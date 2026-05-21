Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ön is használja?

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Korábban hamis információk arról szóltak, hogy a Ferencváros is profitálhat az Aston Villa El-sikeréből, ám végül kiderült: a zöld-fehérek számára nem nyílik meg automatikusan az út az Európa-liga főtáblája felé. A Magyar Kupa-győztes Fradi így továbbra is hosszú és nehéz selejtezős útra készülhet, ha ősszel is az El-ben szeretne szerepelni.

Az isztambuli döntőben az Aston Villa 3–0-ra verte a Freiburgot, ezzel megnyerte a sorozatot. Magyar szempontból azért kapott kiemelt figyelmet az angolok sikere, mert több hazai fórumon és portálon is megjelent: a Villa győzelme akár a Fradinak is kedvezhet, és bizonyos esetekben a budapestiek rögtön a főtáblára kerülhetnek. Ez azonban végül téves információnak bizonyult.

Nehéz út vár a Fradira, ha meg akarja ismételni az idei bravúrját
Nehéz út vár a Fradira, ha meg akarja ismételni az idei bravúrját 
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Milyen út vár a Fradira?

Az egész félreértés abból indult, hogy ha az Aston Villa a Premier League-ben is Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végez, akkor felszabadulhat egy angol Európa-liga-hely. Sokan úgy gondolták, hogy

 ebből a Ferencváros profitálhatna, méghozzá kiváló klubkoefficiense miatt. Az UEFA azonban nem a klubok egyéni együtthatója alapján tölti fel ezeket a helyeket, hanem az adott országok koefficiensranglistája szerint. Magyarország ezen a listán csak a 24. hely környékén áll, így az FTC hiába rendelkezik erős nemzetközi mutatóval, ez nem elég az automatikus főtáblás szerepléshez

 - szúrta ki a Magyar Nemzet. 

A Ferencváros ugyanakkor így is kedvező helyzetből várhatja a selejtezőket. Robbie Keane csapata a jelenlegi állás szerint végig kiemelt lehet az Európa-liga kvalifikációs köreiben, ami papíron könnyebb ellenfeleket jelenthet. A Football Meets Data aktuális számításai szerint a Fradi az Európa-liga második selejtezőkörének egyik legerősebb kiemeltje, 51.250-es koefficiensével csak a Braga előzi meg a rangsorban. A magyar bajnok mögött olyan csapatok állnak, mint a Viktoria Plzen, a Midtjylland vagy a PAOK.

A jelenlegi állás alapján a Fradi a nem kiemeltek közül többek között 

a Dinamo Kijevvel, a Besiktasszal, a Twentével, a Hajduk Splittel vagy a Hammarbyval kerülhet egy ágra, bár a pontos párosításokat csak a június 16-i sorsolás után lehet majd látni. Fontos részlet, hogy a második kör sorsolását még az első selejtezőkör lejátszása előtt tartják meg.

Az Aston Villa sikerének végül nem Magyarországon, hanem több más országban örülhettek igazán. A svájci, izraeli, ciprusi és svéd kupagyőztes például egy selejtezőkört megspórol, vagyis csak a második fordulóban kapcsolódik be az Európa-liga küzdelmeibe. A Villa sikere  ráadásul Angliában is komoly matekfeladvány, ugyanis az El-győztes automatikusan a BL-főtáblán indul a következő évadban, csakhogy az utolsó forduló előtt negyedik birminghamiek a bajnokságból kvalifikálnák magukat a sorozatba. 

Amennyiben a Liverpool megelőzi a Villát az utolsó fordulóban, akkor a hatodik helyezett is a BL-ben indulhatna, amely éppenséggel Tóth Alex csapata, a Bournemouth lehet.

A Ferencváros számára tehát marad a hosszabb út: négy párharcot kellene sikerrel megvívnia ahhoz, hogy eljusson az Európa-liga főtáblájára. A selejtezősorozat ráadásul nagyon korán kezdődik, az első mérkőzéseket már július 9-én lejátsszák – miközben akkor még javában tart majd a labdarúgó-világbajnokság is.

A Fradi vezérigazgatója kimondta, miért úszott el az NB I-es bajnoki cím
Tényleg öt játékoson múlt az NB I-es bajnoki cím?
Nem hallgatott tovább Robbie Keane: ezért csúszott ki a Fradi kezéből a bajnoki arany

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!