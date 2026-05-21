Az isztambuli döntőben az Aston Villa 3–0-ra verte a Freiburgot, ezzel megnyerte a sorozatot. Magyar szempontból azért kapott kiemelt figyelmet az angolok sikere, mert több hazai fórumon és portálon is megjelent: a Villa győzelme akár a Fradinak is kedvezhet, és bizonyos esetekben a budapestiek rögtön a főtáblára kerülhetnek. Ez azonban végül téves információnak bizonyult.

Nehéz út vár a Fradira, ha meg akarja ismételni az idei bravúrját

Milyen út vár a Fradira?

Az egész félreértés abból indult, hogy ha az Aston Villa a Premier League-ben is Bajnokok Ligája-indulást érő helyen végez, akkor felszabadulhat egy angol Európa-liga-hely. Sokan úgy gondolták, hogy

ebből a Ferencváros profitálhatna, méghozzá kiváló klubkoefficiense miatt. Az UEFA azonban nem a klubok egyéni együtthatója alapján tölti fel ezeket a helyeket, hanem az adott országok koefficiensranglistája szerint. Magyarország ezen a listán csak a 24. hely környékén áll, így az FTC hiába rendelkezik erős nemzetközi mutatóval, ez nem elég az automatikus főtáblás szerepléshez

- szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Ferencváros ugyanakkor így is kedvező helyzetből várhatja a selejtezőket. Robbie Keane csapata a jelenlegi állás szerint végig kiemelt lehet az Európa-liga kvalifikációs köreiben, ami papíron könnyebb ellenfeleket jelenthet. A Football Meets Data aktuális számításai szerint a Fradi az Európa-liga második selejtezőkörének egyik legerősebb kiemeltje, 51.250-es koefficiensével csak a Braga előzi meg a rangsorban. A magyar bajnok mögött olyan csapatok állnak, mint a Viktoria Plzen, a Midtjylland vagy a PAOK.

A jelenlegi állás alapján a Fradi a nem kiemeltek közül többek között

a Dinamo Kijevvel, a Besiktasszal, a Twentével, a Hajduk Splittel vagy a Hammarbyval kerülhet egy ágra, bár a pontos párosításokat csak a június 16-i sorsolás után lehet majd látni. Fontos részlet, hogy a második kör sorsolását még az első selejtezőkör lejátszása előtt tartják meg.

🟠 UEL Q2 seedings, as things stand on 20 May.



📈 🇦🇿 Qarabag is the lowest ranked team that secured a SEEDED status



📉 🇭🇷 Hajduk Split is the highest ranked team that will 100% be UNSEEDED



Q2 draw takes place before Q1 is played.



— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 20, 2026

Az Aston Villa sikerének végül nem Magyarországon, hanem több más országban örülhettek igazán. A svájci, izraeli, ciprusi és svéd kupagyőztes például egy selejtezőkört megspórol, vagyis csak a második fordulóban kapcsolódik be az Európa-liga küzdelmeibe. A Villa sikere ráadásul Angliában is komoly matekfeladvány, ugyanis az El-győztes automatikusan a BL-főtáblán indul a következő évadban, csakhogy az utolsó forduló előtt negyedik birminghamiek a bajnokságból kvalifikálnák magukat a sorozatba.

Amennyiben a Liverpool megelőzi a Villát az utolsó fordulóban, akkor a hatodik helyezett is a BL-ben indulhatna, amely éppenséggel Tóth Alex csapata, a Bournemouth lehet.