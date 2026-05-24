Hamarosan minden bajnokságban lezárul a 2025-2026-os idény, vagyis kialakulni látszik, hogy a labdarúgó NB I-ben bajnok Győr és a kupagyőztes Fradi mely csapatok ellen léphetnek pályára az európai selejtezőkben. Mint ismert, az ETO a Bajnokok Ligájában nem kiemeltként szerepel, míg a Ferencváros kiemeltként vághat neki az Európa-ligának.
Mutatjuk a Győr és a Fradi lehetséges ellenfeleit
A Football Meets Data nevű X-oldal vasárnap elkészítette a nemzetközi porond helyzetét. Az ETO FC Győrnek nem kiemeltként már a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében játszania kell, a mellékelt ábrán pedig az is jól látszik, hogy kikkel kerülhet össze a magyar bajnok.
Fontos kiemelni, hogy a sorsolás előtt az UEFA három regionális csoportra bontja a mezőnyt, de azt már most lehet tudni, hogy a Győr melyik csapatok közül kaphat ellenfelet.
Amennyiben a Győr sikerrel zárná ez első kört, úgy Borbély Balázs csapata a második mérkőzést is nem kiemeltként kezdené, vereség esetén pedig értelemszerűen az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében folytatná a menetelést.
Az ETO lehetséges ellenfelei: Shamrock Rovers (Írország), KuPS Kuopio (Finnország), FC Drita (Koszovó), Lincoln Red Imps (Gibraltár), FK Borac Banja Luka (Bosznia-Hercegovina), Vikingur Reykjavik (Izland), Kairat Almaty (Kazahsztán), Universitatea Craiova (Románia), Riga FC (Lettország), KI Klaksvík (Feröer-szigetek), Flora Tallinn (Észtország), Larne FC (Észak-Írország), Petrocub Hincești (Moldova), The New Saints (Wales).
Kik várnak a Fradira?
A Ferencváros, amely kispadjáról Robbie Keane nemrégiben távozott, az előző évekkel ellentétben rögtön az Európa-liga selejtezőjében kezdi meg a kalandot, itt pedig kiemeltként lépet pályára. A zöld-fehérek parádés európai szezont produkáltak, többek között ezért tudták kiérdemelni, hogy nekik legyen a legmagasabb koefficiensük, így elméletileg csak gyengébb ellenfelet kaphatnak.
A Fradi lehetséges ellenfelei az El-ben:
- MSK Zilina (Szlovákia)
- Vojvodina Novi Sad (Szerbia)
- Universitatea Cluj (Románia)
- NK Aluminij (Szlovénia)
- Derry City (Írország)
- IF Vestri (Izland)
A sorsolást június 16-án tartják, míg a második kör párosításait június 17-én.
