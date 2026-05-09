Egyelőre nem tudni, hogy a címvédő Ferencváros jövőre a Bajnokok Ligája, az Európa-liga vagy a Konferencialiga selejtezőjében indulhat-e. A Magyar Kupa megnyerése Európa-liga-indulást ér az FTC–ZTE párharc győztesének, ezért óriási a tétje a szombati döntőnek. Cikkünkben elsősorban a Fradi szempontjából vizsgáltuk meg a lehetséges forgatókönyveket.
A Fradi számára nemcsak a Magyar Kupa, de a milliárdos bevétel is tét lehet
A bajnokságban már nincs a saját kezében a Robbie Keane vezette csapat sorsa: ha a Győr nyer Kisvárdán, biztosan aranyérmes lesz. A képlet így egyszerű, de a tét óriási: ha a Ferencváros bajnok lesz, a BL-selejtezőben indulhat; ha nem lesz bajnok, de megnyeri a Magyar Kupát, az Európa-liga selejtezőjében kezdhet; ha viszont második marad, és a kupát sem nyeri meg, csak a Konferencialiga selejtezője maradna számára.
Ez nemcsak szakmai vagy presztízskérdés. A Bajnokok Ligája ligaszakasza egészen más pénzügyi kategória, mint a másik két európai kupasorozat. Az aktuális UEFA-pénzelosztás alapján a BL-ligaszakasz fix indulási pénze 18,62 millió euró volt (nagyjából 7,4 milliárd forint), az Európa-ligáé 4,31 millió euró (1,7 milliárd forint), a Konferencialigáé pedig 3,17 millió euró (1,3 milliárd forint). Ehhez jönnek még a győzelmekért, döntetlenekért, továbbjutásokért és helyezésekért járó további összegek.
Vagyis a Fradi európai útja valóban milliárdokról dönthet, de a nagy pénzügyi ugrást elsősorban a BL jelentené. Az Európa-liga és a Konferencialiga között kisebb a pénzbeli különbség, ott inkább a szakmai szint és a presztízs miatt lenne fontos, hogy az FTC ne csússzon vissza a harmadik számú sorozatba.
Szabados Gábor sportközgazdász az Origo Sportnak azt mondta, a Ferencváros számára alapvetően az a legkedvezőbb, ha minél magasabbról kezdheti meg európai szereplését. „Nyilván óriási a különbség. Minél magasabban kezd a Fradi, annál jobb, mert annál nagyobb esélye van magas szinten ligaszakaszban játszani” – mondta Szabados.
Hozzátette, ha a Ferencváros a BL-selejtezőből indulhatna, akkor egy esetleges kieséssel is jó helyzetben maradna: a visszasorolások miatt a Konferencialiga ligaszakasza szinte biztosan elérhető lenne, de az Európa-ligára is jobb esélye lenne, mintha eleve az Európa-liga selejtezőjéből kellene rajtolnia. De az igazi nagy ugrást természetesen a BL-ligaszakasz jelentené.
Szabados emlékeztetett arra is, hogy a Fradi a mostani szezonban is nagyon közel volt a Bajnokok Ligájához, de a Qarabag ellen nem tudta érvényesíteni a kedvező helyzetét. „Az elmúlt évek nemzetközi szereplése, a koefficiens és a rutin alapján a Fradi most sem lenne esélytelen a selejtezőben. A BL és az Európa-liga között akkora a díjazásbeli különbség, hogy a Bajnokok Ligájában legalább a dupláját meg lehet keresni annak, amit az Európa-ligában.”
A Fradi már az Európa-ligában is milliárdokat keresett
A Ferencváros számára az Európa-liga nem elméleti lehetőség, hanem az elmúlt évek alapján nagyon is reális és komoly bevételi forrás. A legutóbbi nemzetközi szereplése során, amikor a Braga elleni párharc után búcsúzott a sorozattól, a számítások szerint 8,55 millió eurót, vagyis akkori árfolyamon körülbelül 3,42 milliárd forintot keresett az UEFA-tól.
Ebben benne volt az alapszakaszos szereplésért járó fix összeg, a négy győzelem, a három döntetlen, valamint a továbbjutási és nyolcaddöntős bónusz is. Ez jól mutatja, hogy már az Európa-liga is komoly bevételi forrás az FTC-nek, a Bajnokok Ligája azonban másik pénzügyi kategória. Nemcsak a fix UEFA-pénz nagyobb, hanem a mérkőzések presztízse, a jegybevételi lehetőség, a marketingérték és a játékosok piaci értékére gyakorolt hatás is erősebb.
Szabados szerint az sem mindegy, milyen úton jut el egy csapat az Európa-ligába. A Fradi számára már az is többletet jelenthet, ha magasabbról indul, és esetleges BL-kiesés után kerül át az Európa-ligába. A sportközgazdász szerint tavaly is jelentős pluszpénzt jelentett, hogy a Ferencváros a BL-playoff után jutott át az Európa-ligába, mintha eleve az Európa-liga playoffjából került volna oda.
A Konferencialiga anyagilag nem feltétlenül jelentene tragédiát, főleg akkor, ha a Fradi ott hosszabb tavaszi menetelést tudna produkálni. Szabados megjegyezte, egy jó Konferencialiga-szerepléssel akár megközelíthető lenne egy gyengébb Európa-liga-kampány bevétele is. A különbség mégis jelentős: a Ferencváros az elmúlt évek eredményei alapján már Európa-liga-szintű klubnak tekinthető, ezért szakmailag és presztízsben is visszalépés lenne, ha csak a harmadik számú kupasorozatban szerepelne.
