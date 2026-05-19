Az ETO FC kisvárdai sikere után a Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után végezett a második helyen az NB I-ben.

A Fradi sorozatban hét megnyert bajnoki cím után végzett a második helyen

Fotó: Ladóczki Balázs

A 2025/26-os NB I-es szezon végeztével a szurkolók még sokáig vitatkozni fognak arról, hogyan tudta az ETO letaszítani a trónról a Ferencvárost. Vagy hogy egyáltalán a Győr nyerte-e meg a bajnokságot, nem pedig a Fradi veszítette el.

​A Fradi megnyerhette volna a bajnokságot?

A HírTV Lelátó című műsorában erre reagált Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója, aki elmondta, hogy szerinte min csúszott el a bajnoki címvédés.

Sokan biztosan örülnének egy ezüstéremnek, mi is a helyén kezeljük, de azért hét bajnoki cím után nem ez volt a cél. Mindennek ellenére ezt nem lehet sikertelen szezonként elkönyvelni, hiszen megnyertük a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutottunk az Európa-ligában. Viszont büntetlenül nem lehet ennyi pontot elszórni hazai pályán”

– mondta a HírTV Lelátó című műsorában Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója, aki elárulta, hogy a hétvégi NB I-es mérkőzés után elsőként Világi Oszkárt, az ETO FC-t tulajdonosát hívta, hogy gratuláljon neki csapata bajnoki címéhet.

Orosz Pál úgy érzi, a Fradi a gyenge hazai mutatója miatt bukta el a bajnoki címet

Fotó: Polyák Attila - Origo

Orosz Pál hangsúlyozta, hogy az ETO FC teljesen megérdemelten lett bajnok, de megjegyezte, hogy több olyan pontja is volt a bajnokságnak, amikor a Ferencváros eldönthette volna azt a saját javára.

„De nem tettük. Ebben lehet, hogy szerepet játszott a sok nemzetközi mérkőzés. Az okokat meg kell vizsgálni, tudomásul kell venni, és a helyén kezelni az ezüstérmet”.

A Ferencváros a 2025/26-os szezonban 19 pontot hullajtott el hazai pályán, miközben az utóbbi években a Groupama Aréna bevehetetlen erődnek tűnt.

Egy pont nagyon kevés. Ráadásul nekünk több győztes mérkőzésünk volt, tehát hogyha pontegyenlőség van, akkor is mi vagyunk a bajnokok. Nyilván ez így még jobban fáj. Mert hogyha valaki úgy nyeri meg a bajnokságot, hogy mondjuk öt ponttal előttünk van, akkor azt mondom, hogy persze, de így csak magunkat okolhatom. A saját pályánkon nem lett volna szabad ötször kikapnunk. És persze, elment a Varga Barnabás és Tóth Alex, de azért ezeknek a vereségeknek egy jelentős részén ők is ott voltak még. Tehát nem lehet azt mondani, hogy feltétlenül emiatt lett csak ezüstérem, és nem arany. Még egyszer mondom, most még nagyon fáj, de dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon”

– folytatta az FTC Zrt. vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy az idei szezonban több hasonló meglepetés is történt szerte Európában.