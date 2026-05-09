Egyelőre nem tudni, hogy a címvédő Ferencváros jövőre a Bajnokok Ligája, az Európa-liga vagy a Konferencialiga selejtezőjében indulhat-e. A Magyar Kupa megnyerése Európa-liga-indulást ér az FTC–ZTE párharc győztesének, ezért óriási a tétje a szombati döntőnek. Cikkünkben elsősorban a Fradi szempontjából vizsgáltuk meg a lehetséges forgatókönyveket.

A Magyar Kupában a Fradi örülhetett a Győr ellen, a bajnokságban viszont a győriek kerültek közelebb az aranyéremhez. A két klub európai indulása a magyar futball egészére hatással lehet

A Fradi számára nemcsak a Magyar Kupa, de a milliárdos bevétel is tét lehet

A bajnokságban már nincs a saját kezében a Robbie Keane vezette csapat sorsa: ha a Győr nyer Kisvárdán, biztosan aranyérmes lesz. A képlet így egyszerű, de a tét óriási: ha a Ferencváros bajnok lesz, a BL-selejtezőben indulhat; ha nem lesz bajnok, de megnyeri a Magyar Kupát, az Európa-liga selejtezőjében kezdhet; ha viszont második marad, és a kupát sem nyeri meg, csak a Konferencialiga selejtezője maradna számára.

Ez nemcsak szakmai vagy presztízskérdés. A Bajnokok Ligája ligaszakasza egészen más pénzügyi kategória, mint a másik két európai kupasorozat. Az aktuális UEFA-pénzelosztás alapján a BL-ligaszakasz fix indulási pénze 18,62 millió euró volt (nagyjából 7,4 milliárd forint), az Európa-ligáé 4,31 millió euró (1,7 milliárd forint), a Konferencialigáé pedig 3,17 millió euró (1,3 milliárd forint). Ehhez jönnek még a győzelmekért, döntetlenekért, továbbjutásokért és helyezésekért járó további összegek.

Vagyis a Fradi európai útja valóban milliárdokról dönthet, de a nagy pénzügyi ugrást elsősorban a BL jelentené. Az Európa-liga és a Konferencialiga között kisebb a pénzbeli különbség, ott inkább a szakmai szint és a presztízs miatt lenne fontos, hogy az FTC ne csússzon vissza a harmadik számú sorozatba.

Szabados Gábor sportközgazdász az Origo Sportnak azt mondta, a Ferencváros számára alapvetően az a legkedvezőbb, ha minél magasabbról kezdheti meg európai szereplését. „Nyilván óriási a különbség. Minél magasabban kezd a Fradi, annál jobb, mert annál nagyobb esélye van magas szinten ligaszakaszban játszani” – mondta Szabados.

Hozzátette, ha a Ferencváros a BL-selejtezőből indulhatna, akkor egy esetleges kieséssel is jó helyzetben maradna: a visszasorolások miatt a Konferencialiga ligaszakasza szinte biztosan elérhető lenne, de az Európa-ligára is jobb esélye lenne, mintha eleve az Európa-liga selejtezőjéből kellene rajtolnia. De az igazi nagy ugrást természetesen a BL-ligaszakasz jelentené.