyenesen a kapuba vágódott a játékszer (1-0).

A Freiburg egy rendkívül szerencsés góllal került előnybe

A német csapat a folytatásban óriási mezőnyfölényben futballozott, több mint 75%-ban birtokolta a labdát, nagy helyzetet viszont nem tudott kialakítani a Braga kapuja előtt. A félidő vége előtt mégis növelni tudta előnyét a Freiburg, amikor a svájci Johan Manzambi 19 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu bal oldalába (2-0).

A portugál csapat az első félidő hosszabbításban majdnem visszajött a meccsbe.

A leshatárról kilépő Victor Gomez kapott egy remek kiugratást, megtolta a labdát a kivetődő Noah Atubolu mellett, de éles szögből nem tudott az üres kapuba lőni, balszerencséjére a kapufát találta el. A fordulás után a Freiburg kontrollálta a találkozót, Julian Schuster csapata eldugta a labdát a Braga elől, így a portugál csapatnak sokáig nem volt esélye a gólszerzésre.