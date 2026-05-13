Kenesei Krisztián pályafutása során több magyar élcsapatban is megfordult, ám a Ferencváros mezét sosem húzta magára. A korábbi válogatott csatár most elárulta, hogy a Fradi többször is próbálta megszerezni.

„Nem vagyok fradista, háromszor vagy négyszer keresett a Ferencváros. Szinte minden elnök vagy sportigazgató hívott” – mondta Kenesei Krisztián a Szpíker Korner adásában.

A támadó először még MTK-játékosként került képbe a zöld-fehéreknél, de akkor klubja nem akarta elengedni. Később újra megkeresték, ám végül abból sem lett semmi. „Utána is hívtak, mondtam, hogy majd visszatelefonálok, de nem…” – idézte fel nevetve.

Kenesei azt is elmondta, hogy még szombathelyi időszakában, már rutinosabb játékosként is érdeklődött iránta a Ferencváros. Akkor éppen Détári Lajos volt a vezetőedző.

„Még a Haladásban is hívtak, pedig akkor már nem voltam fiatal, Döme volt az edző” – mondta a korábbi csatár. A 49 éves exfutballista hangsúlyozta, hogy bár tiszteli a Ferencvárost, érzelmileg sosem kötődött a klubhoz. „Nem vagyok ferencvárosi érzelmű, de ezt ki lehet zárni” – fogalmazott Kenesei, aki így végül sosem lett a Fradi játékosa, pedig a magyar rekordbajnok több alkalommal is szerette volna megszerezni.