„A Fradi Európa-liga-csapat, nem Konferencialiga-csapat” – fogalmazott Szabados. Szerinte ezért a Magyar Kupa-döntő kulcskérdés lehet az FTC számára, mert a győzelemmel legalább az Európa-liga selejtezője biztosított lenne.
A magyar futballnak a Fradi BL-szereplése hozná a legtöbbet
A kérdés nemcsak a Ferencvárosról szól. Borbély Balázs, a Győr edzője korábban arról beszélt, hogy a magyar futball szempontjából talán az lenne a legjobb, ha a Fradi indulna a BL-selejtezőben, a Győr pedig egy másik európai kupában próbálkozna. Szabados Gábor szerint ebben gazdasági szempontból sok igazság van.
A sportközgazdász szerint a Ferencvárosnak van a legnagyobb esélye arra, hogy a BL-selejtezőben is versenyképes legyen, és legalább valamelyik európai ligaszakaszba eljusson. Szabados úgy véli, a klub koefficiense, nemzetközi rutinja, játékoskerete és költségvetése miatt jelenleg messze a legfelkészültebb magyar csapat az európai kupaporondra.
Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója néhány napja az Origo Sportnak arról beszélt, hogy a Fradi európai szereplése az egész magyar futballnak hasznos lehet. Szerinte a nemzetközi sikerek javítják a magyar bajnokság megítélését, növelhetik a játékosok transzferértékét, több külföldi megfigyelőt hozhatnak a magyar pályákra, és az UEFA-szolidaritási pénzeken, valamint az országkoefficiensen keresztül más klubokra is hatással lehetnek.
Szabados ezzel alapvetően egyetértett. Szerinte a magyar futballnak összességében az az érdeke, hogy a Ferencváros minél magasabb szinten szerepeljen, mert egy BL-ligaszakaszos Fradi-szereplés hozná a legtöbb pénzt, a legtöbb figyelmet és a legnagyobb nemzetközi presztízst. Ugyanakkor a sportközgazdász árnyalta is a képet. Szerinte van egy másik fontos magyar futballérdek is: az, hogy végre ne csak egy klub vigye a hátán az országot Európában.
A Győr bajnoki címe történelmi esélyt is teremthet
Szabados Gábor szerint a legvalószínűbb forgatókönyv – vagyis, hogy a Győr megnyeri a bajnokságot, a Ferencváros pedig a Magyar Kupát – elsőre nem tűnik a Fradi szempontjából ideálisnak, de a magyar futball egészét nézve lehet benne pozitívum.
Ebben az esetben a Ferencváros az Európa-liga selejtezőjéből indulna, ahonnan Szabados szerint reális esélye lenne eljutni az Európa-liga ligaszakaszába. A Győr pedig bajnokként a BL-selejtezőben kezdhetne, és bár a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga ligaszakasza számára valószínűleg túl nagy falat lenne, a visszasorolások miatt a Konferencialiga ligaszakaszára lehetne esélye.
Ez történelmi jelentőségű lenne. A magyar klubfutballban régóta hiányzik, hogy egyszerre két csapat legyen ott valamelyik európai kupasorozat ligaszakaszában. Az elmúlt években a Ferencváros rendszeresen eljutott idáig, de mellette más magyar csapatnak ez nem sikerült.
„Összességében több pénz érkezne a magyar futballba, ha a Fradi lenne a BL-főtáblán, de nagyon jó lenne, ha végre megtörténne, hogy két magyar csapat is egyszerre szerepel európai ligaszakaszban” – mondta Szabados.
A ZTE és a Debrecen sorsa is a kupadöntőtől függhet
A ZTE számára is hatalmas a tét. A zalai csapat az ötödik helyen áll a bajnokságban, vagyis a tabelláról jelen állás szerint nehezen érhet oda a nemzetközi kupaindulást jelentő pozíciók egyikére. A Magyar Kupa viszont közvetlen utat nyithatna Európába: ha a ZTE legyőzi a Ferencvárost a döntőben, akkor a kupagyőztesnek járó Európa-liga-selejtezős helyet szerezné meg.
Ha viszont a Fradi nyeri a kupát, a ZTE kupadöntő-vesztesként önmagában nem kerülne be Európába. A jelenlegi UEFA-rendszerben ugyanis a kupagyőztes helye nem a döntő veszteséhez, hanem a bajnoki tabella alapján következő, még nem kvalifikált csapathoz kerül. Ez a jelenlegi állás szerint inkább a negyedik helyen álló Debrecen számára lehet fontos: a DVSC akkor reménykedhet európai indulásban, ha a kupagyőztes a bajnokságon keresztül is kijutna Európába.
A Ferencváros és a ZTE ráadásul nemcsak a kupadöntőben, hanem a bajnokság utolsó fordulójában is találkozik egymással. A Fradinak a kupában legalább az Európa-liga-indulás bebiztosítása, a bajnokságban pedig még a BL-selejtezős remény életben tartása lehet a célja, míg a ZTE számára a kupadöntő jelenti a legbiztosabb kaput Európa felé.
