Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan sorsolnak a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában. A Football Meets Data kiszámolta, hogy nem kiemeltként a Győrnek és kiemeltként a Fradinak milyen ellenfelekre kell számítania az európai selejtezőkben.

Hamarosan minden bajnokságban lezárul a 2025-2026-os idény, vagyis kialakulni látszik, hogy a labdarúgó NB I-ben bajnok Győr és a kupagyőztes Fradi mely csapatok ellen léphetnek pályára az európai selejtezőkben. Mint ismert, az ETO a Bajnokok Ligájában nem kiemeltként szerepel, míg a Ferencváros kiemeltként vághat neki az Európa-ligának.

A Győr és a Fradi is hamarosan megkezdi az európai kupamenetelést
A Győr és a Fradi is hamarosan megkezdi az európai kupamenetelést
Fotó: Fradi.hu

Mutatjuk a Győr és a Fradi lehetséges ellenfeleit

A Football Meets Data nevű X-oldal vasárnap elkészítette a nemzetközi porond helyzetét. Az ETO FC Győrnek nem kiemeltként már a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében játszania kell, a mellékelt ábrán pedig az is jól látszik, hogy kikkel kerülhet össze a magyar bajnok.

Fontos kiemelni, hogy a sorsolás előtt az UEFA három regionális csoportra bontja a mezőnyt, de azt már most lehet tudni, hogy a Győr melyik csapatok közül kaphat ellenfelet.

Amennyiben a Győr sikerrel zárná ez első kört, úgy Borbély Balázs csapata a második mérkőzést is nem kiemeltként kezdené, vereség esetén pedig értelemszerűen az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében folytatná a menetelést.

Az ETO lehetséges ellenfelei: Shamrock Rovers (Írország), KuPS Kuopio (Finnország), FC Drita (Koszovó), Lincoln Red Imps (Gibraltár), FK Borac Banja Luka (Bosznia-Hercegovina), Vikingur Reykjavik (Izland), Kairat Almaty (Kazahsztán), Universitatea Craiova (Románia), Riga FC (Lettország), KI Klaksvík (Feröer-szigetek), Flora Tallinn (Észtország), Larne FC (Észak-Írország), Petrocub Hincești (Moldova), The New Saints (Wales).

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Kik várnak a Fradira?

A Ferencváros, amely kispadjáról Robbie Keane nemrégiben távozott, az előző évekkel ellentétben rögtön az Európa-liga selejtezőjében kezdi meg a kalandot, itt pedig kiemeltként lépet pályára. A zöld-fehérek parádés európai szezont produkáltak, többek között ezért tudták kiérdemelni, hogy nekik legyen a legmagasabb koefficiensük, így elméletileg csak gyengébb ellenfelet kaphatnak. 

A Fradi lehetséges ellenfelei az El-ben:

  • MSK Zilina (Szlovákia)
  • Vojvodina Novi Sad (Szerbia)
  • Universitatea Cluj (Románia)
  • NK Aluminij (Szlovénia)
  • Derry City (Írország)
  • IF Vestri (Izland)

A sorsolást június 16-án tartják, míg a második kör párosításait június 17-én.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!