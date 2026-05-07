Lemondott a Tisza igazságügyiminiszter-jelöltje

A Ferencváros kiejtő Braga búcsúzott a második számú európai kupasorozattól. A labdarúgó Európa-liga elődöntőjének visszavágó mérkőzésén a több mint 80 percet emberhátrányban futballozó Braga 3-1-re kikapott a német Freiburg otthonában, így a Fradit a nyolcaddöntőben búcsúztató portugál csapat 4-3-as összesítésben búcsúzott, a Freiburg pedig bejutott a május 20-án sorra kerülő fináléba, ahol az angol Aston Villa csapata lesz az ellenfele.

A Fradit a nyolcaddöntőben búcsúztató portugál csapat remek szezont fut az Európa-ligában. Carlos Vicens együttese az alapszakaszt a hatodik helyen zárta, így automatikusan a 16 közé került, ahol 4-2-es összesítéssel kiejtette Robbie Keane együttesét. 

A Braga a Fradit búcsúztatta az Európa-liga nyolcaddöntőjében
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Ezt követően a portugál csapat a nyolcaddöntőben a spanyol Betis gárdáját búcsúztatta, mindezt úgy, hogy 1-1-es hazai mérkőzést követően 4-2-re nyerni tudott Sevillában. 

A Fradit búcsúztató Braga korán bajba került

Az Európa-liga elődöntőben a portugál csapat a Bundesligában szereplő Freiburg együttesével került össze, és hazai pályán 2-1-es előnyre tett szert. 

A portugál csapat nagy reményekkel lépett pályára, azonban a találkozó 6. percében óriási bajba került. 

Egy gyönyörű támadás végén Jan-Niklas Beste lépett ki ziccerben, a visszasprintelő Mario Dorgeles viszont hátulról felborította a német támadót, így a Braga már a meccs elején emberhátrányba került. 

Sporting Braga's Ivorian midfielder #20 Mario Dorgeles leaves the pitch after a red card during the UEFA Europa League semi-final second leg football match between SC Freiburg and SC Braga in Freiburg im Breisgau, southwestern Germany on May 7, 2026. (Photo by Silas STEIN / AFP)
Mario Dorgeles rendkívül nehéz helyzetbe hozta a csapatát
Fotó: Silas Stein/AFP

Ezt követően a Freiburg óriási mezőnyfölényben játszott, majd a 19. percben a szezon egyik legkomikusabb góljával került előnybe. Egy beadás után nem tudtak felszabadítani a vendégcsapat védői, a rossz helyre kifejelt labdát Lukas Kübler gyűjtötte be, aki lőhetett volna, de érkezett Gorby, a Braga francia játékosa, aki a felszabadítási kísérlete közben rárúgta a labdát a német támadó lábára, róla pedig egyenesen a kapuba vágódott a játékszer (1-0). 

07 May 2026, Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau: Soccer, Men: Europa League, SC Freiburg - SC Braga, knockout round, semi-final, second leg, Europa Park Stadium. Lukas Kübler (M, SC Freiburg) scores to make it 1 - 0. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Freiburg egy rendkívül szerencsés góllal került előnybe
Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

A német csapat a folytatásban óriási mezőnyfölényben futballozott, több mint 75%-ban birtokolta a labdát, nagy helyzetet viszont nem tudott kialakítani a Braga kapuja előtt. A félidő vége előtt mégis növelni tudta előnyét a Freiburg, amikor a svájci Johan Manzambi 19 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu bal oldalába (2-0). 

A portugál csapat az első félidő hosszabbításban majdnem visszajött a meccsbe. 

A leshatárról kilépő Victor Gomez kapott egy remek kiugratást, megtolta a labdát a kivetődő Noah Atubolu mellett, de éles szögből nem tudott az üres kapuba lőni, balszerencséjére a kapufát találta el. A fordulás után a Freiburg kontrollálta a találkozót, Julian Schuster csapata eldugta a labdát a Braga elől, így a portugál csapatnak sokáig nem volt esélye a gólszerzésre. 

A 70. percben egy szöglet után eldönthette volna a meccset a Freiburg, de Lukas Hornicek, a Braga cseh kapusa két másodpercen belül két óriási védést is bemutatott, ezzel meccsben tartva csapatát. 

Két perccel később aztán a Freiburg megszerezte a harmadik gólját. 

Az olasz Vincenzo Grifo jobb oldali szabadrúgására Kübler érkezett, aki öt méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (3-0). 

Freiburg's German defender #17 Lukas Kuebler celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Europa League semi-final second leg football match between SC Freiburg and SC Braga in Freiburg im Breisgau, southwestern Germany on May 7, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
A 33 éves Lukas Kübler volt a Freiburg nyerőembere
Fotó: Thomas Kienzle/AFP

A portugál csapat azonban nem adta fel a párharcot és a 78. percben szépíteni tudott. Egy remek szabadrúgás-figura végén Pau Victor érkezett a hosszún, és közelről könnyű gólt fejelt (3-1), ezzel a Braga összesítésben feljött 4-3-ra.

Az utolsó bő negyedórában az emberhátrányban futballozó portugál csapat mindent megtett a hosszabbítást jelentő második gólért, volt is pár ígéretes lehetősége, de Noah Atubolu, a Freiburg kapusa bemutatott pár hatalmas bravúrt a hajrában, így a német csapat megtartotta előnyét és bejutott a fináléba. 

Aston Villa's Spanish manager Unai Emery arrives ahead of the UEFA Europa League, semi-final second-leg football match between Aston Villa and Nottingham Forest at Villa Park in Birmingham, central England on May 7, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
A baszk Unai Emery az Európa-liga történetének legeredményesebb edzője
Fotó: Darren Staples/AFP

A másik csütörtök esti elődöntőben két Premier League-csapat, az Aston Villa és a Nottingham Forest találkozott. A Forest az első meccset 1-0-ra megnyerte, a visszavágót viszont a birminghami csapat lesimázta, 4-0-ra nyert a Villa Parkban az argentin Emiliano Buendia, valamint a duplázó John McGinn vezérletével. A sorozat legnagyobb esélyeseként elkönyvelt Aston Villa ezzel bejutott az isztambuli fináléba, a csapatot vezető Unai Emery pedig pályafutása hatodik Európa-liga-döntőjére készülhet – ebből négyet megnyert. 

Európa-liga, elődöntő, visszavágók:
Freiburg (német)-Braga (portugál) 3-1 (2-0)
gólszerzők: Kübler (19., 72.), Manzambi (41.), ill. Pau Victor (79.)
Továbbjutott: a Freiburg, 4-3-as összesítéssel.

Aston Villa (angol)-Nottingham Forest (angol) 4-0 (1-0)
gólszerzők: Watkins (36.), Buendia (57.-11-esből), McGinn (77., 80.)
Továbbjutott: az Aston Villa, 4-1-es összesítéssel. 

